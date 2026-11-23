Con tàu được cho là thuộc lực lượng tuần duyên Triều Tiên hoạt động gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ngoài khơi đảo Daeyeonpyeong, ngày 17-11 - Ảnh: Korea JoongAng Daily

Theo báo Korea JoongAng Daily ngày 23-11, truyền thông Hàn Quốc lần đầu ghi nhận hình ảnh một tàu Triều Tiên mang dòng chữ "tuần duyên" xuất hiện gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), khu vực được xem là ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở Hoàng Hải.

Những bức ảnh được chụp từ đài quan sát Manghyang trên đảo Yeonpyeong, thành phố Incheon (Hàn Quốc) cho thấy con tàu xuất hiện gần các đảo Jangjae và Seokdo, phía bắc NLL.

Con tàu được sơn trắng, thân tàu có dòng chữ Hangul màu xanh "Haeyang Gyeongchal", nghĩa là "tuần duyên", cùng biểu tượng mỏ neo trắng trên nền khiên đỏ. Phía mũi tàu có một khẩu pháo, được cho là có cỡ nòng 75mm.

Tuy nhiên con tàu không có cần cẩu hay các thiết bị cứu hộ khác vốn thường thấy trên các tàu tuần duyên của Hàn Quốc.

Các chuyên gia cho rằng con tàu này có kiểu dáng giống tàu tấn công nhanh lớp Nongo của hải quân Triều Tiên. Một số vị trí trên thân tàu bị ăn mòn cũng cho thấy nhiều khả năng đây là tàu hải quân được cải tạo lại thành tàu tuần duyên.

"Triều Tiên dường như đang tận dụng các tàu hải quân cũ, cải tạo hoặc sơn lại để làm tàu tuần duyên, thay vì đóng tàu mới", ông Hong Min, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) nhận định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào các đại biểu tại một đại hội của nước này ngày 9-11 - Ảnh: KCTV

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận Triều Tiên đã thành lập lực lượng tuần duyên độc lập, bởi truyền thông nhà nước nước này chưa từng đề cập đến một lực lượng thực thi pháp luật nào trên biển như vậy.

Liên quan vụ việc, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông tin đang theo dõi sát các hoạt động của Triều Tiên gần khu vực biên giới.

"Quân đội Hàn Quốc đang giám sát mọi hoạt động quân sự của Triều Tiên và luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào", cơ quan này tuyên bố.