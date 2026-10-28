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Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66%

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NHẬT QUANG

Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HoSE giúp VN-Index tăng gần 5 điểm trong phiên 28-10. Đáng chú ý, cổ phiếu DGW bất ngờ giảm sàn, dù doanh nghiệp vừa công bố lợi nhuận quý 3 tăng 66% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66% - Ảnh 2.

VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên 28-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên giao dịch ngày 28-10, VN-Index tăng 4,78 điểm, tương đương 0,27%, lên 1.766,65 điểm. VN30-Index tăng 1,82 điểm, lên 1.890,2 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,36 điểm, lên 259,86 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,35 điểm, còn 125,74 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.330 tỉ đồng, tăng 6% so với hôm qua. Dù các chỉ số chính duy trì sắc xanh, diễn biến cổ phiếu vẫn có sự phân hóa đáng kể.

DGW giảm sàn dù lợi nhuận tăng

Trong phiên, cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld) giảm hết biên độ xuống 42.350 đồng/cổ phiếu, mất 6,92%. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 5,95 triệu đơn vị, cao gấp khoảng 5 lần mức bình quân trong 10 phiên giao dịch liền trước.

Đáng chú ý, diễn biến giảm sàn xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66% - Ảnh 3.

Thị giá cổ phiếu DGW trong 1 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Theo báo cáo giải trình kết quả kinh doanh công bố ngày 28-10, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 của Digiworld đạt 11.022 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 276,2 tỉ đồng, tăng 66%.

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi. Trong đó thiết bị văn phòng ghi nhận doanh thu tăng 89%, điện thoại di động tăng 44%, máy tính xách tay và máy tính bảng tăng 32%, còn thiết bị gia dụng tăng 33%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Digiworld đạt 26.809 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỉ đồng, tăng gấp đôi và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong nhóm bán lẻ, diễn biến các cổ phiếu không đồng nhất. MWG tăng 0,4%, trong khi FRT giảm 1,08%. DGW là mã gây chú ý nhất khi giảm sàn trong phiên với thanh khoản đột biến.

Ngân hàng nâng đỡ chỉ số

Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số. VCB dẫn đầu với mức đóng góp 2,49 điểm, tiếp đến là VIC đóng góp 1,28 điểm, HDB đóng góp 0,91 điểm, VPL đóng góp 0,75 điểm và VPB đóng góp 0,63 điểm.

Ở chiều ngược lại, GAS lấy đi 0,59 điểm của VN-Index, FPT lấy đi 0,48 điểm và HPG lấy đi 0,43 điểm. Trong rổ VN30, FPT là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 3,43 điểm, tiếp đến là HPG với 2,17 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, nhiều mã giữ được sắc xanh như HDB tăng 3,86%, VCB tăng 2,5%, TPB tăng 2,36%, VPB tăng 1,29%, STB tăng 0,89% và ACB tăng 0,23%. Tuy nhiên TCB giảm nhẹ 0,15%, EIB giảm 1,48% và SHB giảm 1,39%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa. VIC tăng 0,33%, VPI tăng 2,29%, VIX tăng 1,22% và GEX tăng 1,09%. Ngược lại, VRE giảm 1,23%, KDH giảm 3,06%, NVL giảm 0,47% và CEO giảm 1,74%.

Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66% - Ảnh 4.

Bảng điện phiên giao dịch 28-10 - Dữ liệu: VSF

Ở nhóm công nghiệp, GMD tăng 0,93%, VSC tăng 1,4%, trong khi GEE giảm 1% và VJC giảm 1,05%. Nhóm nguyên vật liệu chịu sức ép từ HPG khi cổ phiếu này giảm 1,19%. 

Trong nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 2,53%, trở thành một trong những mã gây áp lực lớn nhất lên VN30-Index.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 252 tỉ đồng trên cả 3 sàn trong phiên 28-10. Tổng giá trị mua vào đạt 1.927 tỉ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới 2.179 tỉ đồng.

FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 260 tỉ đồng. Tiếp theo là VPL với 118 tỉ đồng, GMD với 42 tỉ đồng, VNM với 35 tỉ đồng và STB với 34 tỉ đồng.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với khoảng 172 tỉ đồng, tiếp đến là MSN với 89 tỉ đồng, VCB với 78 tỉ đồng và HDB với 59 tỉ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng VPB, BVH, VIX, FRT, PNJ và NVL.

Sắp diễn ra Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026

Việc tháo gỡ các rào cản để thu hút dòng vốn quốc tế được đặt ra với thị trường chứng khoán cũng là một trong những nội dung trọng tâm tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty CP Đầu tư F88 và Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú.

Sự kiện sẽ diễn ra chiều 30-10 tại TP.HCM.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, FTSE Russell, các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty chứng khoán và chuyên gia tài chính trong nước, quốc tế.

Trong đó phiên thảo luận "Việt Nam chào dòng vốn toàn cầu" sẽ tập trung nhận diện những rào cản đối với dòng vốn ngoại, từ giới hạn sở hữu nước ngoài, khả năng tiếp cận thị trường đến cơ chế giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro tỉ giá.

Các diễn giả cũng sẽ trao đổi về những giải pháp nhằm tận dụng cơ hội sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, tiếp tục cải thiện các điều kiện để hướng tới đáp ứng tiêu chí nâng hạng của MSCI, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế dài hạn.

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Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66% - Ảnh 5.

Cổ phiếu Digiworld bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 66% - Ảnh 5.Thị trường chứng khoán lớn mạnh, lãi suất sẽ hạ nhiệt

Đưa thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế để chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng và tạo dư địa ổn định lãi suất.

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    Chủ đề: DGW Digiworld VN-Index chứng khoán cổ phiếu

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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