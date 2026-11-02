An ninh Hàn Quốc bối rối: Thông tin hộ chiếu của Tổng thống bị lộ trên mạng suốt 5 tháng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung lên đường đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và công du châu Âu hồi tháng 6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-11, truyền thông Hàn Quốc bao gồm báo Chosun và Đài KBS đưa tin về một vụ việc đáng lo ngại, theo đó thông tin cá nhân của 168 người, bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hea Kyung và nhiều quan chức cấp cao đã bị rò rỉ trên mạng trong suốt 5 tháng.



Theo Đài KBS, một tệp excel có tiêu đề "Danh sách hành khách chuyên cơ tổng thống (Hàn Quốc - Bỉ)" đã bị đăng tải trên một trang web trả phí chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra mã độc từ tháng 6.

Trong tệp chứa thông tin về những người đã đi trên chuyên cơ tổng thống trong chuyến công du Bỉ để dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Bỉ - Liên minh châu Âu vào tháng 6.

Thông tin bị lộ trước ngày chuyến bay khởi hành khoảng một tuần.

Ngoài Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, danh sách còn có cựu Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Yong Beom, Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung Lac, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Bae Kyung Hoon, Ngoại trưởng Cho Hyun và cựu Bộ trưởng SMEs và Khởi nghiệp Han Seong Sook.

Những dữ liệu bị lộ bao gồm số hộ chiếu, ngày sinh, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Bên cạnh các quan chức cấp cao còn có thông tin của nhân viên Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, nhân viên Cơ quan An ninh Tổng thống và các nhà báo được phép tiếp cận Phủ Tổng thống.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống ra thông cáo cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó sau khi nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để thực hiện thêm các biện pháp xử lý.