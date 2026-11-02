Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

An ninh Hàn Quốc bối rối: Thông tin hộ chiếu của Tổng thống bị lộ trên mạng suốt 5 tháng

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã phải triển khai các biện pháp ứng phó sau khi biết về vụ thông tin hộ chiếu của Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân và hàng loạt quan chức cấp cao bị rò rỉ trên mạng.

Thông tin hộ chiếu của Tổng thống Hàn Quốc bị lộ suốt 5 tháng - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung lên đường đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và công du châu Âu hồi tháng 6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-11, truyền thông Hàn Quốc bao gồm báo Chosun và Đài KBS đưa tin về một vụ việc đáng lo ngại, theo đó thông tin cá nhân của 168 người, bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hea Kyung và nhiều quan chức cấp cao đã bị rò rỉ trên mạng trong suốt 5 tháng.

Theo Đài KBS, một tệp excel có tiêu đề "Danh sách hành khách chuyên cơ tổng thống (Hàn Quốc - Bỉ)" đã bị đăng tải trên một trang web trả phí chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra mã độc từ tháng 6.

Trong tệp chứa thông tin về những người đã đi trên chuyên cơ tổng thống trong chuyến công du Bỉ để dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Bỉ - Liên minh châu Âu vào tháng 6. 

Thông tin bị lộ trước ngày chuyến bay khởi hành khoảng một tuần.

Ngoài Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, danh sách còn có cựu Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Yong Beom, Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung Lac, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Bae Kyung Hoon, Ngoại trưởng Cho Hyun và cựu Bộ trưởng SMEs và Khởi nghiệp Han Seong Sook.

Những dữ liệu bị lộ bao gồm số hộ chiếu, ngày sinh, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Bên cạnh các quan chức cấp cao còn có thông tin của nhân viên Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, nhân viên Cơ quan An ninh Tổng thống và các nhà báo được phép tiếp cận Phủ Tổng thống.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống ra thông cáo cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó sau khi nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để thực hiện thêm các biện pháp xử lý.

Thông tin hộ chiếu của Tổng thống Hàn Quốc bị lộ suốt 5 tháng - Ảnh 2.Hàn Quốc phát triển AI có thể suy luận ý đồ đối phương, thắng Ma sói 65,6%

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát triển AI có khả năng suy luận ý đồ, nhận diện hành vi đánh lừa và đạt tỉ lệ thắng 65,6% trong thử nghiệm trò chơi Ma sói.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: rò rỉ trên mạng thông tin các nhân Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc hộ chiếu

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất