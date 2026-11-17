Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long - phát biểu trước các nhà đầu tư Trung Quốc tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 17-11, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc năm 2026.

Dự án FDI của Trung Quốc tại Cần Thơ còn "khiêm tốn"

Phát biểu với các doanh nghiệp Trung Quốc, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện thu hút 610 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 23 tỉ USD.

Tại thành phố Cần Thơ có 124 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,5 tỉ USD, trong số này Trung Quốc có 33 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1 tỉ USD, điều đó cho thấy số dự án FDI của Trung Quốc còn khá khiêm tốn.

Ông Lam nêu một số lĩnh vực mà Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long mở ra cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư Trung Quốc. Thứ nhất là những ngành chế biến sâu về nông sản mà ông cho rằng là "điểm sáng", có nhiều cơ hội để nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm.

Ông Lam nói thêm Cần Thơ là trung tâm của vùng về nông nghiệp, thủy sản, trình độ chế biến sâu thì doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu thay đổi, nhưng nhu cầu của thị trường quốc tế rất lớn, do đó nhà đầu tư Trung Quốc có thể dùng công nghệ chế biến sản phẩm từ vùng này để cung ứng cho thị trường Trung Quốc và thị trường quốc tế.

Thứ hai là phát triển logistics và chuỗi lạnh. Thứ ba là công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và cuối cùng là các ngành năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cũng cho biết qua trao đổi với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, các nhà đầu tư Trung Quốc có mong muốn đầu tư khu công nghiệp chế biến sâu nông sản tại Cần Thơ cùng hệ thống trung tâm bảo quản kho lạnh - điều mà Cần Thơ đang thiếu và rất cần thiết. Đồng thời doanh nghiệp hai bên cũng mong muốn hợp tác trong xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều.

Ông Lý đề nghị doanh nghiệp hai phía chủ động đàm phán với đối tác, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ kết nối và hướng dẫn về tiêu chuẩn, về thị trường trong phạm vi chức năng quản lý của mình.

Phù hợp với chiến lược "ra nước ngoài" của doanh nghiệp Trung Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm gạo với ông Đường Lập - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu tại hội nghị, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, cho rằng là trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ không chỉ có lợi thế vượt trội về tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, mà còn thể hiện sức sống kinh tế mạnh mẽ và triển vọng phát triển rộng mở.

Những năm gần đây, Cần Thơ đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tối ưu hóa môi trường kinh doanh, mở rộng không gian kinh tế.

Đặc biệt, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu thủy sản, công nghiệp phụ trợ và logistics hiện đại được thể hiện trong quy hoạch của thành phố phù hợp cao độ với các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Trung Quốc trong chiến lược "ra nước ngoài".

Ông Đường Lập mong hai bên nắm bắt cơ hội, tăng cường tính bổ trợ giữa các ngành. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, logistics chuỗi lạnh và bảo vệ môi trường của thành phố Cần Thơ.

Song song đó là kết hợp chặt chẽ nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của Trung Quốc với tài nguyên thiên nhiên và nhu cầu thị trường của thành phố Cần Thơ, cùng nhau xây dựng hình mẫu hợp tác chuỗi công nghiệp cùng có lợi, cùng thắng.

Ông cũng cho rằng logistics là huyết mạch của thương mại, vì vậy mong doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam chung tay hợp tác, cùng nghiên cứu và thúc đẩy xây dựng các tuyến vận tải, kho lạnh và trung tâm phân phối, qua đó tiếp tục khơi thông các kênh xuất khẩu nông sản chất lượng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sang Trung Quốc, nâng cao mức độ thuận lợi hóa thương mại giữa hai bên.