Tổng thống Donald Trump tiết lộ ông tham gia vào quyết định đưa CEO Nvidia trở lại vị trí lãnh đạo - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times, giá trị lượng cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia do Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm giữ đã tăng thêm tới 15 triệu USD vào ngày 23-11.

Sau khi sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây, cổ phiếu Nvidia tăng vọt hơn 30% trong phiên giao dịch ngày 23-11, ngay sau khi thông tin ông Jensen Huang trở lại bất ngờ được công bố.

Tổng thống Trump khẳng định đích thân thỏa thuận với Hội đồng quản trị Nvidia để đưa ông Huang trở lại ghế CEO. Chính ông cũng cam kết rằng ông Huang - người được tổng thống gọi là "báu vật quốc gia" - sẽ không gây rủi ro cho an ninh Mỹ.

Báo cáo tài chính công khai của Tổng thống Mỹ gửi Văn phòng Đạo đức chính phủ, với bản cập nhật gần nhất nộp ngày 5-11, cho thấy tính đến ngày 30-9, ông Trump có thể sở hữu tới 370.000 cổ phiếu Nvidia.

Tuy nhiên, dữ liệu này chỉ đến hết tháng 9 - trước khi ông Huang từ chức vì bê bối ngoại tình, trong đó có mối quan hệ với một nhân vật bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc - nên không phản ánh các giao dịch trong tháng 10 và tháng 11.

Hồ sơ không cung cấp số liệu chính xác về lượng cổ phiếu được mua vào và bán ra, mà chỉ đưa ra các khoảng giá trị rộng.

Mức nắm giữ cổ phiếu tối đa của ông Trump được tính toán dựa trên giả định rằng ông luôn mua vào ở ngưỡng cao nhất và bán ra ở ngưỡng thấp nhất trong khung kê khai.

Ngược lại, số lượng cổ phiếu tối thiểu mà ông Trump có thể nắm giữ tại kỳ báo cáo gần nhất là 32.000 cổ phiếu, trị giá 5,3 triệu USD. Theo kịch bản này, ông chỉ thu về khoản lãi 1,3 triệu USD từ đợt tăng giá vừa qua. Con số được tính dựa trên giả định ông đã bán ra ở mức tối đa và mua vào ở mức tối thiểu.

Trước đó, Đài ABC News ước tính ông Trump sở hữu lượng cổ phiếu Nvidia trị giá ít nhất 12 triệu USD vào cuối năm 2025.

Liên quan đến những thông tin về tài sản của tổng thống, Nhà Trắng tiếp tục khẳng định các tổ chức tài chính bên thứ ba mới là bên trực tiếp quản lý tài khoản của ông Trump.

"Danh mục cổ phiếu và trái phiếu của Tổng thống Trump được quản lý độc lập bởi các định chế tài chính bên thứ ba. Toàn bộ tài sản được duy trì trong các tài khoản ủy thác toàn quyền và được đầu tư thông qua các danh mục mô hình vận hành bằng máy tính, tự động mô phỏng các chỉ số uy tín như Schwab 1000", người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle xác nhận.

"Cả Tổng thống Trump lẫn bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông đều không có khả năng chỉ đạo, gây ảnh hưởng hay đưa ra ý kiến về cách thức đầu tư danh mục cũng như thời điểm mua vào hoặc bán ra. Mọi quyết định đầu tư đều hoàn toàn do các nhà quản lý độc lập thực hiện", ông Ingle nhấn mạnh.