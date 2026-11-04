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Sau 4 phiên lao dốc, chứng khoán bất ngờ bùng nổ, FPT tăng trần

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đảo chiều mạnh trong phiên 4-11. Hàng loạt cổ phiếu lớn tăng giá, nhiều mã tăng kịch trần, kéo VN-Index tăng hơn 33 điểm.

VN-Index tăng hơn 33 điểm sau 4 phiên giảm, loạt cổ phiếu lớn tăng trần - Ảnh 1.

VN-Index hồi phục mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4-11, sắc xanh bao phủ phần lớn thị trường. Trên sàn HoSE có 505 mã tăng giá, trong đó 43 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, có 170 mã giảm giá, gồm 16 mã giảm sàn và 807 mã đứng giá.

Cổ phiếu chứng khoán, công nghệ đồng loạt tăng trần

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ như VIX, VCI, VND, TCX và CTS. SSI cũng ghi nhận mức tăng mạnh 6,5%.

Cổ phiếu FPT cũng tăng kịch trần lên 53.900 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 12,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khớp lệnh hơn 465,6 tỉ đồng. Đây là một trong những mã đóng góp tích cực cho đà tăng của chỉ số.

Nhóm ngân hàng đồng loạt hồi phục với nhiều mã tăng trên 2%. VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, SHB tăng 2,87%, VCB tăng 2,43%, BID tăng 2,37%, TCB tăng 2,1%. LPB tăng 4,61%, trong khi MBB tăng 1,85%.

Ở nhóm bất động sản, DXG, TCH và HDC đồng loạt tăng trần, CEO tăng 7,21%, KDH tăng 6,15%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM tăng 2,1%, NVL tăng 1,95%.

Nhóm công nghiệp cũng giao dịch tích cực với GEX tăng 5,58%, VSC tăng 5,43%, GMD tăng 4,02%. Trong khi đó, MSN tăng 4,18%, MWG tăng 3,04% và VNM tăng 1,95% ở nhóm tiêu dùng, bán lẻ.

VN-Index lấy lại hơn 33 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm. VN30-Index tăng 46,47 điểm (2,56%), đạt 1.862,07 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,46 điểm (2,57%), lên 257,88 điểm. UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (0,46%), đạt 122,61 điểm.

Thanh khoản trên HoSE tăng trở lại. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 17.464 tỉ đồng, tăng 38,65% so với phiên trước.

Về mức độ tác động đến VN-Index, VCB dẫn đầu nhóm kéo chỉ số đi lên khi đóng góp 2,27 điểm. VHM đóng góp 2,23 điểm, VPB đóng góp 2,03 điểm, CTG đóng góp 1,64 điểm và FPT đóng góp 1,44 điểm.

VN-Index tăng hơn 33 điểm sau 4 phiên giảm, loạt cổ phiếu lớn tăng trần - Ảnh 2.

Sắc xanh, tím ngập bảng điện phiên 4-11 - Dữ liệu: VSF

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu gây áp lực lên VN-Index có mức tác động khá nhỏ. DVV lấy đi khoảng 0,07 điểm, STG lấy đi 0,04 điểm. Các mã DMC, DHG, DMC, CHP, S4A, MSH, SHP, CTF và FDC tác động tiêu cực ở mức thấp.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ tài chính tăng mạnh nhất với 5,97%, tiếp đến là phần mềm và dịch vụ tăng 6,78%. Nhóm tổ chức tín dụng tăng 2,5%, hàng hóa công nghiệp tăng 2,38%, vận tải tăng 2,42%. Trong khi đó, thương mại hàng thiết yếu giảm 0,59%, phần cứng và thiết bị giảm 0,93%.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Trong phiên 4-11, khối ngoại mua vào 2.179,54 tỉ đồng nhưng bán ra 2.249,74 tỉ đồng trên cả ba sàn, tương ứng giá trị bán ròng 70,2 tỉ đồng.

Giao dịch bán tập trung ở nhiều cổ phiếu ngân hàng. MBB bị bán ròng mạnh nhất với 198 tỉ đồng, ACB bị bán ròng 93 tỉ đồng, HDB 68 tỉ đồng, STB 56,5 tỉ đồng và MSB 33 tỉ đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng, khối ngoại còn bán ròng BSR 82,7 tỉ đồng, DXG 74 tỉ đồng, GMD 53 tỉ đồng, VPL 40 tỉ đồng và GEX 32 tỉ đồng.

Ở chiều mua ròng, FPT được khối ngoại mua mạnh nhất với 183,19 tỉ đồng. MSN đứng tiếp theo với 174 tỉ đồng, CTG được mua ròng 82,2 tỉ đồng, HPG 54 tỉ đồng, và VND 39,7 tỉ đồng.

Loạt cổ phiếu chứng khoán, bất động sản tím lịm, FPT cũng tăng trần - Ảnh 3.Đọc nhanh 4-11: Giá dầu xuống mức thấp nhất gần 4 tuần, SASCO bổ nhiệm nhân sự sinh năm 1997

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    Chủ đề: VN-Index cổ phiếu FPT Chứng khoán chứng khoán hôm nay

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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