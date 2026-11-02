Chứng khoán giảm mạnh, hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc

Bảng điện ngập sắc đỏ trong phiên 2-11 - Dữ liệu: VSF

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch đầu tuần 2-11 trong sắc đỏ áp đảo khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index giảm 30,9 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm. Các chỉ số còn lại cũng đồng loạt đi xuống. VN30-Index mất 41,63 điểm (2,24%), còn 1.813,41 điểm. HNX-Index giảm 2,19 điểm (0,87%), xuống 250,55 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,78 điểm (1,44%), còn 121,95 điểm.

Loạt cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ

Sắc đỏ phủ kín bảng điện với 534 mã giảm giá, trong đó có 30 mã giảm sàn. Chiều ngược lại chỉ ghi nhận 123 mã tăng giá và 18 mã tăng trần, còn 837 mã đứng giá tham chiếu.

Tâm điểm bán tháo tập trung ở nhóm ngân hàng. VPB giảm 6,1%, VCB mất 4,8%, BID giảm 4,19%, ACB giảm 3,33%, MBB giảm 2,85%, HDB giảm 2,23% và SHB giảm 2,35%. Nhiều cổ phiếu khác như STB, CTG, LPB, TCB cũng chìm trong sắc đỏ.

VCB là cổ phiếu kéo VN-Index giảm mạnh nhất phiên, lấy đi khoảng 4,58 điểm. VPB cũng khiến chỉ số mất thêm 2,8 điểm, BID lấy đi 2,22 điểm. Trong khi đó, VHM và GVR lần lượt tác động tiêu cực 1,73 điểm và 1,71 điểm. Ba cổ phiếu ngân hàng VCB, VPB và BID nằm trong nhóm gây sức ép lớn nhất lên chỉ số.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong phiên - Dữ liệu: SSI

Ở nhóm chứng khoán, áp lực bán cũng xuất hiện trên diện rộng. SSI giảm 2,33%, VIX giảm 1,67%, VND mất 2,24%, trong khi CTG giảm 1,82%, STB giảm 1,81% và HCM giảm 0,22%.



Nhóm bất động sản ghi nhận diễn biến kém tích cực khi VHM giảm 1,59%, DXG mất 2,38%, VRE giảm 4,57%, KDH giảm 4,32% và NLG giảm 3,86%. VIC tăng nhẹ 0,41%, trở thành điểm sáng đáng chú ý khi đóng góp khoảng 1,64 điểm cho VN-Index. Một số mã khác như HDC tăng trần 6,67%.

Tại nhóm bán lẻ, FRT giảm kịch sàn 6,99%, DGW mất 6,84%, MWG giảm 2,16%. Trong khi đó, PNJ đi ngược xu hướng khi tăng 0,65%.

Sắc đỏ cũng lan sang nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp. HPG giảm 2,86%, MSR mất 7,37%, DPM giảm 5,15%, HSG giảm 5,07%. Ở nhóm công nghiệp, GMD giảm 3,8%, GEX mất 2,03%, CII giảm 1,89% và VSC giảm 1,52%. Nhóm năng lượng cũng không nằm ngoài xu hướng khi BSR giảm 1,81%, PVT mất 3,06% và PLX giảm 2,94%.

Khối ngoại bán ròng hơn 453 tỉ đồng

Dù thị trường giảm mạnh, thanh khoản lại cải thiện đáng kể. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 18.577 tỉ đồng, tăng hơn 26% so với phiên trước.

Tính chung cả ba sàn, giá trị giao dịch đạt hơn 20.058 tỉ đồng, với khối lượng giao dịch khoảng 978 triệu cổ phiếu.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị khoảng 453,2 tỉ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua vào khoảng 1.963,9 tỉ đồng nhưng bán ra tới 2.417 tỉ đồng.

Áp lực bán ròng tập trung ở nhóm ngân hàng. MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 181,1 tỉ đồng, tiếp đến là VCB với 155,15 tỉ đồng, ACB với 117,48 tỉ đồng và STB với 105,45 tỉ đồng. Các mã VPB, SHB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, lần lượt khoảng 41,16 tỉ đồng và 35,42 tỉ đồng.

Ở chiều mua ròng, MSN dẫn đầu với khoảng 90 tỉ đồng. VIX được mua ròng 40 tỉ đồng, SHS khoảng 30,5 tỉ đồng, PNJ 29,4 tỉ đồng và BVH 25,3 tỉ đồng.