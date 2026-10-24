Khảo sát nhanh của Tuổi Trẻ về hiện trạng 'vắng khách ở phố cổ Hội An': Giảm 20% đến 70%

Du khách đạp xe ven đồng ruộng Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Lương Quý Nhân, Tổng quản lý khu lưu trú Son Boutique Hoian, cho biết đơn vị này có trên 80 phòng, công suất bình quân hằng năm đạt tỉ lệ cao.

Tuy nhiên trong tháng 9, tháng 10 năm nay, lượng khách booking giảm từ 60% cùng kỳ còn 40%.

Các đơn vị kinh doanh đều bị giảm khách

"Cái này không phải của riêng khách sạn tôi, mà cộng đồng làm lưu trú ở Hội An trong group đều nêu hiện tượng như vậy. Lý do được xác định là khách thấy mưa lụt năm trước lớn quá nên e ngại. Một số công ty lữ hành quốc tế cũng lo ngại điều này nên chuyển hướng khách.

Hội An lụt lội là chuyện xảy ra hằng năm, nhưng đúng là năm 2025 không phải bình thường, mà lụt lớn quá. Hình ảnh được chia sẻ nhiều, hơn nữa gần đây xuất hiện lại khiến khách lo lắng. Đa phần các tin nhắn, email gửi tới chúng tôi đều hỏi có lụt lội như năm trước hay không?" - ông Nhân nói.

Tương tự, ông Võ Tấn Tân - chủ Tân Bamboo workshop nổi tiếng, một địa điểm trải nghiệm làm nghề tre độc đáo nằm ở Rừng dừa Cẩm Thanh - cũng cho biết khách đặt tour giảm khoảng 70% so với tháng 9, 10 năm trước.

Khách tham quan Hội An trong đợt COVID-19 - Ảnh: BÁ DŨNG

"Thời điểm này năm trước đúng là lụt lội lớn nhưng chỗ tôi vẫn kín khách. Năm nay không hiểu sao vắng hẳn, các đơn vị kinh doanh phải thuê mặt bằng trong phố cổ đúng là rất khó khăn.

Tôi nghĩ lụt lội một phần, nhưng có lẽ tình hình xăng dầu tăng, chi phí đi lại tăng cao, chiến tranh, biến động kinh tế nhìn chung khiến khách ít hơn hẳn" - ông Tân nói.

Ông Lê Ngọc Thuận, Giám đốc Công ty May Lê, chủ Làng Củi Lũ Hoian workshop, cũng cho biết so với cùng kỳ năm trước, khách đến trải nghiệm tại xưởng mộc nghệ thuật, chuỗi nhà hàng cũng giảm khoảng 70%.

Đa phần khách của ông Thuận đến từ thị trường châu Âu.

Ông Vương Đình Mạnh, Tổng quản lý Lasiesta Hoian - một trong những khách sạn tiêu chuẩn dịch vụ "local" được khách nước ngoài yêu thích, cho biết lượng booking giảm 20-30% so với năm trước.

"Chúng tôi làm việc qua các công ty lữ hành và cũng thấy năm nay sơ đồ số liệu khách đến trong tháng 9, 10 diễn biến tụt dưới bình quân mùa thấp điểm các năm.

Các đơn vị lữ hành cũng nói nguồn khách họ khai thác từ các nước bị giảm nhiều, có lẽ do tình hình khó khăn chung của thế giới" - ông Mạnh nói.

Một quầy vé tham quan ở Hội An vắng vẻ trong đợt COVID-19 - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC (làng rau Trà Quế), cho biết không chỉ số khách đoàn giảm, mà số khách theo từng đoàn cũng giảm.

"Các năm trước thời điểm này mỗi đoàn khách 30 người thì nay còn khoảng 15-17 khách. Số đoàn đón được trong ngày cũng giảm. Đối tác chúng tôi khai thác tại thị trường quốc tế cũng nói khó tìm khách đi du lịch hơn" - ông Tuấn nói.

Bà Trần Thị Tuyết Dinh, chủ khu lưu trú Ahoy Hoian, cho biết so với năm trước thì tháng 10, 11 năm nay khách hủy đặt phòng chiếm khoảng 50%. Tâm lý lo ngại, sợ lụt lội, thiên tai ở Hội An khiến khách ngại đến phố cổ mùa này hơn thường lệ.

Khách 'né' lũ lụt nhưng lượng booking tăng từ cuối năm

Nhận định các khó khăn chung của tình hình trên thế giới, một phần hiệu ứng truyền thông sợ lũ lụt, thiên tai ở Hội An khiến khách ít đến thời điểm này hơn, các công ty du lịch tại TP Đà Nẵng cho biết khu vực Đà Nẵng vẫn đông khách.

Lạc quan hơn, dù số khách giảm sâu so với cùng kỳ các năm trước nhưng bù lại, khách đặt tour từ mùa du lịch cao điểm khách nước ngoài (tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau) đang có tín hiệu khả quan.

Tổng quản lý Son Boutique Hoian cho biết lượng booking đến cơ sở này đã đạt 60% từ tháng 11 trở đi. Con số này có phần tăng hơn các năm trước.

Khu vực Chùa Cầu Hội An dịp COVID-19 - Ảnh: BÁ DŨNG

Tương tự, ông Vương Đình Mạnh, Tổng quản lý Lasiesta, cũng cho biết khách đặt tour từ sau mùa mưa bão ở Hội An có dấu hiệu khả quan hơn chu kỳ mấy năm trở lại đây.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina, đơn vị chuyên dòng khách Đông Nam Á, Ấn Độ…, đơn vị này vẫn duy trì khách tới Hội An những tháng qua.

"Đúng là có tâm lý e ngại lụt lội nên khách ít về Hội An hơn mọi năm. Tuy nhiên chắc chắn từ tháng 11 trở đi khách sẽ gia tăng trở lại, tháng 12 sẽ phục hồi rất nhanh. Công ty chúng tôi vận động liên tục để chuẩn bị cho các tình huống tụt, giảm thất thường như vậy" - ông Thủy nói.

Hội An bình yên, thời tiết đẹp, giá máy bay đến Đà Nẵng đang rẻ

Khảo sát nhanh trên VietnamBooking, BestPrice và Trip.com sáng 24-10 đến đầu tháng 11 cho thấy vé một chiều từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng có mức phổ biến khoảng 700.000 - 1,5 triệu đồng; khứ hồi khoảng 2-3 triệu đồng/người.

Riêng chặng TP.HCM - Đà Nẵng, BestPrice công bố giá khứ hồi từ 1,48 - 4,2 triệu đồng, đã gồm thuế phí. Giá thực tế còn phụ thuộc ngày về, hãng bay và thời điểm đặt vé.

Khác với cảnh mưa lũ tơi bời các năm trước, nhiều tuần qua Hội An nắng đẹp, phố vắng tạo nên cảnh tượng đẹp bình yên. Các cơ sở du lịch nói năm nay thời tiết đẹp nhưng tiếc lại thiếu vắng khách.

Nhìn nhận thế nào về lượng khách vắng ở Hội An thời gian qua? Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, từ ngày 6-9 đến 10-10, khu phố cổ đón 121.402 lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 110.690 khách quốc tế và 10.712 khách Việt Nam. Doanh thu bán vé đạt hơn 14,1 tỉ đồng. Tuy nhiên số liệu nêu trên không phản ánh đầy đủ lượng khách tăng hay giảm ở Hội An, bởi lượng lớn khách không ghé vào quầy vé. Khách có thể đến trung tâm Đà Nẵng đông, nhưng Hội An thì ít hơn có thể bởi thiết kế tour không đưa vào điểm tham quan vì ngại lụt lội.