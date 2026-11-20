VN-Index thủng mốc 1.700 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên 19-11, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%), xuống 1.689,62 điểm. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh áp lực bán vẫn tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và lực mua bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo sức bật cho thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỉ đồng.

VN-Index tìm điểm cân bằng mới

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã suy yếu sau khi chỉ số không giữ được đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn. Theo đơn vị này, vùng 1.650-1.680 điểm, tương ứng khu vực đáy hồi tháng 7 và tháng 10-2026, có thể trở thành vùng cân bằng tiếp theo. Sau khi kiểm định khu vực này, chỉ số có thể hồi phục để thử thách lại vùng 1.700-1.720 điểm.

SHS cũng lưu ý định giá thị trường đã về mức tương đối hợp lý. Nếu không tính nhóm Vingroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường khoảng 284 tỉ USD, với chỉ số P/E ở mức 9 lần.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá thị trường đã bước vào giai đoạn kém khả quan sau khi VN-Index đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.690-1.700 điểm. Nỗ lực phục hồi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không duy trì được, trong khi khối ngoại liên tục bán ròng mạnh và lực mua trong nước chưa mặn mà trở lại.

Đáng chú ý, thanh khoản chỉ quanh 14.000 tỉ đồng nhưng biên độ giảm của chỉ số vẫn lớn. Tỉ lệ cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất trong một năm duy trì ở mức cao, khoảng 8,7%, phản ánh nhiều cổ phiếu vẫn chịu áp lực lớn.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) và Chứng khoán Kafi có chung nhận định VN-Index có thể tiếp tục rung lắc do các chỉ báo kỹ thuật chưa phát tín hiệu tạo đáy. Dù vậy, một số chỉ báo đã xuống vùng thấp, nên chỉ số có thể xuất hiện những nhịp hồi phục trong các phiên tới.

Vùng 1.680-1.700 điểm là khu vực cần theo dõi, nhưng nếu chưa có tín hiệu hồi phục rõ ràng, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Giữ tiền mặt, chưa vội bắt đáy

Trước diễn biến suy yếu của thị trường, các công ty chứng khoán nhìn chung khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên phòng thủ, hạn chế mua bắt đáy với tỉ trọng lớn.

Yuanta Việt Nam khuyến nghị ưu tiên tỉ trọng phòng thủ với 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt trong ngắn hạn, hạn chế bắt đáy tỉ trọng lớn khi nhiều cổ phiếu đã vận động trong xu hướng giảm.

Nhà đầu tư nên kiên nhẫn theo dõi khả năng tạo đáy tại những cổ phiếu vẫn có triển vọng tăng trưởng riêng, sức mạnh giá tốt hoặc biến động tích cực hơn thị trường. Các nhóm được đơn vị này theo dõi gồm bán lẻ, tiêu dùng, tiện ích và các mã có câu chuyện riêng khác.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội giải ngân khi tín hiệu hồi phục chưa được xác nhận. Với người chấp nhận rủi ro cao, có thể cân nhắc mua thăm dò tỉ trọng nhỏ ở những cổ phiếu giữ vững vùng hỗ trợ và vẫn duy trì xu hướng tăng, phục vụ mục tiêu giao dịch ngắn hạn.

SHS cho rằng vùng giá hiện tại có định giá tương đối hợp lý và dòng tiền ngắn hạn cũng đang có tín hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế bán tháo. Việc gia tăng tỉ trọng có thể xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.