Xuất nhập khẩu hàng hóa tiến sát mốc 1.000 tỉ USD, nhóm hàng nào dẫn đầu?

Kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tiến sát mốc 1.000 tỉ USD

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-10, xuất khẩu đạt 463,7 tỉ USD, trong khi nhập khẩu đạt 481,37 tỉ USD.

Nhóm hàng điện tử dẫn đầu nhóm hàng xuất khẩu

Tính đến ngày 15-10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 463,7 tỉ USD, tăng 25,9%, tương ứng tăng 95,38 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu các nhóm hàng xuất khẩu, đạt 135,31 tỉ USD, chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đứng thứ hai là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với 58,62 tỉ USD, tăng 29%. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 54,34 tỉ USD, tăng 18,2%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu các nhóm hàng xuất khẩu, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu

Trong ba nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có mức tăng trưởng nổi bật nhất. Đây tiếp tục là những nhóm hàng đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu, trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất khẩu 374,27 tỉ USD, tăng 31,3%, chiếm 80,7% tổng kim ngạch cả nước. Tỉ trọng này cho thấy vai trò lớn của doanh nghiệp FDI đối với hoạt động xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước để nâng giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất

Nhập khẩu tăng hơn 37%, vượt xa xuất khẩu

Cũng theo Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu của cả nước đến ngày 15-10 đạt 481,37 tỉ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 130,6 tỉ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt 201,12 tỉ USD. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 56,84 tỉ USD.

Tổng kim ngạch của hai nhóm hàng này đạt gần 258 tỉ USD, chiếm 53,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Đây là những nhóm hàng quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu lượng lớn vải, kim loại thường, chất dẻo nguyên liệu và các sản phẩm hóa chất.

Trong đó, vải đạt 12,23 tỉ USD; kim loại thường khác đạt 11,92 tỉ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 10,91 tỉ USD.

Khu vực FDI đạt kim ngạch nhập khẩu 356,49 tỉ USD, tăng 42,8%, chiếm 74% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Nhập khẩu đang giảm nhưng vẫn cao hơn xuất khẩu 17,67 tì USD

Nhập siêu 17,67 tỉ USD, nguyên vật liệu chờ phục vụ sản xuất

Tính đến ngày 15-10, Việt Nam nhập siêu khoảng 17,67 tỉ USD do kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 30% so với cùng kỳ là mức tăng rất cao, cho thấy hoạt động sản xuất trong nước ngày càng kết nối với thị trường thế giới.

Về nhập siêu, bà Hương cho biết có ý kiến lo ngại khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại thâm hụt. Tuy nhiên, theo bà, cần nhìn nhận diễn biến này ở cả khía cạnh tích cực. Nhập khẩu tăng phản ánh nhu cầu tích lũy nguyên vật liệu, linh kiện và thiết bị để phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Bà Hương cho rằng điều quan trọng là doanh nghiệp cần đẩy mạnh sản xuất, sớm đưa nguyên vật liệu, linh kiện đã nhập khẩu vào sản xuất; đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ để hàng hóa làm ra được xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước. Khi đó, nguồn lực đang nằm trong kho mới có thể chuyển hóa thành sản phẩm, doanh thu và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.