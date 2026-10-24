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Chiếc điện thoại 'còng lưng' gánh nhiều app

tác giả
TRẦN PHÚ DŨNG
TRẦN PHÚ DŨNG
TRẦN PHÚ DŨNG

Chiếc điện thoại càng ngày càng phải gánh thêm nhiều việc. Công việc cần ứng dụng họp, chat, cần những phần mềm phục vụ từng nhiệm vụ.

Chiếc điện thoại còng lưng gánh nhiều app - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh một trường tiểu học cài app để theo dõi tình hình học tập của con - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kể cũng lạ, ngày trước chiếc điện thoại mua về vốn để nghe gọi, nhắn tin, chụp vài bức ảnh gia đình, lúc rảnh thì đọc báo, xem tin tức. Vậy mà càng ngày, nó càng phải gánh thêm nhiều việc. 

Công việc cần ứng dụng họp, cần ứng dụng chat, cần những phần mềm phục vụ từng nhiệm vụ. Đấy mới chỉ là công việc.

Làm gì cũng cần lên app

Còn cuộc sống hằng ngày thì đủ thứ phải dùng đến điện thoại. Theo dõi tiền điện, tiền nước, giao dịch về thuế, sử dụng dịch vụ đô thị có ứng dụng riêng.

Đi xe buýt, đi tàu hỏa, gọi Grab, đặt vé máy bay cũng có những ứng dụng tương ứng. Chưa kể ứng dụng ngân hàng, định danh điện tử, xem truyền hình, mua sắm, đọc báo và liên lạc với bạn bè, người thân.

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Có lần, tôi mang một bức thư ra một dịch vụ chuyển phát để gửi. Cứ nghĩ chỉ cần ghi địa chỉ người nhận, trả cước rồi gửi đi như trước, vậy mà nhân viên hướng dẫn tôi tải ứng dụng để khai báo thông tin.

Một lần khác, khi mua hàng ở một cửa hàng thời trang, đến khâu thanh toán, tôi cũng được giới thiệu cài ứng dụng để việc thanh toán thuận tiện hơn. 

Những lời đề nghị ấy đều có lý do riêng, có thể giúp thao tác nhanh hơn hoặc mang lại thêm tiện ích cho khách hàng. Nhưng mỗi lần như vậy, chiếc điện thoại lại đứng trước một lựa chọn: cài thêm một ứng dụng nữa hay thôi?

Kể ra mới thấy, ứng dụng không chỉ nằm trong công việc của cơ quan hay những dịch vụ công. Chúng đã đi vào những việc rất bình thường, từ gửi một bức thư, mua chiếc áo đến đi lại, đóng tiền điện nước...

Tích hợp nhiều dịch vụ gần nhau cho ứng dụng trên điện thoại, được không?

Tôi không phủ nhận sự tiện lợi mà các ứng dụng mang lại. Có những việc trước đây phải đi lại, xếp hàng, mang theo giấy tờ, nay có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Đó là điều đáng mừng.

Nhưng mỗi ứng dụng lại cần bộ nhớ, cần cập nhật, đôi khi phải đăng ký tài khoản, xác thực thông tin và làm quen với cách sử dụng. Điện thoại thì có hạn, còn những thứ cần cài dường như cứ nhiều lên.

Chuyện ấy có lẽ không chỉ của riêng tôi. Một chiếc điện thoại vẫn nghe gọi tốt, chụp ảnh được, những chức năng cơ bản vẫn bình thường, nhưng có thể không còn đủ bộ nhớ để cài thêm ứng dụng. Không phải ai cũng có điều kiện đổi điện thoại mới mỗi khi thiết bị cũ không đáp ứng được những yêu cầu mới. 

Chẳng lẽ cứ thiếu chỗ lại phải mua máy mới?

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp có thể có lý do riêng để xây dựng ứng dụng. Nhưng người dân không sống riêng trong từng lĩnh vực. Một người vừa đóng tiền điện nước, vừa đi xe buýt, gửi hàng, mua sắm, đặt vé tàu, vé máy bay và sử dụng đủ loại dịch vụ khác. Tất cả những nhu cầu ấy cuối cùng đều dồn lên cùng một chiếc điện thoại.

Mỗi nơi có thể chỉ đề nghị cài thêm một ứng dụng, đó là một cách giúp khách hàng thuận tiện hơn. 

Nhưng thực tế có những ứng dụng chỉ dùng vài lần rồi để đó. Có những ứng dụng trùng lặp một phần chức năng. Cũng có những dịch vụ mà người dùng vốn chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản, nhưng nay phải tải ứng dụng, đăng ký tài khoản rồi mới tiếp tục được.

Tôi nghĩ điều cần tính không chỉ là xây dựng thêm ứng dụng nào, mà còn là làm sao để người dân không phải cài quá nhiều ứng dụng cho những nhu cầu gần nhau. Những dịch vụ có thể tích hợp thì nên tính đến việc tích hợp.

Những việc có thể thực hiện thuận tiện qua website hoặc tại quầy thì không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu cầu người dùng tải thêm app. Và nếu một ứng dụng được xem là cần thiết cho công việc bắt buộc, đơn vị triển khai cũng cần tính đến phương án hỗ trợ những người có thiết bị không đủ dung lượng hoặc không tương thích.

Chuyển đổi số không chỉ là đưa một dịch vụ lên điện thoại. Các đơn vị liên quan cũng nên tính đến thời gian họ phải bỏ ra để cài đặt, đăng ký, cập nhật và quản lý hàng loạt ứng dụng. Đồng thời cần tránh để họ phải tự xoay xở với những yêu cầu phát sinh từ việc triển khai các ứng dụng.

Chiếc điện thoại 'còng lưng' gánh nhiều app - Ảnh 6.Tích hợp 5 giấy tờ cơ bản trên VNeID, những thủ tục nào sẽ được miễn phí, giảm lệ phí?

Để khuyến khích công dân hoàn thành việc tích hợp các loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, nhiều thủ tục hành chính sẽ được miễn, giảm lệ phí.

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    Chủ đề: Điện thoại dịch vụ ứng dụng app tải ứng dụng

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