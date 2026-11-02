Trường Đại học Tài Chính - Marketing tuyển dụng viên chức năm 2026 - Đợt 3 - Ảnh: UFM

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 viên chức, gồm: 21 giảng viên, 7 nghiên cứu viên và 2 chuyên viên.

Đơn vị/Chuyên ngành tuyển dụng:

Khoa Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh và Quản lý, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị khởi nghiệp, Quản trị đổi mới và công nghệ, Phân tích kinh doanh.

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh và Quản lý, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị khởi nghiệp, Quản trị đổi mới và công nghệ, Phân tích kinh doanh. Khoa Khoa học dữ liệu: Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Toán - Tin, Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích phân, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho Tin học.

Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Toán - Tin, Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích phân, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho Tin học. Khoa Luật: Luật học, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

Luật học, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Luật Hình sự và Tố tụng hình sự. Khoa Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán.

Kế toán, Kiểm toán. Khoa Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Anh.

Ngôn ngữ Anh. Khoa Thương mại và Du lịch: Thương mại điện tử/Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị kinh doanh/Kinh doanh quốc tế; Logistics/Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Thương mại điện tử/Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị kinh doanh/Kinh doanh quốc tế; Logistics/Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Khoa Marketing: Marketing, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông Marketing, Thương hiệu, Quản trị thương hiệu, Kinh doanh và quản lý, Kinh doanh thương mại.

Marketing, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông Marketing, Thương hiệu, Quản trị thương hiệu, Kinh doanh và quản lý, Kinh doanh thương mại. Viện Công nghệ tài chính ngân hàng: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế tài chính ngân hàng.

Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế tài chính ngân hàng. Viện Kinh tế chính trị quốc tế: Kinh tế chính trị; Kinh tế chính trị quốc tế hoặc Kinh tế quốc tế (định hướng liên quan). Ưu tiên: Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị, Quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh tế học, Kinh tế phát triển; Quản lý công.

Nghiên cứu viên, hạng III: Tuyển dụng 7 chỉ tiêu cho 09 khoa, viện nêu trên.

Chuyên viên: Tuyển dụng 1 chỉ tiêu cho Văn phòng Trường và 01 chỉ tiêu cho Viện Đào tạo thường xuyên.

Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Đối với vị trí việc làm giảng viên: Có bằng tiến sĩ, ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh và các yêu cầu cụ thể tuỳ vào khoa, viện ứng tuyển.

Đối với chức danh nghiên cứu viên: Có bằng tiến sĩ thuộc ngành, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu và các ngành, lĩnh vực đào tạo của UFM. Hoặc đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, còn trong thời hạn đào tạo theo quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền và đáp ứng điều kiện tương ứng với cơ sở đào tạo, cụ thể như sau:

Đối với ứng viên đang học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing: đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn và đạt yêu cầu.

Đối với ứng viên đang học nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo khác (trong và ngoài nước): đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo theo quy định.

Đối với chức danh chuyên viên:

Đối với chuyên viên Văn phòng Trường: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Quản lý thông tin, Quản trị thông tin, Lưu trữ học, Hành chính học, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh; Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm văn phòng, công cụ quản lý dữ liệu, công cụ số và các nền tảng hỗ trợ công việc.

Đối với chuyên viên Viện Đào tạo thường xuyên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành công nghệ thông tin; Có khả năng sử dụng hệ thống quản lý đào tạo của Trường; Có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, văn bằng 2; Sẵn sàng đi công tác ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Phân hiệu thành phố Huế, Phân hiệu tỉnh Quảng Ngãi, Phân hiệu thành phố Đồng Nai); Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Để biết thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển, ứng viên vui lòng truy cập: https://phongtcpc.ufm.edu.vn/thong-bao-v-v-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2026-dot-3-66.html