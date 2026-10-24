Hội An vắng khách: Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói 'làm gì để khách quay lại lần thứ hai'

Khu vực tham quan Chùa Cầu trưa 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Những ngày gần đây, hình ảnh phố cổ Hội An thưa vắng du khách thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dưới bài viết "Phố cổ Hội An vắng bất thường, vì sao?" trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc cho rằng ngoài yếu tố thời tiết, mưa lũ, Hội An đang đối mặt với những vấn đề về giá cả, thương mại hóa và thiếu trải nghiệm mới.

Hội An đang cần làm mới mình

Chia sẻ đến Tuổi Trẻ góc nhìn của mình, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng - cho rằng không thể chỉ nhìn vào một giai đoạn thấp điểm để kết luận Hội An suy giảm sức hút.

Tuy nhiên những phản ánh của du khách cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách làm du lịch. Di sản đặc sắc nhưng trải nghiệm thiếu cái mới.

Theo ông Quỳnh, Hội An sở hữu những giá trị mà không nhiều điểm đến có được: đô thị thương cảng cổ, kiến trúc đặc sắc, sự giao thoa văn hóa Đông - Tây, cùng hệ thống nghề thủ công, ẩm thực và đời sống cộng đồng lâu đời.

Tuy nhiên di sản khác biệt không đồng nghĩa với trải nghiệm du lịch luôn khác biệt.

Du khách lần đầu đến Hội An có thể ấn tượng với Chùa Cầu, sông Hoài, những ngôi nhà cổ, đèn lồng và ẩm thực địa phương. Nhưng khi quay lại lần thứ hai, thứ ba, họ sẽ khám phá thêm điều gì?

Du khách tham quan Hội An những ngày qua - Ảnh: BÁ DŨNG

Nếu hoạt động vẫn chủ yếu là đi dạo, chụp ảnh, mua sắm, ăn uống, may đo và thả hoa đăng, sức hấp dẫn đối với khách quay lại có thể giảm dần.

Ông Quỳnh cho rằng Hội An cần chuyển từ điểm đến tham quan sang điểm đến để khám phá, thưởng thức, học hỏi và trải nghiệm.

Một vấn đề khác là hoạt động thương mại đang có nguy cơ lấn át giá trị di sản.

Theo ông, thay vì mở thêm những cửa hàng giống nhau, Hội An cần phát triển phòng tranh, nhà sách, bảo tàng chuyên đề, xưởng thủ công, không gian triển lãm và những địa điểm sinh hoạt văn hóa.

"Hội An không cần thêm nhiều cửa hàng giống nhau. Hội An cần thêm những điểm dừng có giá trị", ông Quỳnh nhận định.

Đề xuất xây dựng "Thương cảng tơ lụa thế giới"

Một trong những đề xuất đáng chú ý của ông Quỳnh là phát triển Hội An thành đô thị nghệ thuật và sáng tạo, với chương trình Hoi An Art Walk - Hành trình nghệ thuật Hội An.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng đề xuất xây dựng mô hình "Hội An - Thương cảng tơ lụa thế giới", kế thừa các kỳ Festival Văn hóa tơ lụa từng được tổ chức tại Hội An.

Ý tưởng là hình thành không gian trưng bày, bảo tàng chuyên đề, xưởng thiết kế và hoạt động giao thương tơ lụa của Việt Nam cùng nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Pháp...

Khu vực chợ Hội An trưa 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Du khách không chỉ mua lụa mà còn có thể tìm hiểu lịch sử giao thương, gặp gỡ nghệ nhân, trải nghiệm dệt thủ công và khám phá các bộ sưu tập thay đổi theo mùa.

Mục tiêu là tạo ra những nhà hàng đủ hấp dẫn để du khách chủ động tìm đến Hội An thưởng thức, thay vì chỉ ăn uống trong lúc tham quan.

Theo ông Quỳnh, việc cần làm ngay là Hội An kiểm soát tiếng ồn, giao thông, hàng rong, biển hiệu và hoạt động kinh doanh trong không gian di sản.

Quan trọng hơn, phải giữ được cư dân địa phương cùng những sinh hoạt truyền thống, bởi đây là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn chân thực của phố cổ.

Hội An không thiếu di sản, nhưng cần chuyển hóa những giá trị ấy thành trải nghiệm có chiều sâu, được làm mới thường xuyên.

"Đừng chỉ tìm cách đưa thêm du khách đến Hội An. Hãy tạo ra thêm những giá trị để du khách muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần", ông Quỳnh nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 24-10, đại diện đơn vị quản lý vé tham quan Hội An cho biết việc phố cổ Hội An vắng khách mùa thấp điểm là tình hình chung đang diễn ra ở một số nơi. Nguyên nhân có thể từ các khó khăn, biến động của chiến tranh, giá dầu leo thang, mất ổn định ở nhiều quốc gia trên thế giới - trong đó có những thị trường khách của Hội An.

Theo đại diện này, số liệu vé tham quan chỉ phản ánh một phần nhỏ bức tranh chung, một lượng lớn khách không mua vé nên khó phản ánh đầy đủ, mà phải xem lượng khách đến cụ thể từng địa điểm.

Cơ quan du lịch ở phố cổ thời gian qua cũng đã nỗ lực tạo sức hút điểm đến, xây dựng các chương trình đón khách để kích cầu thêm.

Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp tục ý kiến chuyện vì sao Hội An vắng khách Từ chiều 22-10, khi bài báo của Tuổi Trẻ đăng tải hiện tượng phố cổ Hội An vắng khách khác thường, nhiều du khách và cộng đồng du lịch cũng chia sẻ các hình ảnh liên quan, link bài báo kèm theo những status bày tỏ hiện trạng này. Trong khi nhiều người lo lắng tình trạng buôn bán ảm đạm, thì cũng có nhiều ý kiến "khen" Hội An trở lại sự thoáng đãng, bình yên vốn rất được yêu thích. Tới chiều 23-10, bài báo của Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ, hàng chục lượt bình luận của bạn đọc.