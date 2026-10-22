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TP.HCM xuất khẩu tăng hơn 10%, tăng cường kết nối doanh nghiệp

tác giả
BÁ SƠN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Hàng trăm doanh nghiệp tham dự Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 diễn ra tại TP.HCM, với nhiều giải pháp, cơ hội hợp tác được kết nối.

TP.HCM xuất khẩu tăng hơn 10%, tăng cường kết nối doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (thứ hai từ phải sang) và Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cùng các đại biểu chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 - Ảnh: T.T.

Chiều 22-10, tại Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO, phường Bình Dương, TP.HCM đã chính thức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 do Bộ Công thương và UBND TP.HCM chủ trì, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - phát biểu khai mạc cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt hơn 76 tỉ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ. 

Với cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch tích cực theo chiều sâu, gia tăng mạnh mẽ các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, nông sản và thực phẩm đạt chuẩn chất lượng cao, có hàm lượng giá trị gia tăng lớn. 

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá hội chợ có sự hiện diện của các đoàn mua hàng quốc tế với các nhà thu mua chiến lược đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, các quốc gia Trung Đông... cùng các tập đoàn bán lẻ toàn cầu như Walmart, các sàn thương mại điện tử lớn. 

Đó là minh chứng rõ nét cho uy tín, sức hút và chất lượng của sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

TP.HCM kỳ vọng thông qua hội chợ sẽ tạo ra những dấu ấn đột phá mang tính chiến lược để thúc đẩy mô hình "xuất khẩu tại chỗ". Trong đó tận dụng không gian triển lãm hiện đại để kết nối thực chất, đưa các đoàn thu mua quốc tế trực tiếp khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu và đánh giá năng lực sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

TP.HCM xuất khẩu tăng hơn 10%, tăng cường kết nối doanh nghiệp - Ảnh 2.

Nhiều nông sản chất lượng cao của các tỉnh, thành tham dự hội chợ để tìm kiếm đối tác - Ảnh: BÁ SƠN

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhận định năm nay mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất khẩu vẫn là một điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Riêng trong tháng 9-2026, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay (đạt hơn 59,5 tỉ USD) với cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu trở lại 1,3 tỉ USD.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 diễn ra tại TP.HCM có nhiều điểm mới và có tác động tích cực. Hội chợ thu hút khoảng 750 gian hàng, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, năng lực sản xuất và thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam cùng rất nhiều nhà mua hàng quốc tế.

Hội chợ năm nay còn kết hợp trực tiếp và trực tuyến, song song với triển lãm số, livestream và kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó, cơ hội giao thương không chỉ giới hạn trong những ngày diễn ra hội chợ mà còn được duy trì, mở rộng kết nối sau sự kiện.

TP.HCM xuất khẩu tăng hơn 10%, tăng cường kết nối doanh nghiệp - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động kết nối, chia sẻ và thảo luận diễn ra tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO, phường Bình Dương, TP.HCM - Ảnh: T.T.

Doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết để thúc đẩy xuất khẩu

Trong khuôn khổ Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, diễn đàn "Đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh" đã quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Diễn đàn đã thảo luận các xu hướng định hình thương mại toàn cầu, giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu xanh cho doanh nghiệp Việt Nam.

TP.HCM xuất khẩu tăng hơn 10%, tăng cường kết nối doanh nghiệp - Ảnh 4.Công trình 'hạt nhân' Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được quốc tế vinh danh

Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO là một trong những công trình “hạt nhân” của Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được cộng đồng quốc tế vinh danh là điểm kết nối giao thương tiêu biểu.

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    Chủ đề: TP.HCM Xuất khẩu WTC Expo Bình Dương Công thương

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