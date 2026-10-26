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AI đang tái cấu trúc thị trường việc làm và bất động sản châu Á

tác giả
THEO TTXVN
THEO TTXVN
THEO TTXVN

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang điều chỉnh tốc độ tăng trưởng nhu cầu không gian văn phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng nền kinh tế mở rộng cùng nguồn cung thu hẹp sẽ giúp thị trường duy trì sự ổn định.

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Công nghệ AI sẽ góp phần làm thay đổi ngành bất động sản - Ảnh: Evolving-science

Theo báo cáo nghiên cứu từ Tập đoàn CBRE, diện tích văn phòng có người thuê tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng 13% trong giai đoạn 2026-2030 theo kịch bản tác động AI ở mức vừa phải, so với mức tăng 18% ở kịch bản cơ sở.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các ngành nghề đối mặt với rủi ro bị thay thế đáng kể bởi AI chỉ chiếm 1,8% tổng lượng việc làm trong khu vực, trong khi 8% lực lượng lao động khác có khả năng bị ảnh hưởng nhưng có thể thích nghi thông qua việc đào tạo lại kỹ năng.

Ông Tom Gaffney, Trưởng bộ phận cho thuê khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CBRE, nhấn mạnh AI nên được nhìn nhận là lực lượng tái cấu trúc công việc và không gian làm việc thay vì chỉ đơn thuần là công cụ cắt giảm lao động.

Các thị trường đang phát triển bao gồm Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Đông Nam Á dự kiến sẽ có kết quả vượt trội hơn các thị trường phát triển.

Trong kịch bản tác động vừa phải từ AI, diện tích văn phòng có người thuê tại các thị trường đang phát triển được dự báo tăng 19% cho đến năm 2030, so với mức tăng chỉ 5% tại các thị trường phát triển.

Tại Malaysia, sự phát triển của hệ sinh thái AI đang tạo ra nhu cầu lớn cho các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực trình độ cao, thông qua việc phát triển hạ tầng tính toán AI Cloud và các mô hình AI nội địa hóa, đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu, bên cạnh sự mở rộng quy mô hoạt động của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Amazon Web Services, Microsoft và Google.

Ứng dụng của AI cũng lan sang phân khúc bất động sản nhà ở khi một số tập đoàn triển khai hệ thống quản gia thông minh tích hợp công nghệ AI và robot tại khu đô thị.

Về khía cạnh cung cầu văn phòng, tác động của AI được giảm thiểu đáng kể nhờ nguồn cung dự án mới thu hẹp do chi phí xây dựng và tài chính tăng cao. 

Tỉ lệ hoàn thành văn phòng mới hằng năm dự báo giảm xuống tương đương 3,2% tổng nguồn cung hiện có vào năm 2028, so với mức 5,3% trước đại dịch vào năm 2019.

Bà Ada Choi, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương của CBRE, nhận định sự kết hợp giữa tăng trưởng nhu cầu vừa phải và nguồn cung hạn chế sẽ ngăn chặn tình trạng mất cân đối lớn, giúp tỉ lệ văn phòng trống khu vực từ mức 16% trong quý 2-2026 giảm dần xuống 15% vào năm 2030 ở kịch bản cơ sở.

- Ảnh 3.Bất động sản thương mại 'sống khỏe' nhờ làn sóng AI?

Trái với những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng văn phòng, các dự báo cho thập kỷ tới chỉ ra một thực tế ngược lại: AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản thương mại.


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    Chủ đề: Bất động sản châu Á AI việc làm văn phòng

    Dòng sự kiện: Thị trường bất động sản

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