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Chứng khoán 3-11: VN-Index có thể lùi về 1.680 điểm, ưu tiên giữ tiền mặt?

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, kiểm định vùng 1.680 điểm trước khi tìm được điểm cân bằng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ tiền mặt và chờ tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn trước khi giải ngân.

Chứng khoán 3-11: VN-Index có thể lùi về 1.680 điểm, ưu tiên giữ tiền mặt - Ảnh 1.

VN-Index giảm mạnh trong phiên đầu tuần - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên đầu tuần 2-11, với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index giảm 31,90 điểm (-1,8%), xuống 1.710,72 điểm với sắc đỏ bao phủ bảng điện tử.

Dòng tiền thận trọng, áp lực bán có thể tiếp diễn

Trong phiên giao dịch 3-11, VN-Index vẫn đối mặt nguy cơ điều chỉnh khi các tín hiệu kỹ thuật chưa xác nhận thị trường tạo đáy. Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng việc chỉ số xuyên thủng các đường giá trung bình cùng động lượng suy yếu khiến rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, thanh khoản tăng cao hơn mức bình quân cho thấy bên bán đang chủ động thoát hàng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng cũng là yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng. Dòng tiền chỉ trú ẩn cục bộ ở vài mã chứng khoán, chưa đủ sức dẫn dắt.

Theo TPS, nếu đà giảm tiếp diễn, VN-Index có thể lùi về vùng 1.677 điểm, sau đó là 1.651 điểm, tương ứng các đáy tháng 10 và tháng 7, trước khi tìm được điểm cân bằng mới. Sự giằng co giữa áp lực bán và dòng tiền bắt đáy có thể khiến thị trường biến động mạnh trong những phiên tới.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định vùng 1.700 điểm sẽ tiếp tục là khu vực cần theo dõi trong ngắn hạn. Thanh khoản tăng trong phiên giảm, cùng độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm giá, cho thấy xu hướng thị trường vẫn yếu và chưa xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng.

Nếu lực cầu đủ mạnh tại vùng này, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng lên.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cũng đánh giá VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Kịch bản thị trường có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong phiên 3-11 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Hạ tỉ trọng, ưu tiên giữ tiền mặt

Về các mốc điểm cần theo dõi, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo VN-Index có thể kiểm định vùng đáy tháng 10 là 1.678-1.690 điểm. Nếu vùng này không giữ được, chỉ số có thể lùi về 1.650-1.660 điểm, quanh đáy tháng 7.

TPS cũng lưu ý vùng 1.677 và 1.651 điểm có thể thu hút lực cầu bắt đáy ở một số cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị tỉ trọng và chờ tín hiệu cân bằng.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động cơ cấu danh mục, tăng tỉ trọng tiền mặt, giảm dư nợ ký quỹ và cân nhắc bán giảm những cổ phiếu đã mất vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ thị trường phát tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn, thay vì vội vàng giải ngân khi áp lực bán chưa suy yếu.

HSC cũng khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, hạn chế sử dụng đòn bẩy. Việc gia tăng tỉ trọng chỉ nên được cân nhắc khi lực cầu cải thiện, đà giảm của độ rộng thị trường thu hẹp và các cổ phiếu dẫn dắt ổn định trở lại.

Theo ASEANSC, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỉ trọng, đồng thời chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư nên ưu tiên những nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế nhưng cần chọn lọc cổ phiếu và tránh những mã biến động mạnh, thanh khoản thấp.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, HSC và ASEANSC cho rằng có thể giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và định giá hợp lý.

Chứng khoán 3-11: VN-Index có thể lùi về 1.680 điểm, ưu tiên giữ tiền mặt - Ảnh 3.Chứng khoán giảm mạnh, hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và công nghệ giảm sâu trong phiên đầu tuần 2-11, kéo VN-Index mất gần 31 điểm.

 

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: VN-Index chứng khoán thị trường chứng khoán cổ phiếu

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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