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Cổ phiếu Sacombank bất ngờ trần tím, PNJ bị bán mạnh

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NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Sau nhịp rung lắc buổi sáng, VN-Index tăng tốc trong phiên chiều, đóng cửa tăng hơn 13 điểm nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng.

Cổ phiếu Sacombank bất ngờ tăng kịch trần, PNJ quay đầu giảm mạnh - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập sắc xanh trong phiên 23-10 - Dữ liệu: VSF

Sau những nhịp rung lắc trong buổi sáng, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng tốc trong phiên chiều 23-10.

Lực cầu tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Nhóm ngân hàng hút tiền

Kết phiên giao dịch ngày 23-10, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm. VN30-Index tăng 14,11 điểm, tương đương 0,75%, lên 1.907,09 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62%, lên 262,70 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, tương đương 0,51%, xuống 126,26 điểm.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên chiều là sự bứt tốc của nhóm cổ phiếu ngân hàng. STB bất ngờ tăng kịch trần 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản mã này cũng tăng vọt, với hơn 8,23 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao gấp 2,23 lần bình quân 10 phiên tính cả phiên 23-10.

Nhiều mã ngân hàng khác cũng tăng giá tích cực, trong đó ACB tăng 3,9%, EIB tăng 5,31%, SSB tăng 3,74%, LPB tăng 3,59% và CTG tăng 1,31%.

Cổ phiếu Sacombank bất ngờ tăng kịch trần, PNJ quay đầu giảm mạnh - Ảnh 2.

Thị giá cổ phiếu STB trong 1 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Đáng chú ý, ACB là một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với 1 điểm. STB đóng góp 1,84 điểm, LPB đóng góp 0,9 điểm và VCB đóng góp 0,88 điểm. Tuy nhiên cổ phiếu VIC mới là mã nâng đỡ chỉ số mạnh nhất, với mức đóng góp 5,9 điểm.

Ở chiều ngược lại, HPG lấy đi 0,52 điểm của VN-Index, TCX lấy đi 0,31 điểm, trong khi MBB và VNM cùng khiến chỉ số giảm khoảng 0,21 điểm mỗi mã.

Tại nhóm bất động sản, VIC tăng 1,55%, VHM tăng 0,47%, VPI tăng 2,87% và KDH tăng 1,34%. Tuy nhiên diễn biến phân hóa vẫn xuất hiện ở một số mã, như NVL giảm 0,93% và VRE giảm 1,19%.

Nhóm công nghiệp ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá, nổi bật là VSC tăng 3,78% và GEX tăng 1,9%. Trong khi đó nhóm nguyên vật liệu chịu áp lực từ HPG giảm 1,41%. Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 0,7%.

Trái chiều với diễn biến khởi sắc của thị trường, cổ phiếu PNJ giảm 6,18%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản mã này tăng mạnh, với hơn 24,21 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao hơn khoảng 46,1% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên tăng trên HoSE, với 317 mã tăng giá, trong đó có 40 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, 325 mã giảm giá, gồm 27 mã giảm sàn, trong khi 834 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, dù một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh.

Khối ngoại bán ròng trở lại

Thanh khoản thị trường cải thiện trong phiên tăng điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 18.135 tỉ đồng, tăng khoảng 9,5% so với mức 16.568 tỉ đồng của phiên trước. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 16.942 tỉ đồng, tăng 10,73% so với phiên liền trước.

Dù thị trường tăng điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.712 tỉ đồng, trong khi bán ra gần 1.947 tỉ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 235 tỉ đồng trên cả 3 sàn.

ACB là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 469,4 tỉ đồng. Các mã tiếp theo gồm FPT bị bán ròng 146,43 tỉ đồng, PNJ 109,53 tỉ đồng, STB 83,54 tỉ đồng và VPL 76,53 tỉ đồng. HPG cũng bị bán ròng khoảng 64,84 tỉ đồng, trong khi MBB và SSI lần lượt bị bán ròng 54,44 tỉ đồng và 51,31 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với khoảng 152,07 tỉ đồng, tiếp đến là MSN với 91,98 tỉ đồng, CTG với 61,52 tỉ đồng và HDB với 54,93 tỉ đồng. VPB được mua ròng khoảng 39,77 tỉ đồng, VIC 30,28 tỉ đồng và EIB 28,4 tỉ đồng.

Cổ phiếu Sacombank bất ngờ trần tím, PNJ bị bán mạnh - Ảnh 3.Chứng khoán 23-10: Áp lực chốt lời có thể xuất hiện quanh 1.780 điểm

VN-Index tăng điểm 2 phiên liên tiếp nhưng dòng tiền chưa thực sự mạnh, diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

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    Chủ đề: cổ phiếu Sacombank chứng khoán hôm nay chứng khoán VN-Index

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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