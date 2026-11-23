Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NHẬT BẮC/VGP

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996 - 28-11-2026), Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức chuỗi hội nghị, hoạt động quảng bá thị trường vốn Việt Nam trong hai ngày 26 và 27-11 tại Hà Nội.

Sự kiện trọng tâm là lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, diễn ra sáng 27-11 tại VinPalace Cổ Loa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cán bộ ngành chứng khoán qua các thời kỳ, cùng đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường và các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, sự kiện còn có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đại diện các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI, cùng nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế cũng dự kiến góp mặt.

Theo chương trình, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA), sẽ phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Từ hai cổ phiếu đầu tiên đến dấu mốc nâng hạng thị trường

Ngày 28-11-1996, Chính phủ ban hành Nghị định 75/CP thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ những phiên giao dịch đầu tiên với vỏn vẹn hai cổ phiếu niêm yết, thị trường chứng khoán đã từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển về chiều sâu, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Sự phát triển của thị trường góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư, thúc đẩy cổ phần hóa, đổi mới quản trị doanh nghiệp và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong 30 năm qua, khuôn khổ pháp luật về chứng khoán liên tục được hoàn thiện, hạ tầng giao dịch từng bước hiện đại hóa, công tác quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng được tăng cường.

Đặc biệt, những kết quả đạt được trong tiến trình nâng hạng thị trường ghi nhận nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành chứng khoán và cộng đồng thành viên thị trường, mà còn hướng đến tăng cường hợp tác, quảng bá thị trường vốn Việt Nam với các đối tác quốc tế.

OECD dự kiến công bố báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, ngày 26 và 27-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026.

Hội nghị quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam dự kiến được công bố tại sự kiện.

Các đại biểu sẽ thảo luận những khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển thị trường vốn.

Cùng thời gian này, không gian trưng bày về 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan, giới thiệu những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu của thị trường, cùng thương hiệu, sản phẩm và năng lực phát triển của một số doanh nghiệp niêm yết.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối với các tổ chức tài chính, đối tác và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chuỗi hoạt động được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc kết hợp hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn, xúc tiến đầu tư quốc tế nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh ngày càng lớn, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò huy động, phân bổ nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Thông qua chuỗi sự kiện, cơ quan quản lý cũng có dịp trao đổi trực tiếp với các đối tác quốc tế về những cải cách đang triển khai, lắng nghe ý kiến liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng công bố thông tin và môi trường đầu tư, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thu hút dòng vốn dài hạn.