Hội An vắng khách: Phố cổ đang thiếu những sản phẩm mới?

Bờ nam sông Hoài Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

"Khách sạn tôi lâu nay gần như kín phòng bất kể mùa nào, nhưng năm nay vắng hơn hẳn. Có số liệu rõ ràng nên chúng ta cần nhìn thẳng thực tế để tìm cách lấp khoảng trống mùa thấp điểm ở Hội An" - giám đốc một cơ sở lưu trú lớn tại Hội An chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Đẹp rồi, liệu có thể "chất" hơn nữa không?

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết những ngày qua, hình ảnh phố cổ Hội An vắng khách được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên theo vị này, số liệu kinh doanh của các cơ sở lưu trú, dịch vụ mới phản ánh đầy đủ thực trạng. Việc cộng đồng doanh nghiệp và ngành du lịch tổ chức các cuộc họp, tìm giải pháp ngay lúc này là cần thiết.

Thực tế, du lịch Đà Nẵng những năm qua tăng trưởng tích cực, nhưng Hội An lại có dấu hiệu giảm khách trong mùa thấp điểm năm nay. Nguyên nhân có thể đến từ khó khăn chung của thị trường, cùng tâm lý e ngại mưa lũ của du khách.

Du khách tham quan khu phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho rằng những ý kiến đa chiều từ cộng đồng Hội An rất đáng lắng nghe.

"Hội An lâu nay làm rất tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, là hình mẫu được UNESCO ghi nhận. Nhưng tôi luôn trăn trở, đã tốt rồi thì liệu còn tốt hơn nữa không? Hội An đang thiếu những sản phẩm mới đủ sức đánh động, thu hút du khách quay trở lại" - ông Quỳnh nói.

Theo ông Quỳnh, trong hành trình đi bộ khoảng 2km tham quan phố cổ, du khách cần có thêm những điểm dừng chân thực sự hấp dẫn, thay vì chỉ ngắm kiến trúc, mua sắm rồi rời đi.

Ông dẫn ý tưởng của bà Phan Ngọc Minh, một người làm du lịch tại Hội An, về phát triển các tour nghệ thuật (art tour).

"Những cửa hàng na ná nhau xuất hiện tràn lan đang khiến phố cổ trở nên nhàm chán. Bên cạnh vẻ đẹp cổ kính, Hội An cần những câu chuyện mới, những không gian nghệ thuật để du khách đến thưởng thức, sáng tạo và giao lưu" - ông Quỳnh chia sẻ.

Theo ông, làm mới Hội An không có nghĩa thay đổi di sản mà phải khai thác sâu hơn những giá trị vốn có, nâng chất lượng trải nghiệm để mỗi lần trở lại, du khách đều tìm thấy điều mới mẻ.

Nên xóa dần tư duy mùa thấp điểm

Tại một hội nghị du lịch gần đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để du lịch không còn phụ thuộc quá lớn vào mùa cao điểm.

Thay vì chỉ tập trung đón khách mùa nắng, ngành du lịch hướng đến việc mùa nào cũng có sản phẩm phù hợp, khai thác lợi thế riêng của từng thời điểm trong năm.

Ở Hội An, trước đây từng có những ý tưởng như tổ chức trải nghiệm mùa mưa, khám phá phố cổ mùa lụt hoặc chuyển hướng du khách đến với "mùa vàng xứ Quảng". Tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa trở thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Theo ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Hội An Đông, đơn vị quản lý điểm tham quan rừng dừa Cẩm Thanh, cho biết lượng khách đến điểm đến này giảm khoảng 50% so với mùa hè.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lượng khách không giảm do các tuyến tham quan rừng dừa ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.

Phố đi bộ Hội An nhìn từ trên cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, hơn lúc nào Hội An đang cần những ý tưởng sản phẩm mới đủ cả chiều dài lẫn chiều sâu.

Ông Việt hiến kế làm cầu tre Ba Làng dài khoảng 1,2km tại ngã ba sông Cổ Cò, kết nối làng rau Trà Quế, làng lúa An Mỹ và làng chài Tân Thành.

Không chỉ là điểm check-in, khu vực này có thể phát triển chợ nổi, sân khấu bài chòi, hát bả trạo, tour ngắm hoàng hôn và trải nghiệm đời sống ngư dân.

Ý tưởng thứ hai là hình thành "Hội An Nam Y Phố", phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực dưỡng sinh và trải nghiệm dược liệu.

Theo ông Việt, Hội An cần những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách nhiều ngày thay vì chỉ tham quan phố cổ rồi rời đi. Người dân địa phương phải là chủ thể tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Ứng xử thế nào với 'mùa thấp điểm"? Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina, cho biết nhiều đối tác nước ngoài của công ty thường e ngại khi xây dựng, chào bán tour đến miền Trung vào tháng 10 và 11 do lo ngại mưa bão. "Đây là vấn đề các đối tác cân nhắc hằng năm khi lập kế hoạch bán tour. Tâm lý lo ngại thời tiết khiến việc đưa khách đến miền Trung trong giai đoạn này gặp khó khăn" - ông Thủy nói. Theo ông, các địa phương cần phối hợp với cơ quan khí tượng cung cấp dự báo sớm về xu hướng mùa mưa bão ngay từ đầu năm, đồng thời cập nhật thường xuyên, bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch. Việc chủ động cung cấp thông tin sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành quốc tế có cơ sở xây dựng kế hoạch, điều chỉnh lịch trình, giảm tâm lý e ngại và tăng sự tin tưởng khi bán tour đến miền Trung. "Sự thật thường mất lòng, Hội An là một giá trị vô giá nhưng sẽ còn giá trị hơn nhiều nên chúng ta chung tay quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch giá trị cao, thích hợp. Lúc đó, phố cổ sẽ đông khách hơn vào mùa thấp điểm như hiện nay" - ông Thủy nói.