Chứng khoán 22-10: Sau phiên VN-Index tăng gần 47 điểm, nên chốt lời hay mua thêm?

VN-Index phục hồi ấn tượng sau phiên 21-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hơn 4 tuần liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh mạnh, thị trường đã có diễn biến tích cực trong phiên 21-10. Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,76%) lên mức 1.738,67 điểm, vượt kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Áp lực chốt lời có thể xuất hiện

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá phiên 21-10 thị trường hồi phục ấn tượng. Thanh khoản vượt xa mức trung bình cho thấy lực cầu bắt đáy đã chủ động hơn. Khối ngoại quay lại mua ròng cũng giúp tâm lý cải thiện.

Nhịp hồi phục xuất hiện khi VN-Index lùi về sát đường xu hướng trung - dài hạn, được xác định bằng đường nối các đáy tháng 3 và tháng 8-2026. Phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ này củng cố kỳ vọng chỉ số vẫn duy trì được xu hướng tăng trung - dài hạn, bất chấp áp lực điều chỉnh trước đó.

TPS kỳ vọng VN-Index có thể bước vào một nhịp hồi phục mới. Tuy nhiên, VN-Index cần vượt và duy trì trên vùng kháng cự trung bình 200 phiên (MA200) quanh 1.755 điểm, để củng cố xu hướng tăng. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với độ bền của nhịp hồi phục.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết diễn biến dòng tiền cho thấy sự lan tỏa tích cực khi đà tăng không chỉ đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ mà còn có sự đóng góp của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, HSC lưu ý một phiên tăng mạnh chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn sẽ cần được theo dõi khả năng hấp thụ lực cung và duy trì thanh khoản trong các phiên tới.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng động lượng tăng mạnh mở ra khả năng thị trường tiếp tục hồi phục hoặc ít nhất duy trì trên vùng 1.700-1.720 điểm trong tuần này. Dù vậy, nhịp tăng hiện chủ yếu nhờ lực cầu bắt đáy tại các cổ phiếu đã giảm sâu, chưa đủ xác nhận dòng tiền mua ở vùng giá cao đã quay lại bền vững.

Tăng tỉ trọng có chọn lọc

Sau phiên tăng mạnh, HSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng mức độ quan sát tích cực hơn sau khi VN-Index vượt trở lại mốc 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện. Ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu dẫn dắt, thu hút dòng tiền tốt và xu hướng giá tích cực, hạn chế mua đuổi sau phiên tăng mạnh.

Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi khả năng duy trì hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời kiểm soát tỉ trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy khi xu hướng chưa được xác nhận trở lại bền vững.

Yuanta Việt Nam đề xuất nâng tỉ trọng danh mục lên 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt. Các nhóm nên theo dõi gồm bán lẻ, tiêu dùng và nhóm vốn hóa trung bình đang thu hút dòng tiền.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. SHS kỳ vọng về ngắn hạn VN-Index đến vùng 1.750 - 1.780 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc trở lại.

Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành khi chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít mã vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua.

Chứng khoán 21-10: Lực cầu bắt đáy xuất hiện, xu hướng VN-Index sắp đảo chiều? Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên 20-10, mở ra khả năng hình thành nhịp hồi kỹ thuật cho VN-Index. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng đảo chiều chưa được xác nhận.



