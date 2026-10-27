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Bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc MIK Group

tác giả
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN

MIK Group vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tập đoàn.

Bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc MIK Group - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Minh Thúy - tân Tổng giám đốc MIK Group - Ảnh: MIK

MIK Group cho biết bà Trần Thị Minh Thúy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Hoa Kỳ).

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MIK Group, bà Thúy giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Virex, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà là Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản T&T Homes và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty CP Vinhomes.

Với kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, bà Thúy có sự am hiểu về quản trị tài chính, điều hành doanh nghiệp và phát triển kinh doanh bất động sản.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới góp phần bổ sung đội ngũ nhân sự cấp cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tập đoàn.

MIK Group thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực phát triển căn hộ cao tầng. Trong giai đoạn tới, tập đoàn định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng. 

MIK Group là đơn vị phát triển nhiều dự án như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden… cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc. 

Năm 2026, tập đoàn tiếp tục phát triển ba dòng bất động sản cao tầng M Series, I Series, K Series và thương hiệu khu đô thị Forestia.

Bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc MIK Group - Ảnh 2.MIK Group rút khỏi 'siêu dự án' Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

MIK Group vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc chủ động xin rút khỏi liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua trung tâm Hà Nội.

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QUÂN NGUYỄN
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    Chủ đề: bổ nhiệm Nhân sự Tổng giám đốc trần thị minh thúy MIK Group

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