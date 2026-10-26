Chủ tàu câu mực ở Đà Nẵng lãi khoảng 1 tỉ đồng/chuyến, lao động thu nhập 100 triệu đồng

Tàu câu mực của ngư dân Núi Thành, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 113.400 tấn, tăng 548 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác biển đạt hơn 106.000 tấn, tăng 0,6%.

Đáng chú ý, nghề câu mực khơi trở thành điểm sáng trong vụ cá chính năm nay khi nhiều tàu đạt sản lượng cao, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.

Chủ tàu câu mực khơi lãi khoảng 1 tỉ đồng mỗi chuyến

Hiện Đà Nẵng có 57 tàu đăng ký nghề câu mực khơi, chủ yếu khai thác mực xà tại ngư trường Trường Sa.

Từ đầu năm đến ngày 30-9, sản lượng mực xà bốc dỡ qua các cảng đạt hơn 2.717 tấn. Phần lớn tàu thực hiện được ba chuyến biển, mỗi chuyến kéo dài 65-85 ngày, với sản lượng bình quân 20-30 tấn/tàu.

Ngư dân Núi Thành đưa tàu vào tu sửa lưới, nghỉ ngơi trước khi ra khơi - Ảnh: BÁ DŨNG

Trái ngược với nghề câu mực, các tàu lưới vây và lưới chụp dù khai thác được sản lượng khá cao nhưng hiệu quả kinh tế chưa tương xứng.

Toàn thành phố hiện có 207 tàu lưới vây khơi và 59 tàu lưới chụp. Sản lượng khai thác từ đầu năm đến nay của các nhóm tàu này tăng khoảng 20-30% so với những năm trước.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ chuyến biển tăng, trong khi giá thu mua hải sản thiếu ổn định, khiến lợi nhuận của ngư dân bị ảnh hưởng.

Quyết liệt chống đánh bắt cá không khai báo

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số nghề cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Tính đến ngày 1-10, thành phố có 4.049 tàu cá dài từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt 100%.

Các tàu khai thác xa bờ từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tại các cảng cá Thọ Quang, Tam Quang, việc ứng dụng nhật ký điện tử, mã QR và hệ thống kiểm soát tàu ra vào cảng góp phần tăng khả năng truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Ngư dân phơi mực khai thác được trên vùng biển khơi - Ảnh: TRẦN MAI

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn 90 tàu làm nghề lưới kéo và 2.291 tàu khai thác ven bờ, chiếm khoảng 57% tổng số tàu cá.

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm 25-35% số tàu khai thác ven bờ thông qua chuyển đổi nghề, chuyển vùng hoạt động và hỗ trợ chủ tàu.

Thành phố cũng dự kiến đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với tàu chuyển đổi nghề, phá dỡ tàu và xây dựng chính sách vay vốn phù hợp.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, lợi nhuận bình quân của chủ tàu câu mực khơi đạt khoảng 1 tỉ đồng/chuyến biển. Trong khi đó, mỗi lao động có thu nhập trung bình khoảng 100 triệu đồng/chuyến.