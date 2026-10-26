Lô đất 6 tỉ ở Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng nay rao 4 tỉ vẫn khó bán

Khu đô thị Dragon Smart City Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Báo cáo mới nhất của DKRA Consulting (DKRA Group) quý 3-2026 cho thấy thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng ghi nhận sức mua suy yếu ở hầu hết phân khúc.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự giảm 68%, biệt thự nghỉ dưỡng giảm tới 89% so với quý trước.

Đất nền giảm giá sâu, căn hộ vẫn khó bán

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc đầu tư DKRA Group, dù nguồn cung một số loại hình duy trì ổn định, tâm lý thận trọng của người mua trước áp lực lãi suất khiến giao dịch chưa thể phục hồi rõ nét.

Trong quý 3-2026, nguồn cung sơ cấp đất nền tại Đà Nẵng ổn định so với quý trước nhưng nguồn cung mới chỉ chiếm khoảng 4% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, mặt bằng giá đất nền sơ cấp giảm khoảng 7%, trong khi giá trên thị trường thứ cấp giảm trung bình 3%. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp giảm 14% so với quý trước, riêng nguồn cung mới giảm gần 40%.

Căn hộ hạng B tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 46% tổng nguồn cung và 68% lượng tiêu thụ sơ cấp.

Tuy nhiên, lượng giao dịch căn hộ giảm 25% so với quý trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mới mở bán có mức giá trung bình 60 - 70 triệu đồng/m². Trong khi giá căn hộ sơ cấp tương đối ổn định, giá thứ cấp giảm khoảng 3 - 5%, chủ yếu do áp lực tài chính của nhóm nhà đầu tư sử dụng vốn vay.

Phân khúc nhà phố, biệt thự ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn. Nguồn cung sơ cấp giảm 48% so với quý trước, trong đó khoảng 98% đến từ các dự án đã mở bán trước đó.

Đáng chú ý, giá nhà phố, biệt thự trên thị trường thứ cấp giảm trung bình 10% so với quý trước, phản ánh áp lực thanh khoản và nhu cầu thu hồi vốn của nhà đầu tư.

Trong quý 3, nguồn cung sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng giảm 5% so với quý trước, chủ yếu là hàng tồn kho tại các dự án hiện hữu.

Lượng tiêu thụ giảm tới 89%, mức giảm mạnh nhất trong các phân khúc được khảo sát.

Dãy nhà trong khu đô thị Golden Hills - Ảnh: BÁ DŨNG

Giá nhà đất Đà Nẵng diễn biến thế nào thời gian tới?

Về triển vọng quý 4-2026, ông Thắng cho biết thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể ghi nhận thêm nguồn cung mới, nhưng sức cầu khó cải thiện rõ nét trong ngắn hạn. Triển vọng phục hồi thị trường trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào khả năng tháo gỡ pháp lý, điều kiện tín dụng và niềm tin nhà đầu tư.

Ghi nhận của phóng viên tại các khu đô thị trước đây có mức độ giao dịch đất nền lớn như khu đô thị Hòa Xuân, Hòa Quý; Khu đô thị Tây Bắc, các block đất nền ở hướng ven Khu công nghiệp Hòa Khánh… nay tình hình giao dịch rất trầm lắng.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, môi giới nhà đất ở phường Liên Chiểu, cho biết nhiều tháng nay không dắt mối được lô đất nào. Nhiều môi giới phải chuyển sang bán hàng online, làm công việc khác để kiếm sống.

Khu đô thị Dragon Smart City có hàng ngàn lô đất, vướng pháp lý nhiều năm qua. Mới đây có hàng trăm khách hàng đã được ra sổ, dù giá bán loanh quanh 25 - 40 triệu đồng/m2 nhưng hầu như cũng không có thanh khoản.

Tương tự, khu đô thị Nam Hòa Xuân nhiều năm trước giao dịch rất sôi động nhưng nay lượng người mua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giá đất đã giảm khoảng 500 triệu đến 1 tỉ đồng, có khu vực giảm giá 30% nhưng cũng khó giao dịch.

Ví dụ, một lô đất ở khu "Đầm Sen" Nam Hòa Xuân trước giá 5 - 6 tỉ đồng nhưng nay đã rơi xuống ngưỡng 4 tỉ đồng, có chủ còn rao giá về dưới mức 4 tỉ đồng. Dù vậy vẫn khó tìm người mua.

Tình cảnh trầm lắng bất động sản ở Đà Nẵng dễ thấy ở các văn phòng công chứng, các bộ phận một cửa tại các phường.

Nhiều môi giới cho biết giá lãi suất ngân hàng cao khiến áp lực bán ra càng lớn, trong khi đó người mua đất có tiền mặt ở giai đoạn này thường đem đi gửi ngân hàng thay vì đầu tư bất động sản. Lãi suất cao cũng khiến vay mua đất càng trở nên "phiêu lưu" hơn.

Nhiều khách hàng ở khu đô thị Dragon Smart City đã được cấp sổ sau nhiều năm chờ đợi - Ảnh: BÁ DŨNG

Dù thị trường giao dịch ảm đạm nhưng doanh thu bất động sản ở Đà Nẵng ghi nhận mức tăng cao. Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 17.400 tỉ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm quy mô doanh thu lớn nhất và đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu của nhóm dịch vụ khác.