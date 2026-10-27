Sắc đỏ áp đảo, VN-Index chỉ giảm gần 2 điểm

VN-Index giảm nhẹ gần 2 điểm trong phiên 27-10 - Ảnh: HỮU HẠNH

Chốt phiên giao dịch ngày 27-10, VN-Index giảm 1,68 điểm, tương đương 0,1%, xuống 1.761,87 điểm. VN30-Index cũng giảm 1,13 điểm, tương đương 0,06%, còn 1.888,40 điểm.

Sắc đỏ áp đảo bảng điện

Ở hai sàn còn lại, HNX-Index tăng 0,18 điểm, tương đương 0,07%, lên 259,50 điểm. UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, tương đương 0,15%, xuống 126,09 điểm.

Điểm đáng chú ý sắc đỏ áp đảo trên toàn thị trường. Có 400 mã giảm giá, trong đó 20 mã giảm sàn, trong khi số mã tăng là 274, gồm 21 mã tăng trần. Có tới 829 mã đứng giá tham chiếu.

Dù phần lớn cổ phiếu đi xuống, VN-Index chỉ giảm nhẹ nhờ lực đỡ từ một số mã vốn hóa lớn. VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp chỉ số tăng khoảng 5,26 điểm. Tiếp theo VPL đóng góp 0,4 điểm, MWG đóng góp 0,28 điểm, HVN đóng góp 0,23 điểm và MBB đóng góp 0,21 điểm.

Nhóm ngân hàng, chứng khoán, năng lượng chìm trong sắc đỏ - Dữ liệu: VSF

Ở chiều ngược lại, GAS kéo VN-Index giảm khoảng 0,79 điểm, VHM lấy đi 0,69 điểm, VPB giảm tác động 0,65 điểm và LPB lấy đi 0,61 điểm. BSR cũng khiến chỉ số mất thêm khoảng 0,51 điểm.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. MSB tăng 1,61%, NAB tăng 1,2%, VIB tăng 1,08% và SHB tăng 0,93%. Ngược lại, VPB giảm 1,69%, TPB giảm 1,55%, LPB giảm 2,54%, HDB giảm 0,9% và CTG giảm 0,82%.

Nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán tại nhiều cổ phiếu. HCM giảm 0,83%, VIX giảm 1,6% và TCX giảm 1,73%, trong khi SSI đứng giá tham chiếu.

Với nhóm bất động sản, VIC tăng 1,35%, TCH tăng 1,68% và VRE tăng 0,41%, nhưng VHM giảm 0,63%, DXG giảm 0,99% và PDR giảm 0,85%.

Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng 1,2%, MSN tăng 0,55% và VPL tăng 1,16%. Trong khi đó, PNJ giảm 2,29%, PET giảm 3,45%. Nhóm công nghiệp cũng phân hóa khi CII tăng 1,84%, VJC tăng 0,68%, còn GEE giảm 0,71% và VSC giảm 1,38%.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 15.382 tỉ đồng, giảm 15% so với phiên trước. Thanh khoản suy giảm trong bối cảnh chỉ số biến động hẹp, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 319 tỉ đồng trên cả 3 sàn trong phiên 27-10. Tổng giá trị mua đạt 1.378 tỉ đồng, trong khi giá trị bán lên tới 1.697 tỉ đồng.

Ở chiều bán ròng, ACE dẫn đầu với giá trị 177 tỉ đồng, tiếp đến là FPT với 149 tỉ đồng. Các mã GMD, VPL và STE lần lượt bị bán ròng 68,7 tỉ đồng, 66,5 tỉ đồng và 38 tỉ đồng.

Ngược lại, TCB được mua ròng mạnh nhất với 196,51 tỉ đồng, theo sau là VNZ với 170,81 tỉ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng MSN khoảng 54,15 tỉ đồng, VIB 33,46 tỉ đồng, VIC 28,86 tỉ đồng và HPG 24,96 tỉ đồng.

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