Một công ty chứng khoán bị HoSE ngắt kết nối giao dịch

Bảng điện của Công ty Chứng khoán Hòa Bình - Ảnh: NHẬT QUANG

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo ngắt kết nối giao dịch của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đến sở này kể từ ngày 9-11.

Ngắt kết nối giao dịch để bảo đảm an toàn hệ thống

Theo HoSE, quyết định được đưa ra qua công tác giám sát nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc ngắt kết nối được thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 19 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến HoSE và HNX, ban hành kèm Quyết định 39/QĐ-HĐTV ngày 28-5-2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo quy định này, sở giao dịch có quyền chủ động tạm ngừng kết nối giao dịch trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện tổ chức kết nối gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động, an toàn thông tin của hệ thống công nghệ thông tin.

Sau khi ngắt kết nối, sở giao dịch thông báo và yêu cầu tổ chức liên quan khắc phục sự cố. Việc kết nối trở lại được thực hiện sau khi tổ chức khắc phục hoàn toàn sự cố và đáp ứng các yêu cầu của sở giao dịch.

Theo thông báo, HBS sẽ bị ngắt kết nối giao dịch tại HoSE cho đến khi khắc phục hoàn toàn sự cố.

Không có doanh thu chứng khoán, vẫn lãi gần 10 tỉ đồng

Báo cáo tài chính quý 3-2026 cho thấy Chứng khoán Hòa Bình không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chứng khoán trong cả quý 3 lẫn 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, công ty vẫn có lãi nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.

Cụ thể, quý 3-2026, doanh thu tài chính của HBS đạt hơn 5,68 tỉ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng. Công ty còn ghi nhận hơn 2,6 tỉ đồng thu nhập khác, trong đó có khoản thu từ việc phân chia doanh thu cho thuê tòa nhà tại 246 Cống Quỳnh. Sau khi trừ chi phí, HBS lãi trước thuế hơn 3,21 tỉ đồng và lãi sau thuế gần 2,57 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt hơn 15,61 tỉ đồng, thu nhập khác hơn 9,16 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,43 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế gần 9,94 tỉ đồng.

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của HBS đạt hơn 367,19 tỉ đồng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn từ 3-12 tháng chiếm hơn 309,52 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 356,42 tỉ đồng, trong khi tổng nợ phải trả khoảng 10,78 tỉ đồng.

Nhiều lần bị cơ quan quản lý cảnh báo, hạn chế hoạt động Đây không phải lần đầu Chứng khoán Hòa Bình gặp vấn đề liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán. Tháng 10-2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa HBS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 4 tháng. Công ty đồng thời phải ngừng cho vay ký quỹ (margin), không được ký mới hoặc gia hạn hợp đồng cho vay margin. Đến tháng 11-2025, HBS tiếp tục bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch, cụ thể là dừng hoạt động mua chứng khoán trên cả HoSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Gần đây, tháng 6-2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HBS không được tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản giao dịch của khách hàng. Danh mục được rà soát gồm hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 501 mã, tổng giá trị hơn 91,6 tỉ đồng.