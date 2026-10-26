Sunshine Homes miễn nhiệm Tổng giám đốc người Hàn Quốc

Ông Jun Sungbae rời ghế Tổng giám đốc Sunshine Homes - Ảnh: SSH

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Sunshine Homes - Sunshine Homes (SSH) vừa ra nghị quyết miễn nhiệm ông Jun Sungbae khỏi chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Đinh Chí Hiếu vào vị trí này, nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Hiếu đồng thời thay ông Jun làm người đại diện theo pháp luật của Sunshine Homes. Sau khi thôi chức Tổng giám đốc, ông Jun vẫn là thành viên Hội đồng quản trị.

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Ông Đinh Chí Hiếu sinh năm 1977 tại Hà Nội. Theo bản khai thông tin gửi kèm nghị quyết, trước khi được bổ nhiệm, ông Hiếu không giữ chức vụ nào tại Sunshine Homes và không sở hữu cổ phiếu SSH.

Ông Hiếu hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine (KSF), cổ đông nắm 99,96% vốn Sunshine Homes. Ông còn là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tập đoàn Công nghệ Unicloud, Tổng giám đốc tại Đầu tư Công nghệ Unicloud và Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Bên cạnh đó, ông là Phó Giám đốc tại Đầu tư và Công nghệ Vietnet, Chủ tịch Hội đồng thành viên của hai công ty Thương mại Kim Thanh và Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình. Cả 6 doanh nghiệp nói trên đều đặt trụ sở tại tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Hà Nội, cũng là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Sunshine và Sunshine Homes.

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Ông Jun Sungbae sinh năm 1985, giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Sunshine Homes từ tháng 3-2025.

Trước khi ông Jun rời ghế điều hành, Sunshine Homes đã lần lượt miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc. Ông Phan Ích Long rời ghế hồi tháng 2, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi chức hồi tháng 6, nên ông Jun là thành viên duy nhất còn lại của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Sunshine Homes cũng có thay đổi vào giữa tháng 5, khi ông Nguyễn Nam Việt rời Hội đồng quản trị và bà Lê Thảo Linh được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các thay đổi nhân sự diễn ra khi Tập đoàn Sunshine đã nắm gần như toàn bộ vốn Sunshine Homes, sau đợt chào mua công khai bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu năm 2025. Theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cuối tháng 9-2025, Tập đoàn Sunshine đã phát hành 599,8 triệu cổ phiếu KSF để đổi lấy 374,9 triệu cổ phiếu SSH.