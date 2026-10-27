Chứng khoán 27-10: VN-Index điều chỉnh kỹ thuật, nên chốt lời hay giải ngân thêm?

VN-Index điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đóng cửa phiên 26-10, VN-Index giảm 10,60 điểm (-0,60%), xuống 1.763,55 điểm, ngắt nhịp tăng 4 phiên liên tiếp với sắc đỏ chiếm ưu thế.

Điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định thị trường đang thận trọng hơn sau chuỗi hồi phục mạnh. Thanh khoản thấp hơn bình quân cho thấy bên mua đứng ngoài quan sát hơn là bên bán tháo. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở nhóm công nghệ, làm suy yếu lực cầu nền.

TPS đánh giá áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng quanh vùng 1.775 điểm. Khối lượng khớp lệnh duy trì ở mức thấp cho thấy áp lực cung chưa lớn. Nhịp giảm chủ yếu phản ánh sự thiếu vắng lực cầu chủ động.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường đang tiến gần vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Phiên giảm 26-10 là diễn biến điều chỉnh mang tính kỹ thuật, giúp thị trường tích lũy và kiểm định lại tương quan cung - cầu sau nhịp tăng nhanh.

Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ 1.730 - 1.750 điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng duy trì đà hồi phục của chỉ số. Nếu vùng này được giữ vững, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trước khi hướng tới các ngưỡng kháng cự cao hơn.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá áp lực bán trong phiên 26-10 không lớn và quyết liệt vì khối lượng giao dịch thấp. Thanh khoản chỉ quanh 13.408 tỉ đồng (thấp hơn mức bình quân 3 tháng khoảng 16.618 tỉ đồng). Động thái bán chỉ mang tính chốt lãi ngắn hạn hoặc đóng vị thế hòa vốn bảo toàn hiệu suất.

Ưu tiên chốt lời từng phần

Trước khả năng VN-Index gặp áp lực tại vùng kháng cự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần ở cổ phiếu xuất hiện áp lực điều chỉnh lớn. Chỉ duy trì tỉ trọng ở những mã duy trì xu hướng tích lũy, tăng điểm rõ ràng. Đồng thời, nhà đầu tư chưa nên vội giải ngân mới và chờ đợi xác nhận cân bằng từ thị trường.

HSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc, điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỉ trọng có chọn lọc tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền tích cực và xu hướng giá vẫn được duy trì.

Ưu tiên giải ngân tại các vùng hỗ trợ hoặc nền giá tích lũy chặt chẽ, tránh mua đuổi khi cổ phiếu tăng nóng hoặc tiến sát vùng kháng cự. Nhà đầu tư cũng nên theo dõi diễn biến cung - cầu và khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng để điều chỉnh tỉ trọng phù hợp, kết hợp kiểm soát đòn bẩy và quản trị rủi ro.

Với nhận định VN-Index khả năng kiểm định cung cầu vùng 1.770 điểm, Chứng khoán Kafi gợi ý nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tỉ trọng hợp lý ở các mã đầu ngành đã xác nhận dòng tiền.

Hạn chế mua đuổi trong các phiên giảm mạnh, chủ động chốt lời từng phần nếu chỉ số tiếp tục suy yếu. Tận dụng nhịp rung lắc để quan sát, chọn điểm mua lại khi xuất hiện tín hiệu ổn định.

Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành Chứng khoán Kafi, cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng khi mua cổ phiếu ngay thời điểm doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Theo ông Huy, những kỳ vọng về tăng trưởng và dự báo kết quả kinh doanh có thể đã được thị trường phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước. Thực tế, thị trường từng ghi nhận nhiều trường hợp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhưng giá cổ phiếu vẫn đi xuống. Do đó, bên cạnh việc đánh giá triển vọng kinh doanh, nhà đầu tư cần xem xét mức giá đã hợp lý và phù hợp với kỳ vọng của mình hay không.

Lợi nhuận ngành chứng khoán quý 3: Loạt ông lớn hụt hơi, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó Tính đến ngày 26-10, có 5 công ty chứng khoán đạt lợi nhuận trước thuế trên 500 tỉ đồng trong quý 3-2026, so với 9 doanh nghiệp cùng kỳ năm trước. Nhóm các công ty nhỏ nhiều bên giảm 80-98% lợi nhuận.



