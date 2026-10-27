Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giá vàng hôm nay 27-10: Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD trước cuộc họp Fed

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Giá vàng thế giới phục hồi lên hơn 4.016 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng. Trong nước, vàng miếng SJC đi ngang ở mức 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h30 sáng 27-10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.016,74 USD/ounce, tăng 18,16 USD/ounce, tương đương 0,45% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới hồi phục

Theo Reuters, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần khi giá dầu hạ nhiệt, giúp giảm bớt lo ngại lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết giá dầu giảm cùng hoạt động mua bắt đáy đang hỗ trợ vàng phục hồi. Tuy nhiên, thị trường có thể tiếp tục giao dịch quanh mốc 4.000 USD/ounce để chờ tín hiệu từ Fed.

Giá dầu giảm sau khi tăng mạnh trong tuần trước, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại lạm phát, dù nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 27-10 - Dữ liệu: TradingView

Thị trường đang chờ quyết định lãi suất của Fed dự kiến công bố ngày 28-10. Giới đầu tư phần lớn kỳ vọng cơ quan này giữ nguyên lãi suất, nhưng vẫn đặt cược vào khả năng tăng lãi suất trở lại trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất này ở mức khoảng 80%.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29-10. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, có thể cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 27-10 đi ngang so với hôm qua. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh 53,9 USD/ounce, tăng nhẹ 0,04% so với phiên trước. Tuy nhiên, diễn biến trong 5 ngày qua cho thấy giá bạc đã giảm mạnh từ vùng 57-58 USD/ounce xuống quanh 54 USD/ounce.

Giá dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

Giá dầu thế giới sáng 27-10 giảm nhẹ sau khi chốt phiên trước đi xuống. Dầu WTI giao dịch quanh 101,1 USD/thùng, giảm 0,63%, trong khi dầu Brent ở mức 115 USD/thùng, giảm 0,70%.

Theo Reuters, trong phiên 26-10, dầu Brent giảm 0,8%, xuống 115,81 USD/thùng, còn dầu WTI mất 1,46%, xuống 101,76 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt nhờ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao có thể giúp giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công các trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia. Trong bối cảnh các bên thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm ngăn xung đột lan rộng, giá dầu vẫn neo gần mức cao nhất 6 tháng.

Bitcoin sáng 27-10 giao dịch quanh 80.134 USD/BTC, tăng 0,04% trong 24 giờ qua. Trong phiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới biến động trong vùng khoảng 79.300 - 80.600 USD, trước khi phục hồi về sát mốc 80.000 USD.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 27-10: Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD trước cuộc họp Fed - Ảnh 3.Giá vàng hôm nay 26-10: Vàng nhẫn SJC 'bốc hơi' hơn 5 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng thế giới có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá dầu Giá vàng hôm nay giá vàng Giá vàng miếng SJC giá bạc

    Dòng sự kiện: Giá vàng

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất