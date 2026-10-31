Cổ phiếu gây chú ý tuần qua: KOS được 'giải cứu', FPT xuống thấp nhất 3 năm

VN-Index giảm 32 điểm tuần qua - Ảnh: HỮU HẠNH

Kết thúc tuần giao dịch từ 26 đến 30-10, VN-Index đứng ở 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm so với tuần trước. Trên sàn HOSE có 283 cổ phiếu giảm giá, gấp hơn 3 lần số cổ phiếu tăng giá, còn khối ngoại bán ròng 2.691 tỉ đồng.

Cùng tuần, PPT giảm sàn cả 5 phiên, KOS và L10 đều đảo chiều ở phiên cuối tuần, còn cổ phiếu ngân hàng LPB mất 10,6%.

KOS tăng trần sau 29 phiên giảm sàn, PPT giảm sàn 9 phiên liền

Cổ phiếu KOS được bắt đáy sau chuỗi 29 phiên giảm sàn - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Cổ phiếu KOS của Kosy giảm 31 phiên liên tiếp từ 17-9 đến 29-10, từ 32.950 đồng xuống 3.800 đồng, mất 88,5%, trong đó có 29 phiên giảm sàn. Đây là chuỗi giảm dài nhất của KOS từ khi lên sàn cuối năm 2017. Sang phiên 30-10, KOS tăng trần lên 4.060 đồng.

Từ 27 đến 30-10, các công ty chứng khoán tiếp tục bán giải chấp 2,27 triệu cổ phiếu KOS của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy. Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty này là ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kosy. Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Cường, cũng bị bán giải chấp 311.400 cổ phiếu KOS từ 20 đến 26-10.

Thanh khoản KOS cao đột biến, chiếm 35% lượng cổ phiếu lưu hành - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trong phiên tăng trần 30-10, KOS khớp lệnh 75,7 triệu cổ phiếu, nhiều nhất trong một phiên từ khi lên sàn, gấp gần 200 lần khối lượng bình quân 20 phiên trước đó. Lượng cổ phiếu khớp trong phiên này bằng 35% số cổ phiếu KOS đang lưu hành.

Cổ phiếu PPT rơi tự do 9 phiên liên tiếp - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trên sàn HNX, cổ phiếu PPT của Petro Times giảm sàn 9 phiên liên tiếp từ 20 đến 30-10. Tính cả phiên giảm ngay trước đó, PPT đã giảm 10 phiên liền, từ 15.100 đồng xuống 6.000 đồng, mất 60,3%. Đây là chuỗi giảm dài nhất của PPT từ khi lên sàn giữa năm 2022.

Giải trình về 5 phiên giảm sàn đầu tiên, Petro Times cho biết giá giảm do cung cầu của thị trường và do lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ.

FPT thấp nhất hơn 3 năm, khối ngoại bán ròng MSB 24 phiên

Cổ phiếu FPT, LPB cùng giảm mạnh, trong đó LPB xuống thấp nhất 3 năm - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trong nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu FPT giảm 7,5% trong tuần, đóng cửa hai phiên 29 và 30-10 cùng ở 52.700 đồng. Tính theo giá đã điều chỉnh, đây là mức thấp nhất của FPT kể từ tháng 7-2023.

Khối ngoại bán ròng FPT 10 phiên liên tiếp từ 19-10, tổng cộng 1.425 tỉ đồng. Riêng tuần qua, khối ngoại bán ròng FPT 781 tỉ đồng, nhiều nhất trên HOSE.

Cổ phiếu LPB của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam giảm cả 5 phiên trong tuần, từ 40.400 đồng xuống 36.100 đồng, mất 10,6% và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8-2025. LPB lấy đi 2,66 điểm của VN-Index trong tuần, nhiều thứ hai sau TCB.

Cổ phiếu MSB bị bán ròng suốt 1 tháng qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Khối ngoại bán ròng cổ phiếu MSB của Ngân hàng Hàng Hải 24 phiên liên tiếp từ 29-9 đến 30-10, tổng cộng 569 tỉ đồng. Đây là chuỗi bán ròng dài nhất ở MSB từ khi ngân hàng này niêm yết trên HOSE cuối năm 2020.

Về giá, MSB đóng cửa phiên 29-10 ở 16.050 đồng, cao nhất từ khi niêm yết nếu tính theo giá đã điều chỉnh, rồi giảm về 15.800 đồng ở phiên cuối tuần.

Cổ phiếu L10, DNN cùng đảo chiều sau chuỗi tăng trần

L10 và DNN cùng mất chuỗi tăng giá - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Cổ phiếu L10 của Lilama 10 tăng trần 9 phiên liên tiếp từ 19 đến 29-10, từ 22.350 đồng lên 40.750 đồng, tăng 82,3%. Đây là chuỗi tăng dài nhất của L10 kể từ tháng 1-2014. Phiên 30-10, L10 giảm 6,9% xuống 37.950 đồng. Trong văn bản giải trình 5 phiên tăng trần đầu tiên, Lilama 10 cho biết diễn biến này chủ yếu do cung cầu, công ty không có tác động nào đến giá cổ phiếu.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu DNN của Cấp nước Đà Nẵng tăng 7 phiên liền đến 29-10, từ 22.000 đồng lên 51.000 đồng, tăng 131,8% và lên mức giá cao nhất từ khi lên sàn. Sang phiên 30-10, DNN giảm sàn xuống 41.600 đồng. Cả tuần, DNN khớp lệnh 10.200 cổ phiếu.

Chứng khoán tuần tới ra sao? Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) cho rằng thị trường đang lo rủi ro vĩ mô nhiều hơn là chú ý tới kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng và mức định giá thấp của nhiều doanh nghiệp, nên các nhịp tăng sẽ khó bền vững. SSV đặt vùng hỗ trợ của VN-Index, tức vùng lực mua thường xuất hiện, ở 1.700 điểm, kháng cự ở 1.800 điểm, và khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. Với người ngại rủi ro, SSV gợi ý nhóm cổ phiếu ít biến động theo thị trường, trả cổ tức cao và nợ vay thấp. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index cần thêm thời gian để cân bằng ở vùng 1.730-1.750 điểm. Nếu mất vùng này, chỉ số nhiều khả năng lùi về 1.700 điểm, sâu hơn là 1.680 điểm. VCBS khuyên nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới, chủ động cơ cấu những cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Ở góc nhìn dài hơn, Chứng khoán VIX vẫn thận trọng với thị trường chung, tính đến kịch bản VN-Index lùi về vùng 1.600 điểm hoặc đi ngang với lực cầu yếu. Dù vậy, VIX cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi từng mã, vì nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt đã giảm về vùng định giá thấp và những mã có kết quả kinh doanh khả quan vẫn có nhịp tăng.