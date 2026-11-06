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Hòa cùng sắc đỏ chứng khoán châu Á, VN-Index giảm hơn 15 điểm

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 5-11 gây áp lực lên chứng khoán châu Á. VN-Index giảm 0,88%. Nikkei 225 mất 5,96%. Kospi (Hàn Quốc) giảm 6,02%.

Hòa cùng sắc đỏ chứng khoán châu Á, VN-Index giảm gần 25 điểm - Ảnh 1.

VN-Index giảm điểm sau phiên chứng khoán Mỹ bị bán tháo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhóm Vingroup gây áp lực 

Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 5-11 gây áp lực lên chứng khoán toàn châu Á. Nikkei 225 (Nhật Bản) mất 5,96%. Kospi (Hàn Quốc) giảm 6,02%. Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 1,1% và Hang Seng (Trung Quốc) giảm 1,26%.

VN-Index mở cửa mất hơn 27 điểm, tương đương 1,57%. Sang đến phiên chiều, đà giảm được thu hẹp nhờ lực cầu bắt đáy. Kết phiên, chỉ số giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.725,36 điểm.

Nhóm Vingroup bất ngờ gây áp lực cho VN-Index trong phiên ATC, có thời điểm kéo chỉ số giảm hơn 25 điểm. VIC có lúc giảm 2,5% sau đó thu hẹp đà giảm còn 1,5%. VHM và VRE cùng giảm 1,9%.

Nhóm công nghệ thông tin gặp sức ép từ việc bán tháo của cổ phiếu bán dẫn Mỹ. FPT giảm 4% về mức 50.800 đồng/cổ phiếu. So với mức giá 84.290 đồng phiên 6-1, FPT đã giảm 39,7%. Các mã khác như CMG giảm 2,2%, ELC giảm 3,7%.

Nhóm ngân hàng đa phần giảm điểm. Một số ít mã tăng giá nhẹ như CTG (0,8%), HDB (+0,2%), VPB (+0,7%), STB (+1,2%). Những mã giảm nhiều hơn mặt bằng chung như LPB (-2,6%), ABB, SSB, OCB cùng giảm 2,3%. Các ngân hàng quốc doanh phân hoá với VCB giảm 1,1%, BID giảm 0,9% còn CTG tăng 0,8%.

Nhóm chứng khoán giữ được tín hiệu tích cực. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp lớn tăng giá như BVS (+4%), TCX (+0,3%), CTS (+2,4%), VND (+5,3%). Ở chiều ngược lại, HCM giảm 1,9%, LPS giảm 1,6%.

Nhóm bất động sản phân hoá với nhóm có thị giá lớn như VIC, VHM, THD giảm điểm. Nhóm có thị giá vừa và nhỏ lại tăng tích cực với KDH (+5,2%), TAL (+5%), NLG (+2,9%), DXG (+2,3%). PDR và CEO cùng tăng 1,7%.

Khối ngoại mua ròng hơn 435 tỉ

Giá trị giao dịch khớp lệnh phiên 6-11 đạt 18.799 tỉ đồng, tăng 17,6% so với mức 13.911 tỉ đồng, tăng 35,2% so với phiên trước đó. Toàn thị trường có 414 mã giảm giá với 33 mã giảm sàn, 267 mã tăng giá và 31 mã tăng trần. Bên cạnh đó có 223 mã giữ nguyên giá tham chiếu.

Xét về tác động đến VN-Index, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 5,61 điểm. VHM lấy đi 2,04 điểm, VCB lấy đi 1,04điểm, MCH lấy đi 0,86 điểm. Ở chiều ngược lại, NVB đóng góp khoảng 0,5 điểm, MSN đóng góp 0,42 điểm.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu như HPG giảm 1,4%, GVR giảm 2,8% và CII giảm 0,4%. HPG giảm điểm sau thông tin con trai tỉ phú Trần Đình Long chỉ mua 10 triệu cổ phiếu trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 435 tỉ đồng. KDH được mua khoảng 171 tỉ đồng, VND khoảng 99 tỉ đồng, VIX khoảng 93 tỉ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại bán ròng FPT khoảng 151 tỉ đồng, VCB khoảng 11 tỉ đồng.

Thị trường có thể ổn định hơn trong năm 2027

Sau kết quả bầu cử Mỹ, ông Nguyễn Thành Trung - CEO FinSuccess - nhận định rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng ổn định hơn trong những tháng cuối năm nay và bước sang năm 2027, khi những quyết định chính sách khó đoán được hạn chế

Một yếu tố khác được ông Trung nhấn mạnh là mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán đã lùi về vùng rất thấp nếu xét trong khoảng 20 năm qua. Nếu căng thẳng tại Trung Đông dịu lại, giá dầu tiếp tục giảm và áp lực lạm phát được kiểm soát, thị trường có thể có thêm dư địa phục hồi.

Ông Trung cho rằng cơ hội sẽ tập trung ở những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, duy trì tăng trưởng và đang được định giá ở mức thấp.

Hòa cùng sắc đỏ chứng khoán châu Á, VN-Index giảm gần 25 điểm - Ảnh 2.Chứng khoán 6-11: Áp lực chốt lời xuất hiện, dự báo nhóm ngành hưởng lợi sau bầu cử Mỹ

Theo các công ty chứng khoán vùng 1.750-1.780 điểm sẽ là phép thử quan trọng với VN-Index phiên 6-11. Áp lực chốt lời có thể xuất hiện sau 2 phiên tăng điểm.

 

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: VN-Index cổ phiếu chứng khoán thị trường chứng khoán

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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