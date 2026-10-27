Lideco lỗ lớn vì chứng khoán, danh mục đầu tư bốc hơi 100 tỉ đồng

Phối cảnh dự án Lideco Hạ Long - Ảnh: NTL

Lỗ vì cổ phiếu TCH, PAN giảm giá

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm - Lideco (NTL) vừa báo lỗ sau thuế 77 tỉ đồng trong quý 3-2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 13 tỉ đồng. Theo giải trình của Lideco, lợi nhuận đi xuống vì doanh thu hoạt động tài chính giảm, đồng thời công ty phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Riêng quý 3, khoản dự phòng giảm giá cổ phiếu của Lideco tăng thêm gần 76 tỉ đồng. Theo chính sách kế toán của công ty, khoản dự phòng được lập khi giá cổ phiếu trên sàn vào cuối quý thấp hơn giá mua, tức là khoản lỗ tạm tính trên số cổ phiếu còn nắm giữ, chưa phải lỗ do bán ra.

Phần lớn khoản dự phòng nằm ở cổ phiếu Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), và đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất của Lideco. Cuối tháng 6, giá TCH trên sàn vẫn cao hơn giá mua nên công ty chưa phải trích lập, nhưng đến cuối tháng 9 khoản dự phòng cho mã này là 39 tỉ đồng. Lideco cũng trích thêm hơn 17 tỉ đồng dự phòng cho cổ phiếu Tập đoàn PAN (PAN) trong quý.

Bên cạnh đó, lãi từ đầu tư chứng khoán giảm từ 48 tỉ đồng trong quý 3-2025 xuống còn 697 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh chính chỉ mang về hơn 4 tỉ đồng doanh thu, thấp hơn 7 tỉ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Sau 9 tháng, Lideco lỗ sau thuế 56 tỉ đồng.

Lideco dự phòng 39 tỉ đồng tại TCH - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Lideco mở bán đợt 2 nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Ở mảng bất động sản, chi phí Lideco bỏ vào hai dự án chưa hoàn thành là khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội) và nhà ở xã hội tại Hạ Long (Quảng Ninh) tăng hơn 320 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm. Phần lớn nằm ở dự án Hạ Long, từ 44 tỉ đồng đầu năm lên 261 tỉ đồng cuối tháng 9. Đây cũng là dự án Lideco đang mở bán. Theo văn bản Lideco gửi Sở Xây dựng Quảng Ninh ngày 5-10, dự án gồm một tòa chung cư 19 tầng với 850 căn hộ để bán, tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2027.

Văn bản cho biết sau đợt nhận hồ sơ đầu tiên, Lideco đã xét duyệt đủ điều kiện mua cho khách hàng của 556 căn hộ và sẽ ký hợp đồng mua bán với nhóm này. Trong 294 căn còn lại, công ty đưa 250 căn vào đợt 2, dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 8-11-2026 đến 8-1-2027. Giá bán bình quân là 21,45 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng, căn hộ rộng từ 51,5m² đến 69,9m².

Tại khu đô thị mới Dịch Vọng, chi phí công ty bỏ vào tăng từ 490 tỉ đồng lên 594 tỉ đồng trong 9 tháng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Lideco được Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án từ năm 1997 và hợp tác với Tập đoàn Hà Đô (HDG) tại đây từ năm 1999. Hai bên đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, bàn giao phần hạ tầng kỹ thuật còn lại, sau đó Lideco dự kiến chuyển giao các lô đất hợp tác cho Hà Đô. Thời hạn hoàn thành dự án hiện là quý 1-2029.

Kết quả thua lỗ quý 3 khiến Lideco lỗ 55 tỉ đồng sau 9 tháng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Phó chủ tịch hội đồng quản trị liên tục mua cổ phiếu Trước khi Lideco công bố kết quả quý 3, ông Đinh Quang Chiến, Phó chủ tịch hội đồng quản trị, đã mua tổng cộng 5,4 triệu cổ phiếu NTL từ ngày 11-9 đến 13-10, nâng tỉ lệ sở hữu lên 19,18% vốn công ty. Ông Chiến tiếp tục đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu từ ngày 21-10 đến 19-11, cũng với mục đích tăng tỉ lệ sở hữu.

Thông tin chi tiết về chương trình Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 • Thời gian: 13h30 ngày 30-10-2026. • Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Link đăng ký tham dự sự kiện TẠI ĐÂY.