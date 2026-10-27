Giá vàng hôm nay 27-10: Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD trước cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h30 sáng 27-10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.016,74 USD/ounce, tăng 18,16 USD/ounce, tương đương 0,45% trong 24 giờ qua.



Giá vàng thế giới hồi phục

Theo Reuters, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần khi giá dầu hạ nhiệt, giúp giảm bớt lo ngại lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết giá dầu giảm cùng hoạt động mua bắt đáy đang hỗ trợ vàng phục hồi. Tuy nhiên, thị trường có thể tiếp tục giao dịch quanh mốc 4.000 USD/ounce để chờ tín hiệu từ Fed.

Giá dầu giảm sau khi tăng mạnh trong tuần trước, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại lạm phát, dù nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 27-10 - Dữ liệu: TradingView

Thị trường đang chờ quyết định lãi suất của Fed dự kiến công bố ngày 28-10. Giới đầu tư phần lớn kỳ vọng cơ quan này giữ nguyên lãi suất, nhưng vẫn đặt cược vào khả năng tăng lãi suất trở lại trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất này ở mức khoảng 80%.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29-10. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, có thể cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 27-10 đi ngang so với hôm qua. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh 53,9 USD/ounce, tăng nhẹ 0,04% so với phiên trước. Tuy nhiên, diễn biến trong 5 ngày qua cho thấy giá bạc đã giảm mạnh từ vùng 57-58 USD/ounce xuống quanh 54 USD/ounce.

Giá dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

Giá dầu thế giới sáng 27-10 giảm nhẹ sau khi chốt phiên trước đi xuống. Dầu WTI giao dịch quanh 101,1 USD/thùng, giảm 0,63%, trong khi dầu Brent ở mức 115 USD/thùng, giảm 0,70%.

Theo Reuters, trong phiên 26-10, dầu Brent giảm 0,8%, xuống 115,81 USD/thùng, còn dầu WTI mất 1,46%, xuống 101,76 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt nhờ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao có thể giúp giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công các trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia. Trong bối cảnh các bên thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm ngăn xung đột lan rộng, giá dầu vẫn neo gần mức cao nhất 6 tháng.

Bitcoin sáng 27-10 giao dịch quanh 80.134 USD/BTC, tăng 0,04% trong 24 giờ qua. Trong phiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới biến động trong vùng khoảng 79.300 - 80.600 USD, trước khi phục hồi về sát mốc 80.000 USD.

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