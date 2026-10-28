Đọc nhanh 28-10: Cổ phiếu chip kéo Nasdaq tăng 1,18%, lợi nhuận Sacombank giảm hơn 50%

Nasdaq có phiên tăng mạnh nhờ cổ phiếu chip - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán thế giới: Phố Wall khởi sắc, Nasdaq tăng hơn 1%

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 27-10, chỉ số Dow Jones tăng 15,99 điểm (0,03%) lên 52.378 điểm, S&P 500 tăng 0,60% lên 7.723 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,18% lên 26.478 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt Phố Wall đi lên khi ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3. Cổ phiếu chip tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi có thêm thông tin chi tiết về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của Anthropic.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia hiện còn cách mức đóng cửa kỷ lục ngày 22-6 hơn 20%. Tính từ đầu năm, chỉ số bán dẫn đã tăng 62,1%, trong khi S&P 500 tăng 12,8%. Về kết quả kinh doanh, gần một nửa doanh nghiệp trong rổ S&P 500 đã công bố số liệu quý 3, trong đó 83% vượt dự báo.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 10 từ ngày 27-10. Theo công cụ FedWatch của CME, phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất điều hành ở biên độ 3,75-4% trong cuộc họp này và chờ đến cuộc họp cuối năm vào tháng 12 mới tăng lãi suất lần thứ hai trong năm.

Trong nước, VN-Index giảm 1,68 điểm (0,10%) xuống 1.761,87 điểm, sau khi có lúc lên 1.772,62 điểm trong phiên. Chỉ số VN30 mất 1,13 điểm (0,06%) còn 1.888,40 điểm.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng đêm qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (STB) báo lãi sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 1.347 tỉ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng, ngân hàng lãi 4.278 tỉ đồng, giảm 50,8%.

Theo giải trình của Sacombank, chi phí trả lãi quý 3 tăng 5.235 tỉ đồng so với cùng kỳ, nhiều hơn mức tăng 2.588 tỉ đồng của thu nhập lãi, nên thu nhập lãi thuần giảm 2.647 tỉ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng thêm 4.685 tỉ đồng, lên 5.729 tỉ đồng.

- Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát - Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) công bố doanh thu hợp nhất quý 3 đạt 1.685 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỉ đồng, lần lượt giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do lượng heo và bò xuất bán thấp hơn cùng kỳ. So với quý 2, doanh thu quý 3 vẫn tăng 8%. Sau 9 tháng, Nông nghiệp Hòa Phát lãi 948 tỉ đồng, bằng 94% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 1.005 tỉ đồng.

- Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (BVB) vừa duyệt danh sách 10 nhà đầu tư cá nhân được mua 87,5 triệu cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong danh sách có bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Vietcap (VCI), được mua 3 triệu cổ phiếu; ông Tô Hải, thành viên Hội đồng quản trị Vietcap, được mua 12 triệu cổ phiếu và ông Tôn Minh Phương, Tổng giám đốc Vietcap, được mua 18 triệu cổ phiếu. Toàn bộ 87,5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

- Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital cho biết quỹ Liva Holdings Limited đã bán 1,9 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC), giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,16% xuống 4,47%, qua đó không còn là cổ đông lớn của KIDO.

Liva Holdings hiện còn nắm 12,4 triệu cổ phiếu. Nếu tính cả 2,6 triệu cổ phiếu của Vina QSR Limited, quỹ thuộc cùng công ty quản lý, hai quỹ ngoại có liên quan vẫn nắm gần 15 triệu cổ phiếu KIDO, tương đương 5,42% vốn.

DSH hôm nay giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu tỉ lệ 100:12 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán Thiên Việt (TVS), VN-Index đã tiến lên kiểm tra đường trung bình 50 phiên (MA50) quanh 1.770 điểm, nhưng áp lực bán khiến chỉ số đóng cửa dưới ngưỡng này phiên thứ hai liên tiếp. TVS vẫn cho rằng VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.750 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỉ trọng khi chỉ số kiểm tra xong vùng hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực và định giá phù hợp. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index sẽ còn rung lắc trong vùng 1.750-1.780 điểm. Theo VCBS, thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền còn lưỡng lự. Nếu lực bán còn mạnh, chỉ số có thể lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 1.730-1.740 điểm. VCBS khuyên nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu còn duy trì xu hướng ổn định, đồng thời chọn lọc các mã đang củng cố vùng hỗ trợ và cân nhắc giải ngân thăm dò. Ở kịch bản tích lũy, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng VN-Index nhiều khả năng đi ngang trong vùng 1.730-1.772 điểm, với hỗ trợ ở đường trung bình 10 phiên (MA10) và 20 phiên (MA20), kháng cự ở đường MA50. Nếu vượt được đường MA50 với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng lên vùng cản tiếp theo quanh đường trung bình 200 phiên (MA200) ở 1.796 điểm.

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