Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Chứng khoán 22-10: Sau phiên VN-Index tăng gần 47 điểm, nên chốt lời hay mua thêm?

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng khi VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm, đồng thời dòng tiền tiếp tục lan tỏa.

Chứng khoán 22-10: Sau phiên VN-Index tăng gần 47 điểm, nên chốt lời hay mua thêm? - Ảnh 1.

VN-Index phục hồi ấn tượng sau phiên 21-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hơn 4 tuần liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh mạnh, thị trường đã có diễn biến tích cực trong phiên 21-10. Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,76%) lên mức 1.738,67 điểm, vượt kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Áp lực chốt lời có thể xuất hiện

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá phiên 21-10 thị trường hồi phục ấn tượng. Thanh khoản vượt xa mức trung bình cho thấy lực cầu bắt đáy đã chủ động hơn. Khối ngoại quay lại mua ròng cũng giúp tâm lý cải thiện.

Nhịp hồi phục xuất hiện khi VN-Index lùi về sát đường xu hướng trung - dài hạn, được xác định bằng đường nối các đáy tháng 3 và tháng 8-2026. Phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ này củng cố kỳ vọng chỉ số vẫn duy trì được xu hướng tăng trung - dài hạn, bất chấp áp lực điều chỉnh trước đó.

TPS kỳ vọng VN-Index có thể bước vào một nhịp hồi phục mới. Tuy nhiên, VN-Index cần vượt và duy trì trên vùng kháng cự trung bình 200 phiên (MA200) quanh 1.755 điểm, để củng cố xu hướng tăng. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với độ bền của nhịp hồi phục.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết diễn biến dòng tiền cho thấy sự lan tỏa tích cực khi đà tăng không chỉ đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ mà còn có sự đóng góp của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, HSC lưu ý một phiên tăng mạnh chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn sẽ cần được theo dõi khả năng hấp thụ lực cung và duy trì thanh khoản trong các phiên tới.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng động lượng tăng mạnh mở ra khả năng thị trường tiếp tục hồi phục hoặc ít nhất duy trì trên vùng 1.700-1.720 điểm trong tuần này. Dù vậy, nhịp tăng hiện chủ yếu nhờ lực cầu bắt đáy tại các cổ phiếu đã giảm sâu, chưa đủ xác nhận dòng tiền mua ở vùng giá cao đã quay lại bền vững.

Tăng tỉ trọng có chọn lọc

Sau phiên tăng mạnh, HSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng mức độ quan sát tích cực hơn sau khi VN-Index vượt trở lại mốc 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện. Ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu dẫn dắt, thu hút dòng tiền tốt và xu hướng giá tích cực, hạn chế mua đuổi sau phiên tăng mạnh.

Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi khả năng duy trì hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời kiểm soát tỉ trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy khi xu hướng chưa được xác nhận trở lại bền vững.

Yuanta Việt Nam đề xuất nâng tỉ trọng danh mục lên 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt. Các nhóm nên theo dõi gồm bán lẻ, tiêu dùng và nhóm vốn hóa trung bình đang thu hút dòng tiền.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. SHS kỳ vọng về ngắn hạn VN-Index đến vùng 1.750 - 1.780 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc trở lại.

Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành khi chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít mã vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện riêng.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua.

Chứng khoán 22-10: Sau phiên VN-Index tăng gần 47 điểm, nên chốt lời hay mua thêm? - Ảnh 4.Chứng khoán 21-10: Lực cầu bắt đáy xuất hiện, xu hướng VN-Index sắp đảo chiều?

Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên 20-10, mở ra khả năng hình thành nhịp hồi kỹ thuật cho VN-Index. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng đảo chiều chưa được xác nhận.


 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cổ phiếu chứng khoán VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất