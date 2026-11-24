CEO Jensen Huang trở lại văn phòng Nvidia trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo nhân viên - Ảnh: X STOCKMKTNEWZ

Trở lại văn phòng Nvidia sau khi được phục chức CEO vào ngày 23-11, ông Jensen Huang đã nhận được sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo nhân viên công ty.

Trong đoạn video được chia sẻ với CNBC, dàn nhân viên Nvidia đã hô vang "Jensen", vỗ tay không ngớt và reo hò khắp ba tầng của văn phòng.

"Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này", ông Huang cam kết và dường như rất xúc động trước sự cổ vũ dành cho bản thân mình.

Những chiếc bánh cupcake với dòng chữ "Jensen is back" (Jensen đã trở lại) cũng được phát tại văn phòng, theo một nhân viên Nvidia đề nghị giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai.

Ông Jensen Huang đã từ chức CEO sau khi dính vào loạt lùm xùm ngoại tình, bao gồm với nữ doanh nhân Alice Huang - người bị Mỹ nghi là gián điệp cho Trung Quốc, cũng như với một người phụ nữ là cấp dưới của ông.

Nhân viên Nvidia nêu trên cho biết nhân sự trong công ty vừa phấn khích, vừa bức xúc trước cách các sự việc trong hai tuần qua diễn ra. Theo người này, cuộc họp toàn thể nhân viên hôm 18-11 là bước ngoặt.

Một bức ảnh ghép hai hình ảnh cuộc họp toàn thể nhân viên đã được lưu hành nội bộ: một bên là cuộc họp do ông Huang chủ trì, bên còn lại là cuộc họp gần đây nhất với một nhóm lãnh đạo và thành viên hội đồng quản trị ngồi trên sân khấu.

Chỉ mới tuần trước, hội đồng quản trị Nvidia đã khẳng định ông Huang sẽ không trở lại. Một cựu nhân viên có thâm niên làm việc hơn 15 năm ở Nvidia dự đoán khả năng cao sẽ có sự xáo trộn trong hội đồng quản trị. Người này cũng nói rằng một số nhân viên đang làm việc "cảm thấy hội đồng đã hành động quá vội vàng".

Ngày 23-11, Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng ông đóng vai trò lớn trong việc đưa ông Huang trở lại và đã trao đổi với hội đồng quản trị "trực tiếp và gián tiếp".

CNBC xác nhận ông Trump đã gọi điện tham dự cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra hôm 22-11.