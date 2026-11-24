Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tin ông Jensen Huang phục chức CEO Nvidia - Ảnh: Reuters

Cổ phiếu Nvidia tăng 31,5%

- Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong phiên 23-11 sau khi Nvidia thông báo bổ nhiệm trở lại nhà sáng lập Jensen Huang vào vị trí Chủ tịch kiêm CEO, có hiệu lực ngay lập tức.

Cổ phiếu Nvidia tăng 31,5%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5-2003. Theo Reuters, cú tăng giá giúp Nvidia lấy lại vị thế dẫn dắt nhóm cổ phiếu AI sau đợt bán tháo tuần trước.

Đà phục hồi lan rộng sang nhóm công nghệ và bán dẫn. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 14%. Các cổ phiếu lớn diễn biến tích cực với CoreWeave (+22,3%), Amazon (+3,5%), Meta (+6,6%) và Alphabet (+6,3%).

Chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm. Nasdaq Composite tăng 6,51%, đạt 24.089,56 điểm. Dow Jones tăng 3,01%, lên 49.595,31 điểm, tương đương tăng gần 1.448 điểm.

- Giá dầu Brent chốt phiên 23-11 giảm 3,46%, còn 89,37 USD/thùng. Dầu WTI giảm 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng.

Reuters cho biết nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và đường ống dầu Sharara của Libya hoạt động trở lại đã gây sức ép lên giá dầu. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 31-8 và dầu WTI kể từ ngày 10-8.

- Chỉ số DXY dao động quanh 103,91 điểm trong phiên 23-11, gần mức cao nhất trong 19 tháng.

- Theo WSJ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản, lên 4,658% sau khi kết phiên 23-11. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 1 điểm cơ bản, lên 4,919%.

- Trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong phiên 23-11, với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên 1.697,14 điểm với độ rộng thị trường cải thiện khi sắc xanh chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, thanh khoản giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 400 tỉ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp.

Tin tức trong nước có gì?

- Ngày 23-11, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng giám đốc SCB, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay ông Phan Đình Điền được điều động sang Agribank. Trước khi tham gia điều hành SCB, ông Tiến từng là Giám đốc BIDV chi nhánh Ba Tháng Hai. Năm 2022, khi SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, ông được chỉ định tham gia HĐQT ngân hàng.

- Novaland mới thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Công ty này do ông Phạm Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Novaland Đất Tâm thành lập tháng 2-2022 với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó, Novaland góp 51 tỉ đồng, chiếm 51% vốn và Công ty CP Đầu tư Đất Tâm góp 49 tỉ đồng (chiếm 49%).

Đến tháng 7-2025 Novaland Đất Tâm giảm vốn còn 100 triệu đồng, tương đương giảm 99,9%. Phần vốn của Novaland còn 51 triệu đồng.

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA - mã: LLM) đăng ký đấu giá hơn 3,1 triệu cổ phiếu L61 của Công ty CP LILAMA 69-1.

Số cổ phần này tương đương 41,1% vốn LILAMA 69-1, với giá khởi điểm 13.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hơn 41,1 tỉ đồng. Mức giá này cao gấp 12 lần thị giá L61 chốt phiên 23-11, ở mức 1.100 đồng/cổ phiếu.