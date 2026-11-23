Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23-11 công bố đợt cải tổ nội các, đề cử nhân sự mới cho ba vị trí quan trọng gồm giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), ngoại trưởng và bộ trưởng Thống nhất - bên cạnh các vị trí bộ trưởng Nội vụ và bộ trưởng Văn hóa.

Thay loạt nhân sự quan trọng

Đáng chú ý, ông Lee đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum Sil làm giám đốc NIS. Nếu được bổ nhiệm, bà Kang sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Bà Kang từng là thẩm phán Tòa án cấp cao Seoul và là nữ Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Hàn Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Roh Moo Hyun (2003 - 2008).

Trong khi đó, Phó cố vấn an ninh quốc gia Lim Woong Soon được đề cử làm ngoại trưởng, còn cựu nghị sĩ Hong Ihk Pyo được lựa chọn cho vị trí bộ trưởng Thống nhất, phụ trách quan hệ với Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống, Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang Hyun cho biết đợt cải tổ nhằm bổ sung đội ngũ lãnh đạo có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia trước những biến động quốc tế.

Bốn nhân sự được Tổng thống Lee Jae Myung đề cử làm bộ trưởng ngày 23-11. Từ trái sang: ông Lim Woong Soon (ngoại trưởng), ông Hong Ihk Pyo (bộ trưởng Thống nhất), ông Han Jun Ho (bộ trưởng Nội vụ) và bà Kang Yu Jung (bộ trưởng Văn hóa) - Ảnh: PHỦ TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ

Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn xuất hiện những bất đồng, đặc biệt liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo và khả năng tiếp cận các quan chức cấp cao Nhà Trắng.

Theo báo Korea Times, Washington đã hạn chế chia sẻ một số thông tin tình báo về Triều Tiên sau khi Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young công khai thông tin về một cơ sở làm giàu uranium tại Kusong của Bình Nhưỡng hồi tháng 3.

Tại phiên giám sát của Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 10, Giám đốc NIS Lee Jong Seok xác nhận Mỹ đã hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Seoul, đồng thời cho biết phát biểu của ông Chung là một trong những nguyên nhân.

Trong số các ứng viên, ông Lim Woong Soon được đánh giá là người am hiểu nước Mỹ nhờ nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington. Ông cũng từng tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên vào đầu thập niên 2010.

Việc đề cử ông Lim cho vị trí ngoại trưởng được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc củng cố quan hệ với đồng minh an ninh quan trọng bậc nhất là Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác ngoại giao sang các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ tiên tiến.

Trong khi đó, ông Hong Ihk Pyo từng là thư ký tổng thống phụ trách các vấn đề chính trị và tham gia Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội. Ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt nỗ lực giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin giữa hai miền liên Triều.

Giáo sư Lim Eul Chul thuộc Đại học Kyungnam đánh giá phần lớn ứng viên đều từng làm việc mật thiết với ông Lee, qua đó có thể giúp tổng thống trực tiếp định hướng chính sách đối ngoại và giảm bất đồng nội bộ.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các định hướng chính sách cơ bản đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ không thay đổi.

Ngoài ba vị trí chủ chốt về an ninh và đối ngoại, ông Lee còn đề cử nghị sĩ Han Jun Ho làm bộ trưởng Nội vụ và người phát ngôn tổng thống Kang Yu Jung làm bộ trưởng Văn hóa.

Các ứng viên sẽ phải trải qua phiên điều trần tại Quốc hội, song không cần được cơ quan này bỏ phiếu phê chuẩn để nhậm chức.