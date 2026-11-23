Nhân viên công ty chứng khoán nhập lệnh mua bán cho nhà đầu tư tại HoSE những năm 2008-2009 - Nguồn: HoSE

Từ 2 cổ phiếu đến những chu kỳ biến động lịch sử

Ngày 28-11-1996, Chính phủ ban hành Nghị định 75 thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế.

Sau gần 4 năm chuẩn bị, Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM (tiền thân của HoSE) khai trương ngày 20-7-2000 và tổ chức phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28-7 với 2 cổ phiếu của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) và Công ty CP Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM).

Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 270 tỉ đồng, với 6 công ty chứng khoán thành viên và VN-Index khởi đầu ở mốc 100 điểm.

Đến cuối năm, thị trường có 5 cổ phiếu niêm yết, vốn hóa đạt 986 tỉ đồng (tương đương 0,28% GDP), đánh dấu sự hình thành kênh huy động vốn trung và dài hạn bên cạnh hệ thống ngân hàng.

Ngay trong những năm đầu hoạt động, thị trường đã trải qua chu kỳ tăng trưởng và điều chỉnh với biên độ lớn.

Ngày 25-6-2001, VN-Index đạt 571,04 điểm, tăng hơn 470% so với mức khởi điểm sau chưa đầy 1 năm giao dịch.

Ngày 20-7-2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM khai trương, đánh dấu sự ra đời chính thức của thị trường chứng khoán ở Việt Nam - Ảnh: TỨ HẢI - TTXVN

Nhu cầu đầu tư gia tăng trong khi nguồn cung cổ phiếu hạn chế đã đẩy giá chứng khoán lên cao, trước khi chỉ số giảm xuống khoảng 130 điểm vào tháng 10-2003 (mất hơn 77% so với đỉnh).

Sau giai đoạn trầm lắng, chứng khoán Việt Nam mở rộng hoạt động cùng tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) ra đời năm 2004, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (tiền thân của HNX) khai trương năm 2005 và Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán ngày 29-6-2006, góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức và khuôn khổ pháp lý.

Tháng 1-2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh dòng vốn đầu tư và kỳ vọng tăng trưởng gia tăng, đưa VN-Index lên 1.170,67 điểm ngày 12-3-2007. Đến cuối năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 492.900 tỉ đồng (tương đương 40% GDP), gấp 500 lần cuối năm 2000.

Chu kỳ tăng trưởng 2006-2007 kết thúc khi khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng, trong khi lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt gây sức ép lên thị trường trong nước.

Năm 2008, VN-Index giảm từ 921,07 điểm trong phiên đầu năm xuống 315,62 điểm vào phiên cuối năm (giảm 65,73%); đến ngày 24-2-2009, chỉ số tiếp tục lùi về 235,5 điểm, thấp hơn gần 80% so với đỉnh tháng 3-2007.

Sau khi chạm đáy, VN-Index phục hồi lên gần 495 điểm vào cuối năm 2009. Cùng thời gian này, UPCoM chính thức hoạt động từ tháng 6, bổ sung địa điểm giao dịch cho cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Những mốc VN-Index được đề cập trong bài, giai đoạn 2000-2026.

Hơn 1 thập kỷ phục hồi và những thay đổi về cấu trúc thị trường

Giai đoạn 2010-2012, chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ lạm phát, lãi suất cao, nợ xấu ngân hàng và sự suy giảm của thị trường bất động sản.

Điều kiện tín dụng thắt chặt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền đầu tư, trong khi quá trình tái cấu trúc hệ thống tài chính kéo dài thời gian phục hồi sau khủng hoảng.

Những năm tiếp theo, sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng và dịch vụ từng bước làm thay đổi thành phần cổ phiếu, cơ cấu ngành và tỷ trọng vốn hóa.

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu doanh nghiệp niêm yết, thị trường tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và phương thức đầu tư.

Ngày 6-10-2014, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên tại Việt Nam, Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30), chính thức giao dịch với 20,2 triệu chứng chỉ quỹ, tổng mệnh giá 202 tỉ đồng. Đến ngày 10-8-2017, thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, bổ sung công cụ giao dịch và quản trị rủi ro.

Ngày 9-4-2018, VN-Index đạt 1.204,33 điểm, vượt qua vùng đỉnh năm 2007 sau hơn 11 năm. Trong khoảng thời gian đó, thành phần doanh nghiệp niêm yết và tỷ trọng vốn hóa của các nhóm cổ phiếu đã thay đổi đáng kể.

Năm 2019, Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định về phát hành, niêm yết, công bố thông tin và giám sát thị trường.

Đại dịch COVID-19 tạo ra đợt biến động tiếp theo khi VN-Index giảm xuống 659,21 điểm ngày 24-3-2020 (thấp hơn 31,4% so với cuối năm 2019), trước khi phục hồi và kết thúc năm tại 1.103,87 điểm.

Khác với giai đoạn suy giảm kéo dài sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường lấy lại đà tăng ngay trong năm, giữa bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Riêng năm 2021, nhà đầu tư mở mới 1.538.802 tài khoản chứng khoán, tương đương tổng số tài khoản mở mới trong giai đoạn 2013-2020, nâng số tài khoản trên toàn thị trường lên hơn 4,3 triệu. Dòng tiền gia tăng đưa VN-Index lên mức đóng cửa kỷ lục 1.528,57 điểm ngày 6-1-2022.

Tuy nhiên, thị trường đảo chiều trong năm 2022 khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi lãi suất trong nước tăng và những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.

Từ đỉnh đầu năm, VN-Index giảm xuống 911,9 điểm ngày 15-11 (mất 40,34%), trước khi kết thúc năm tại 1.007,09 điểm (giảm 32,78% so với cuối năm 2021).

Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân cũng giảm từ 31.160 tỉ đồng/phiên trong quý 1 xuống 13.017 tỉ đồng/phiên vào tháng 11 (giảm 58,2%).

Trong khi đó, GDP Việt Nam tăng 8,02%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2022, trái chiều với diễn biến thị trường cổ phiếu trong cùng năm.

Sau đợt điều chỉnh, VN-Index đạt 1.129,93 điểm vào cuối năm 2023 (tăng 12,2%) và 1.266,78 điểm cuối năm 2024 (tăng 12,1%). Quá trình phục hồi diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước cải thiện, song dòng vốn vẫn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Dù vậy, mặt bằng chỉ số cuối năm 2024 vẫn thấp hơn đỉnh thiết lập vào đầu năm 2022.

Thị trường vốn hàng triệu tỉ đồng và dấu mốc nâng hạng

Năm 2025, chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng về chỉ số, vốn hóa và thanh khoản. Ngày 5-5, hệ thống công nghệ thông tin KRX do Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phát triển chính thức vận hành, kết nối các đơn vị tổ chức giao dịch, lưu ký và thanh toán.

Đến ngày 31-12, VN-Index đạt 1.784,49 điểm (tăng 40,9% so với cuối năm trước), trong khi HNX-Index đạt 248,77 điểm (tăng 9,4%).

Tổng vốn hóa cổ phiếu trên HoSE, HNX và UPCoM đạt 9.975.360 tỉ đồng (tăng 39,1%, tương đương 77,6% GDP ước tính năm 2025), còn giá trị giao dịch bình quân đạt 29.202 tỉ đồng/phiên (tăng 39%).

Phát biểu tại tọa đàm kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán ngày 21-10, ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch UBCKNN, cho biết đến cuối tháng 9-2026, thị trường có 1.547 mã cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết hoặc đăng ký giao dịch (728 mã trên HoSE và HNX, 819 mã trên UPCoM), cùng 482 mã trái phiếu niêm yết.

Vốn hóa cổ phiếu đạt khoảng 10,3 triệu tỉ đồng (tương đương 80,2% GDP năm 2025), còn quy mô trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,94 triệu tỉ đồng (22,9% GDP). So với cuối năm trước, vốn hóa cổ phiếu trên cả 3 thị trường tăng 3,3%, trong khi VN-Index của HoSE giảm 0,9%, còn 1.768,62 điểm.

Vốn hóa cổ phiếu qua các thời điểm, từ năm 2000 đến tháng 9-2026

Hoạt động huy động vốn tiếp tục gia tăng trong 9 tháng đầu năm, với tổng giá trị qua thị trường chứng khoán đạt 731.600 tỉ đồng (tăng 85,6% so với cùng kỳ), trong đó doanh nghiệp huy động thực tế gần 564.600 tỉ đồng (tăng 15%).

Chào bán cổ phiếu đóng góp 135.940 tỉ đồng (24,1%); trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu quốc tế và trái phiếu chuyển đổi đạt 59.800 tỉ đồng (10,6%), còn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 368.850 tỉ đồng (65,3%).

Cơ cấu vốn huy động của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng từ khoảng 3.000 trong năm đầu giao dịch lên gần 14,1 triệu vào cuối tháng 9.

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc quản lý tài sản khối trong nước tại Dragon Capital Việt Nam, cho biết đến cuối năm 2025, tổng tài sản ròng của các quỹ đầu tư đạt khoảng 99.000 tỉ đồng (0,8% GDP), trong khi tiền gửi ngân hàng đạt khoảng 16,5 triệu tỉ đồng (128,5% GDP).

Đến tháng 9 năm nay, Việt Nam có 124 quỹ đầu tư và hơn 700.000 người nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, FTSE Russell chính thức chuyển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên nhóm mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9-2026.

Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá những cải thiện về khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có việc bỏ yêu cầu ký quỹ trước toàn bộ tiền mua chứng khoán đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và hoàn thiện cơ chế giao dịch thông qua các công ty môi giới toàn cầu.

Theo lộ trình của FTSE Russell, cổ phiếu Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số liên quan qua 4 đợt, bắt đầu với tỷ lệ 10% vào tháng 9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027. Trong khi đó, MSCI vẫn xếp Việt Nam trong nhóm thị trường cận biên theo hệ thống phân loại riêng.