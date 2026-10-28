Chứng khoán 28-10: Dự báo VN-Index tiếp tục giằng co, chờ thêm tín hiệu của dòng tiền

VN-Index điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh tuần trước - Ảnh: HỮU HẠNH

Phiên 27-10, VN-Index giảm nhẹ 1,68 điểm, xuống 1.761,87 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp.

VN-Index đi ngang tích lũy

Theo Chứng khoán TPBank (TPS), phiên 27-10 VN-Index giằng co trong biên độ hẹp, chủ yếu nhờ lực đỡ từ nhóm Vingroup. Trong khi đó, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực rõ hơn. Dầu khí, công nghiệp và công nghệ là những nhóm gây sức ép, còn bất động sản và tài nguyên giữ được sắc xanh.

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TPS đánh giá khối lượng giao dịch thấp hơn các phiên tăng trước đó cho thấy áp lực bán chưa gia tăng mạnh.

Chỉ số vẫn nằm trên các đường trung bình động 10 phiên (MA10) và 20 phiên (MA20), nên xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ.

Tuy nhiên, dòng tiền và động lượng ở mức trung tính, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi lấy lại đà tăng. Rủi ro giảm sâu do bán tháo hiện chưa lớn. Thị trường có thể sớm lấy lại đà tăng nếu áp lực cung tiếp tục thu hẹp và lực cầu được duy trì.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cũng nhận định thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên phản ánh lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực hồi phục rõ ràng. VN-Index có thể tiếp tục kiểm định cung - cầu trong vùng hỗ trợ 1.730 - 1.750 điểm và kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Thận trọng hơn, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng chỉ số có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.750 - 1.780 điểm do các chỉ báo động lượng chưa đồng thuận. Nếu lực cung gia tăng, VN-Index có thể lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 1.730 - 1.740 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn có khả năng hướng tới vùng 1.780 - 1.800 điểm sau khi chỉ số vượt xu hướng giảm kéo dài từ ngày 7-9. Tuy nhiên, áp lực cung tại vùng giá cao đang tăng lên, đòi hỏi nhà đầu tư thận trọng hơn.

Chờ tín hiệu dòng tiền

Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu duy trì xu hướng ổn định. Đồng thời nhà đầu tư có thể chọn lọc các mã đang củng cố vùng hỗ trợ cứng và cân nhắc giải ngân thăm dò trong những phiên tới.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá đà hồi phục ngắn hạn vẫn có triển vọng tiếp diễn trong tuần, nhưng cơ hội đầu tư cần chọn lọc hơn khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ suy yếu. Nhà đầu tư có thể duy trì tỉ trọng khoảng 60% cổ phiếu và 40% tiền mặt.

Nếu VN-Index giữ được vùng 1.750 - 1.760 điểm và áp lực bán tại nhóm ngân hàng hạ nhiệt, nhà đầu tư có thể giải ngân đầu tư ngắn hạn ở các mã có sức mạnh tương đối cao, triển vọng kết quả kinh doanh tích cực thuộc nhóm bán lẻ, tiêu dùng, cảng biển, cao su.

HSC khuyến nghị tận dụng nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục và gia tăng tỉ trọng có chọn lọc tại doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh khả quan và dòng tiền tích cực.

Nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tích lũy từng phần với những doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán VPBank (VPBankS), đưa ra 3 kịch bản cho VN-Index đến giữa tháng 11. Ở kịch bản thứ nhất với giả định xung đột Mỹ - Iran không leo thang, VN-Index có thể rung lắc và hồi phục kỹ thuật, dao động trong vùng 1.740 - 1.815 điểm. Nếu chiến tranh Iran leo thang, chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.670 - 1.720 điểm. Ngược lại, nếu tình hình địa chính trị hạ nhiệt hoặc không xảy ra chiến tranh sau bầu cử Mỹ, thị trường có thể hồi phục lên vùng 1.780 - 1.840 điểm. Ông Sơn nghiêng về 2 kịch bản đầu tiên và lưu ý nhà đầu tư theo dõi diễn biến trong tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Bên cạnh đó, khi mùa công bố kết quả kinh doanh dần khép lại, mức độ phản ứng của thị trường trước thông tin doanh nghiệp có thể chậm hơn.

Chứng khoán 27-10: VN-Index điều chỉnh kỹ thuật, nên chốt lời hay giải ngân thêm? Sau 4 phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm điểm. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và cân nhắc chốt lời từng phần.







