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Chứng khoán 2-11: Dòng tiền suy yếu, VN-Index khó bứt phá trong tuần mới

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NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Sau tuần giảm 1,8%, thanh khoản tiếp tục đi xuống, VN-Index được dự báo còn rung lắc trong vùng 1.720-1.780 điểm khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo sóng tăng mới.

VN-Index khó bứt phá, nhiều khả năng tiếp tục rung lắc - Ảnh 1.

Nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán, VN-Index khó có nhịp tăng mạnh trong ngắn hạn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau nhịp hồi phục trước đó, VN-Index tiếp tục rung lắc trong tuần 26 đến 30-10 khi lực cầu suy yếu và thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Chốt tuần tại 1.741,62 điểm, chỉ số giảm 32,53 điểm (1,8%), trong khi thanh khoản bình quân giảm 12,4%, còn khoảng 11.764 tỉ đồng mỗi phiên.

Thị trường khó có sóng tăng mạnh cuối năm

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FinPeace, cho rằng thị trường đang trong trạng thái đi ngang. Nhịp tăng mạnh trước đó chủ yếu là phản ứng khi chỉ số tiến về vùng hỗ trợ quanh 1.690 điểm.

Theo ông, trong giai đoạn này, cả bên mua lẫn bên bán đều thận trọng. Người mua không muốn mua đuổi vì nhiều lần giao dịch không thành công, trong khi người bán chưa thấy mức giá đủ hấp dẫn để chốt lời.

Về triển vọng những tháng cuối năm, ông Tuấn Anh nhận định môi trường lãi suất hiện chưa thực sự thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Dù nhiều cổ phiếu đang ở vùng định giá thấp, khả năng thu hút dòng tiền để tạo một nhịp tăng mạnh vẫn còn hạn chế.

Theo chuyên gia này, thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong tháng 11 và tháng 12, với những nhịp rung lắc, tích lũy trước khi hình thành mặt bằng giá cao hơn. Khả năng xuất hiện một nhịp bứt phá mạnh trong hai tháng cuối năm chưa được đánh giá cao.

Cùng nhận định về sự suy yếu của thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết tỉ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày giảm từ 59,6% xuống còn 36,2%, cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng.

Trong đó, nhóm bán lẻ, du lịch và giải trí, y tế diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi dịch vụ tài chính và ngân hàng kém khả quan.

ACBS đánh giá VN-Index chưa thể vượt vùng 1.780 điểm, thanh khoản suy giảm và số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.720-1.780 điểm, thậm chí lùi về 1.700-1.720 điểm.

Dòng tiền suy yếu, áp lực bán lan rộng

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho biết tỉ lệ cổ phiếu tăng giá trên HoSE chỉ còn 19,2%, trong khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ đồng loạt giảm.

Đáng chú ý, dù VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ một số cổ phiếu Vingroup, phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn chịu áp lực bán. Yuanta dự báo chỉ số có thể tiếp tục rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng 1.720 điểm.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán OCBS cho biết VN-Index đã phục hồi trong phiên cuối tuần và đóng cửa trở lại trên đường trung bình giá 20 phiên, quanh 1.736 điểm. Tuy nhiên, động lực tăng đang suy yếu, khiến khả năng thị trường tiếp tục biến động trong trạng thái thận trọng.

OCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn thành quả, giảm tỉ trọng ở những cổ phiếu suy yếu và hạn chế sử dụng đòn bẩy. Hoạt động mua mới nên thực hiện từng phần, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết các doanh nghiệp vốn hóa lớn còn lại sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, nhưng những thông tin trên khó tạo ảnh hưởng lớn đến diễn biến chung của thị trường.

Dòng tiền suy yếu, VN-Index khó bứt phá trong tuần mới - Ảnh 3.Cổ phiếu gây chú ý tuần qua: KOS được 'giải cứu', FPT xuống thấp nhất 3 năm

Sau chuỗi 29 phiên giảm sàn, KOS tăng trần với 75,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh. FPT xuống mức giá thấp nhất hơn 3 năm, còn L10 tăng trần 9 phiên trước khi quay đầu giảm.

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    Chủ đề: Chứng khoán VN-Index chứng khoán tuần này cổ phiếu

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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