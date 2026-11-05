VN-Index hòa nhịp cùng đà khởi sắc của chứng khoán toàn cầu

VN-Index duy trì đà tăng trong phiên 5-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau phiên tăng hưng phấn ngày 4-11, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 5-11 với diễn biến thận trọng hơn. VN-Index có thời điểm giằng co nhưng vẫn duy trì được sắc xanh, đóng cửa tại 1.740 điểm, tăng 7,7 điểm, tương đương 0,44%.

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Trước đó, trong phiên 4-11, chỉ số này tăng 33,4 điểm (1,97%), lên 1.733,02 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp. Đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế phản ứng tích cực trước kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Trên thị trường quốc tế, sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều thị trường lớn. Tại Mỹ, Dow Jones tăng hơn 3%, S&P 500 tăng 1,58%, Nasdaq Composite tăng 1,44%. Tại châu Âu, chỉ số DAX của Đức tăng 2,22%. Đáng chú ý, Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng mạnh 5,4%.

Ngược lại, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,79%. KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 5% do biến động tiêu cực ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Theo ông Huỳnh Anh Huy, CFA, Giám đốc phân tích ngành chứng khoán Công ty Chứng khoán Kafi, kết quả bầu cử Mỹ có thể góp phần giảm bất định trong chính sách thương mại, qua đó tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Đáng chú ý, nếu đồng USD suy yếu và áp lực tỉ giá hạ nhiệt, dòng vốn ngoại có thể cải thiện, tạo thêm lực đỡ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng phản ứng tích cực hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên kỳ vọng ngắn hạn. Để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững, thị trường cần duy trì thanh khoản tốt và ghi nhận hoạt động mua ròng liên tục từ nhà đầu tư nước ngoài.

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn có thể giằng co trong vùng 1.700-1.760 điểm, với mốc 1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ tâm lý.

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index

Thanh khoản HoSE đạt khoảng 15.529 tỉ đồng, giảm 11% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 17.184 tỉ đồng.

VIC tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất, đóng góp 6,54 điểm cho VN-Index. Các mã CTG, STB, VPL và MBB lần lượt đóng góp 0,9 điểm, 0,6 điểm, 0,55 điểm và 0,53 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi 1 điểm, tiếp đến là GAS, FPT, HPG và BID.

Toàn thị trường có 345 mã tăng, 310 mã giảm và 839 mã đứng giá. Trong đó, 29 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu tác động đến chỉ số phiên 5-11 - Dữ liệu: SSI

Cổ phiếu ngân hàng diễn biến trái chiều. STB tăng 2,22%, CTG tăng 1,77%, MBB tăng 1,3%, trong khi VPB giảm 1,13%, VCB giảm 1,09% và BID giảm 0,62%.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa khi VIX tăng 3,97%, VND tăng 1,79%, còn VCI, HCM và ORS giảm giá. Ở nhóm bất động sản, VIC tăng 1,71%, DXG tăng 1,9%, DIG tăng 2,5% và KDH tăng 3,09%.

Nhóm bán lẻ ghi nhận PNJ tăng 2,71%, MWG tăng 0,67%. Trong khi đó, MSN giảm 0,97%. Tại nhóm công nghiệp, GMD tăng 1,74%, VJC tăng 1,12%, còn HPG giảm 0,92%. Cổ phiếu FPT tiếp tục giảm 1,86%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng Trong phiên giao dịch ngày 5-11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 299 tỉ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua vào khoảng 2.143 tỉ đồng, trong khi bán ra hơn 2.442 tỉ đồng. Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, VCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 89 tỉ đồng, VPB gần 56 tỉ đồng, MSB khoảng 48,6 tỉ đồng, BID gần 30,9 tỉ đồng và HDB khoảng 30 tỉ đồng. Ngoài nhóm ngân hàng, khối ngoại cũng bán ròng VHM khoảng 75,7 tỉ đồng, MSN gần 49,7 tỉ đồng, FPT hơn 46,2 tỉ đồng, GAS gần 45 tỉ đồng, và PNJ khoảng 38,2 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, VIX là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 452 tỉ đồng. Tiếp đến là CTG với hơn 101 tỉ đồng.