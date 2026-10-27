Ra mắt 3 tháng, một ứng dụng Việt cán mốc 20 triệu người dùng

Chỉ ra mắt chưa đến 3 tháng, ứng dụng Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng - Ảnh: THU HẰNG

Theo công bố từ đơn vị phát triển, trong thời gian qua ứng dụng này liên tục xuất hiện ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải về miễn phí trên hai kho ứng dụng phổ biến App Store và Google Play tại Việt Nam.

Tăng trưởng nhanh nhờ đòn bẩy hạ tầng

Một số liệu đáng chú ý là trong số 20 triệu người dùng ban đầu, có khoảng 10% sử dụng số thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone hay MobiFone. Điều này cho thấy ứng dụng bắt đầu ghi nhận sự lan tỏa ra ngoài tệp khách hàng nội mạng Viettel.

Bên cạnh đó, chỉ số người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hằng tháng (DAU/MAU) trong tháng 10 đạt mức gần 30%. Đây là tỉ lệ tương đối khả quan đối với một ứng dụng liên lạc mới bước chân vào thị trường vốn đã chịu sự cạnh tranh gắt gao từ các ứng dụng OTT quốc tế và nội địa hiện hành.

Tốc độ tăng trưởng của Tammi một phần đến từ những chính sách hỗ trợ dựa trên hạ tầng sẵn có của nhà mạng. Cụ thể, thuê bao Viettel được miễn cước dữ liệu di động (data) khi dùng ứng dụng, đồng thời được cấp 5GB lưu trữ miễn phí trên Viettel Cloud cùng tính năng họp trực tuyến tối đa 100 điểm cầu.

Ngoài ra ứng dụng triển khai các tính năng tích hợp như công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lọc tạp âm, trợ lý trò chuyện và hệ thống tài khoản tổ chức (Tammi OA) nhằm phục vụ giao tiếp giữa người dân với cơ quan, doanh nghiệp.

Đặt trọng tâm vào bảo mật và xác thực

Trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính qua mạng xã hội và OTT diễn biến phức tạp, Tammi chọn hướng đi kiểm soát danh tính và tăng lớp phòng vệ dữ liệu.

Một phụ huynh nhận thông báo đóng học phí, một tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng hay một khách hàng nhận yêu cầu từ doanh nghiệp đều cần biết đâu là nguồn thông tin chính thức, thay vì chỉ dựa vào tên và ảnh đại diện của tài khoản.

Với Tammi OA, cơ chế xác thực và nhận diện tài khoản tổ chức giúp người dùng có thêm căn cứ phân biệt các kênh thông tin chính thức với tài khoản giả mạo. Nhờ đó việc tiếp nhận thông báo, trao đổi thông tin hay tương tác với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trở nên tin cậy hơn.

Về mặt công nghệ, nền tảng áp dụng mã hóa đầu cuối (E2EE) cho các cuộc hội thoại cá nhân. Ứng dụng cũng bổ sung các tiện ích quản lý như khóa, ẩn cuộc trò chuyện bằng mã PIN cá nhân, tính năng tin nhắn tự hủy hoặc phân quyền trong nhóm (hạn chế tải tệp, chuyển tiếp tin nhắn hoặc quay, chụp màn hình).

Về định danh, bên cạnh xác thực qua số điện thoại và mã OTP, ứng dụng tích hợp cơ chế liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID. Khi người dùng thay đổi thiết bị đăng nhập, hệ thống yêu cầu thực hiện xác thực lại nhằm giảm thiểu rủi ro bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Thách thức thói quen người dùng Việc nhanh chóng đạt 20 triệu lượt người dùng được xem là bước khởi đầu thuận lợi về quy mô. Tuy nhiên thị trường ứng dụng liên lạc tại Việt Nam từ lâu đã hình thành thói quen gắn bó rất chặt chẽ với những nền tảng quen thuộc. Không ít người dùng ban đầu cài đặt chỉ vì các nhóm phụ huynh, công việc cơ quan hoặc chương trình ưu đãi. Số lượng tài khoản đăng ký chỉ phản ánh độ phủ ban đầu. Thách thức thực sự với nền tảng này trong thời gian tới là mức độ duy trì tương tác ổn định khi các ưu đãi cước giảm dần, cũng như khả năng thuyết phục người dùng biến ứng dụng thành công cụ liên lạc hằng ngày, thay vì chỉ sử dụng như một kênh phụ trợ.