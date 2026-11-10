Viettel ra mắt trung tâm logistics tại Đà Nẵng có robot tự hành

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tối 10-11, Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Với quy mô hơn 8,6ha, công trình được định hướng trở thành kho trục logistics kết nối dòng hàng hóa miền Trung - Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế.

Trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m². Trong đó tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói dịch vụ logistics từ một nhà cung cấp, không phải tự đầu tư kho bãi, nhân lực, hệ thống vận hành riêng, đồng thời theo dõi được tình trạng hàng hóa nhờ dữ liệu được kết nối.

Quá trình khai thác tại trung tâm được tự động hóa với hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, nhắc lại yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia, từ đó đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực và thế giới.

Theo ông Thắng, đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của quốc gia.

"Với nhận thức đó, việc khẩn trương hoàn thiện và đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động hôm nay là một bước đi cụ thể của Viettel nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo thêm động lực phát triển cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước" - ông nói.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng trang bị robot tự hành AGV - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bổ sung cho Đà Nẵng một điều kiện để thu hút đầu tư Theo Viettel Post, việc có thêm kho trục miền Trung giúp hàng hóa trên hành trình Bắc - Nam được chia chọn, trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển. Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá dự án này sẽ bổ sung một điều kiện quan trọng để thành phố thu hút và phục vụ các hoạt động sản xuất, thương mại. "Khi doanh nghiệp tiếp cận được dịch vụ logistics tốt hơn, hiệu quả đầu tư được cải thiện, các chuỗi cung ứng vận hành thông suốt hơn, dư địa tăng trưởng của địa phương cũng được mở rộng. Đây là giá trị mà thành phố kỳ vọng ở dự án" - ông Hùng nói.