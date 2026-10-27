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Công ty bất động sản, nông sản rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Cuối quý 3-2026, Nhà Đà Nẵng tăng gần 72% quy mô chứng khoán kinh doanh, khoản đầu tư cổ phiếu Vinhomes (VHM) tạm lãi hơn 100 tỉ đồng. Ngược lại, Afiex lại thu hẹp 82% danh mục, chỉ còn giữ lại chứng khoán liên quan đến Vingroup.

Doanh nghiệp bất động sản, nông sản rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Nhà Đà Nẵng tạm lãi gần 101 tỉ đồng với VHM

Báo cáo tài chính quý 3-2026 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) cho thấy doanh nghiệp đẩy mạnh việc đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Tại ngày 30-9-2026, khoản mục chứng khoán kinh doanh của công ty này ở mức 667,9 tỉ đồng, gần 668 tỉ đồng, tăng gần 72% so với khoảng 389 tỉ đồng hồi đầu năm. Chứng khoán kinh doanh chiếm 48,4% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào cổ phiếu Vinhomes (VHM) đang ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất giữa giá gốc và giá trị hợp lý. NDN đã bỏ ra 83,9 tỉ đồng để mua cổ phiếu này, nhưng giá trị hợp lý tại cuối quý 3 lên 184,7 tỉ đồng. Như vậy, khoản đầu tư đang tạm lãi 100,8 tỉ đồng.

Ngoài VHM, danh mục của NDN còn có cổ phiếu Hòa Phát (HPG), với giá gốc 110 tỉ đồng và giá trị hợp lý 122,9 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư vào GEX của Tập đoàn GELEX có giá trị hợp lý 45,9 tỉ đồng, thấp hơn giá gốc 52,2 tỉ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản, nông sản rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup - Ảnh 2.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng cuối quý 3-2026 - Ảnh: BCTC

Tổng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của NDN cuối quý 3 lên 50,8 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 14,6 tỉ đồng đầu năm.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán gặp khó, doanh thu tài chính của NDN trong quý vừa qua cũng chỉ còn 14,6 tỉ đồng, giảm mạnh so với 96,5 tỉ đồng của quý 3-2025.

Đối với hoạt động kinh doanh chính, doanh thu thuần của NDN đạt 7,5 tỉ đồng, giảm hơn 18%. Sau khi trừ đi các chi phí, thuế, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 10 tỉ đồng, đảo chiều so với khoản lãi gần 71 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỉ đồng, giảm gần 90% so với quý 3-2025.

Afiex hạ tỉ trọng trái phiếu Vingroup

Trái ngược với NDN, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (Afiex - AFX) lại hạ tỉ trọng đầu tư chứng khoán kinh doanh. Tại ngày 30-9, Afiex dành 39,5 tỉ đồng cho chứng khoán kinh doanh, giảm 82% so với đầu năm. Công ty chỉ còn nắm giữ chứng khoán liên quan đến Vingroup.

Doanh nghiệp bất động sản, nông sản rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup - Ảnh 3.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của Afiex cuối quý 3-2026 - Ảnh: BCTC

Trước đó, báo cáo tài chính bán niên soát xét cho thấy tại ngày 30-6, Afiex nắm giữ 2.143 trái phiếu mã VIC15210 của Vingroup, với giá gốc hơn 216 tỉ đồng. Toàn bộ số trái phiếu này được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại VPBank - Chi nhánh Hội sở Miền Nam

Bên cạnh đó, công ty không còn ghi nhận giá trị đầu tư trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Liên Hiệp và Công ty CP Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Alpha. Hồi đầu năm giá gốc các khoản đầu tư vào nhóm này hơn 220 tỉ đồng.

Song song với hạ tỉ trọng chứng khoán đầu tư, Afiex tăng mạnh đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Hồi đầu năm, công ty chỉ gửi 20 tỉ đồng tại các ngân hàng thương mại nhưng đến cuối quý 3-2026 tăng lên 274 tỉ đồng.

Tương tự NDN, doanh thu tài chính của Afiex cũng giảm mạnh từ 19,5 tỉ đồng quý 3-2025 xuống còn 8,4 tỉ đồng trong quý 3-2026. Cùng với đó chi phí tài chính tăng mạnh từ 11,8 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng do tăng mạnh tiền lãi vay.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần quý 3 của Afiex đạt 671 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 15%, lên khoảng 10 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỉ đồng, tăng 84%.

Công ty bất động sản, nông sản rót hàng trăm tỉ vào cổ phiếu, trái phiếu họ Vingroup - Ảnh 5.Ngoài Vinhomes và VinFast, Vingroup có thêm 2 ‘quân bài’ tăng trưởng mới

HSC cho biết 2 đơn vị thành viên có thể trở thành động lực mới cho Vingroup trong thời gian tới, gồm GSM và VinEnergo.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: cổ phiếu họ Vin trái phiếu chứng khoán cổ phiếu VinGROUP

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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