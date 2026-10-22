Chủ show 'Say Hi' chốt ngày lên sàn HoSE với giá 54.800 đồng/cổ phiếu

DatVietVAC, doanh nghiệp đứng sau vũ trụ giải trí “Say Hi”, dự kiến đưa cổ phiếu lên sàn HoSE từ ngày 2-11 - Ảnh: D.N

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chấp thuận niêm yết 111,4 triệu cổ phiếu của Công ty CP DatViet VAC Group Holdings - DatVietVAC (mã chứng khoán: DVV) theo quyết định ngày 20-10.



Theo kế hoạch của doanh nghiệp, cổ phiếu DVV dự kiến bắt đầu giao dịch từ ngày 2-11-2026 với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Với lượng cổ phiếu sau phát hành, vốn hóa thị trường của DatVietVAC dự kiến đạt khoảng 6.106 tỉ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết theo mệnh giá là hơn 1.114 tỉ đồng, tương ứng vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp.

Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất IPO 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán.

Theo phương án sử dụng vốn, nguồn tiền huy động dự kiến được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị thành viên, gồm khoảng 528,5 tỉ đồng cho DatViet VAC Media và 36,5 tỉ đồng cho DatViet VAC Entertainment.

Quản lý nghệ sĩ mang về hơn 310 tỉ đồng

DatVietVAC đặt mục tiêu năm 2026 đạt 3.382 tỉ đồng doanh thu và 420 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.366 tỉ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỉ đồng, gấp khoảng 5,8 lần.

Theo báo cáo tài chính bán niên, dịch vụ truyền thông mang về 763 tỉ đồng doanh thu, giảm 12%. Trong đó, hoạt động lập kế hoạch truyền thông, mua thời lượng quảng cáo và quảng cáo ngoài trời đóng góp 666 tỉ đồng; tiếp thị qua người có ảnh hưởng đạt 97 tỉ đồng, tăng 185%.

Ở mảng nội dung, doanh thu đạt 687 tỉ đồng, tăng 1%. Đáng chú ý, hoạt động quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ mang về 311 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Tổ chức và bán vé sự kiện đóng góp 151 tỉ đồng, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và kinh doanh sản phẩm gắn với IP đạt 95 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ giảm gần 21%, còn 1.076 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất tăng từ 19,8% lên 21,2%.

Tính đến cuối tháng 6, DatVietVAC có tổng tài sản 2.185 tỉ đồng, trong đó tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.256 tỉ đồng. Nợ vay ngắn hạn ở mức 491 tỉ đồng, doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn.

Theo doanh nghiệp, hoạt động giải trí có tính mùa vụ, với phần lớn doanh thu và lợi nhuận thường tập trung vào nửa cuối năm, khi các chương trình lên sóng và concert được tổ chức. DatVietVAC dự kiến tổ chức ít nhất 6 đại nhạc hội trong nửa cuối năm 2026, trong đó chuỗi Tinh Hà "Say Hi" đã công bố 4 đêm diễn trong tháng 10 và 11.

Đưa concert ra thị trường quốc tế

Trong chiến lược dài hạn, DatVietVAC hướng đến phát triển hệ sinh thái IP, tăng cường kết nối trực tiếp với khán giả thông qua mô hình D2C và kinh tế người hâm mộ (fandom economy), đồng thời mở rộng nguồn thu từ các chương trình giải trí.

Trả lời Tuổi Trẻ hồi tháng 9-2026, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho biết doanh nghiệp lựa chọn IPO trong bối cảnh công nghiệp văn hóa có thêm điều kiện phát triển. Một trong những định hướng được doanh nghiệp theo đuổi là khai thác tài sản trí tuệ qua nhiều mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường.

Ở nước ngoài, vũ trụ "Say Hi" dự kiến trở lại Las Vegas, Mỹ, vào cuối tháng 11-2026 theo mô hình cấp quyền kinh doanh, kết hợp phí cố định và chia sẻ doanh thu.

Giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu nâng doanh thu lên khoảng 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỉ đồng vào năm 2030. Khả năng hoàn thành các mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào hiệu quả khai thác nội dung, quy mô thị trường và khả năng kiểm soát chi phí khi mở rộng hoạt động.