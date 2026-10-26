Trường Đại học Tài Chính - Marketing tuyển dụng viên chức năm 2026 - Đợt 3 - Ảnh: UFM

Đợt tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển, với 21 chỉ tiêu giảng viên, 7 chỉ tiêu nghiên cứu viên và 2 chỉ tiêu chuyên viên. Thông tin cụ thể như sau:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 viên chức, gồm: 21 giảng viên, 7 nghiên cứu viên và 2 chuyên viên.

Danh sách các đơn vị truyển dụng và chỉ tiêu

Khoa Quản trị kinh doanh: Chỉ tiêu: 3

Khoa Khoa học dữ liệu: Chỉ tiêu: 3

Khoa Luật: Chỉ tiêu: 3

Khoa Kế toán - Kiểm toán: Chỉ tiêu: 1

Khoa Ngoại ngữ: Chỉ tiêu: 1

Khoa Thương mại và Du lịch: Chỉ tiêu: 3

Khoa Marketing: Chỉ tiêu: 3

Viện Công nghệ tài chính ngân hàng: Chỉ tiêu: 2

Viện Kinh tế chính trị quốc tế: Chỉ tiêu: 2

Nghiên cứu viên, hạng III: Tuyển dụng 7 chỉ tiêu cho 09 khoa, viện nêu trên.

Chuyên viên: Tuyển dụng 1 chỉ tiêu cho Văn phòng Trường và 01 chỉ tiêu cho Viện Đào tạo thường xuyên.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch;

- Đang cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực đối với các ngành, nghề đặc thù;

- Có đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có ngoại hình phù hợp với nghề nghiệp giảng dạy; có khả năng giao tiếp, phát âm rõ ràng (đối với ứng viên dự tuyển vào vị trí việc làm giảng viên);

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm trong chuyển giao khoa học và công nghệ (đối với ứng viên dự tuyển vào chức danh nghiên cứu viên).

Để biết thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển, ứng viên vui lòng truy cập: https://phongtcpc.ufm.edu.vn/thong-bao-v-v-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2026-dot-3-66.html