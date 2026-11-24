Công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore (trái) và bà Alice Huang (phải) bên cạnh ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS, AFP

Theo báo New York Times, ngày 23-11, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore vào "danh sách thực thể", hay còn gọi là danh sách đen thương mại.

Giờ đây các doanh nghiệp muốn cung cấp công nghệ Mỹ, chẳng hạn chip của Nvidia, cho công ty này sẽ phải xin giấy phép của chính phủ trước. Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, nhiều khả năng họ sẽ không được chấp thuận.

Động thái diễn ra cùng ngày Tập đoàn Nvidia thông báo phục chức Giám đốc điều hành (CEO) cho ông Jensen Huang sau khi nhận được cam kết từ các quan chức cấp cao Mỹ rằng ông không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Megaspeed hiện bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự vì cáo buộc buôn lậu chip AI sang Trung Quốc, vi phạm luật Mỹ.

Công ty này do nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang thành lập. Các quan chức Mỹ cáo buộc bà là nhân vật thuộc mạng lưới tình báo Trung Quốc và từng có quan hệ tình cảm với CEO Nvidia Jensen Huang, theo New York Times.

Quyết định đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận bên trong chính quyền Mỹ về việc có nên áp dụng biện pháp này hay không.

Việc thực thi các biện pháp hạn chế đối với Megaspeed nghiêm ngặt đến đâu hiện sẽ do Bộ Thương mại Mỹ quyết định.

Các quan chức Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024, sau khi công ty vốn ít được biết đến này bắt đầu mua lượng chip AI tiên tiến trị giá hàng tỉ USD và vận chuyển từ bang California của Mỹ đến Malaysia.

Các quy định của Mỹ cấm doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp mua chip AI. Tuy nhiên, Megaspeed và các công ty khác bị cáo buộc đã tìm cách lách những quy định đó bằng cách đăng ký lại doanh nghiệp dưới hình thức sở hữu của Singapore.

Các quan chức Mỹ cũng lo ngại công ty này buôn lậu chip AI sang Trung Quốc. Cuối năm 2024, một quan chức Bộ Thương mại Mỹ đến thăm một trung tâm dữ liệu của công ty này tại Malaysia và phát hiện thiết bị máy chủ được đóng trong các thùng hàng thay vì lắp đặt, làm dấy lên nghi vấn về hoạt động buôn lậu.

Giới chỉ trích cho rằng việc chậm áp biện pháp trừng phạt đối với Megaspeed đã tạo điều kiện để công ty này tiếp tục mua công nghệ trị giá hàng trăm triệu USD.

Dữ liệu thương mại do nền tảng ImportGenius thu thập cho thấy từ tháng 7-2025 đến tháng 2-2026, công ty con của Megaspeed tại Malaysia đã nhận các lô hàng chứa chip Nvidia thuộc diện bị kiểm soát với tổng giá trị hơn 800 triệu USD.

Vai trò của bà Alice Huang tại Megaspeed Megaspeed gần đây thu hút sự chú ý sau bê bối tình ái của cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore này là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - một vị thế giúp công ty được tiếp cận các dòng chip của Nvidia. Bà Alice Huang từng làm CEO của Megaspeed. Bà bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc, song Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc. Công ty này được thành lập năm 2015 với tên gọi ban đầu là 7Road International, sau đó đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3-2023. Theo nhóm nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington, bà Alice Huang trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed vào tháng 3-2023. Hôm 15-11, Megaspeed cho biết bà Alice Huang đã chính thức rời công ty vào ngày 30-8-2025. Họ khẳng định bà Alice Huang hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty.