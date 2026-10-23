Đọc nhanh 23-10: Nasdaq giảm mạnh nhất 4 tháng vì AI, Đạm Phú Mỹ vào diện thanh tra

Nasdaq giảm mạnh đêm qua vì AI - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán Mỹ 22-10, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,60% xuống 26.009 điểm, S&P 500 giảm 1,21% xuống 7.663 điểm. Dow Jones gần như đi ngang, tăng 11,89 điểm (0,02%) lên 52.868 điểm.

Theo CNBC, đây là phiên giảm mạnh nhất của Nasdaq kể từ tháng 6 và của S&P 500 kể từ tháng 7. Nhà đầu tư lại lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi Meta nâng dự báo chi đầu tư. Cổ phiếu Meta giảm gần 7%, dù doanh thu của công ty vượt kỳ vọng.

Cùng ngày, ông Jensen Huang, Tổng giám đốc Nvidia, cho biết các công ty cho thuê hạ tầng điện toán AI đang thiếu vốn, nhu cầu vốn lớn hơn nhiều so với nguồn vốn hiện có. Theo các nhà giao dịch của Ngân hàng Wells Fargo, phát biểu của ông Huang khiến thị trường lo ngại.

Căng thẳng địa chính trị cũng tăng lên sau khi báo New York Times đưa tin Mỹ và Israel có kế hoạch tấn công Iran lần nữa, sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng tới. Nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ để trú ẩn, kéo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 0,17 điểm phần trăm, xuống 4,972%, mức thấp nhất trong gần một tháng.

Trong nước, VN-Index tăng 21,96 điểm (1,26%) lên 1.760,63 điểm. Tính cả phiên 21-10, VN-Index đã tăng tổng cộng 68,66 điểm sau hai phiên. Chỉ số VN30 tăng 12,41 điểm (0,66%) lên 1.892,98 điểm.

Dow Jones tăng nhưng S&P 500 và Nasdaq cùng giảm mạnh - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Đạm Phú Mỹ (DPM). Đoàn thanh tra sẽ xem xét việc Đạm Phú Mỹ chấp hành pháp luật về xuất nhập khẩu hóa chất và về sản xuất, phân phối, lưu thông hóa chất, phân bón trong giai đoạn từ ngày 1-1-2023 đến 30-9-2026.

- Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cho biết Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC) sẽ đầu tư 500 triệu USD xây nhà máy sản xuất ô tô điện tại nước này. Nhà máy có công suất ban đầu 200.000 xe mỗi năm để bán tại Philippines và xuất khẩu. Dự án dự kiến khởi công trong quý 1-2027, thời gian xây dựng từ 1 đến 1,5 năm.

- Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) công bố lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 10.325 tỉ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, vượt mức 10.000 tỉ đồng trong kế hoạch cơ sở cả năm sau điều chỉnh. Riêng quý 3, doanh thu thuần của Masan đạt 36.981 tỉ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.552 tỉ đồng, gấp 2,4 lần.

- Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thông qua việc bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang tối đa 2.000 tỉ đồng cho Công ty Bách Hóa Xanh. Khoản bảo lãnh gắn với hợp đồng cấp tín dụng giữa Bách Hóa Xanh và một ngân hàng, có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2027.

VNZ có giao dịch chuyển sở hữu 336.239 cổ phiếu - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index có khả năng thử thách vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ACBS cho rằng đà tăng chủ yếu đến từ nhóm Vingroup và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, nên chỉ số có thể rung lắc tại vùng kháng cự. ACBS khuyên nhà đầu tư giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế mua đuổi. Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.780 - 1.800 điểm. Theo TVS, chỉ số đã đóng cửa trên đường trung bình 20 phiên và thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn kéo dài từ tháng 9. TVS khuyên nhà đầu tư không mua đuổi tại vùng kháng cự. Khi chỉ số quay lại kiểm tra các vùng hỗ trợ, nhà đầu tư có thể tăng tỉ trọng cổ phiếu. Thận trọng hơn, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy động lực của thị trường đã chững lại phần nào sau phiên tăng mạnh trước đó. Theo BSC, trong một đến hai phiên tới, khả năng VN-Index tăng tiếp để lấp khoảng trống giá ở vùng 1.768 - 1.778 điểm và khả năng chỉ số quay đầu điều chỉnh hiện tương đối ngang nhau.