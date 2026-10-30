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Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên

tác giả
NHẬT XUÂN
và 3 tác giả khác
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Diễn đàn được định hướng trở thành không gian đối thoại chính sách, kết nối cơ quan quản lý, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, cùng tìm giải pháp thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 1.

Đại diện Báo Tuổi Trẻ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị thực hiện nghi thức kích hoạt, chính thức ra mắt Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên chiều 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 30-10, Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên chính thức được khởi động trong khuôn khổ sự kiện "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thực hiện nghi thức chạm tay kích hoạt biểu tượng diễn đàn trên màn hình LED, đánh dấu sự ra mắt của một không gian đối thoại thường niên về thị trường vốn Việt Nam.

Tham dự nghi thức có nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ; ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Trịnh Sơn Hồng, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 2.

Diễn đàn hướng đến xây dựng không gian đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việc ra mắt diễn đàn đánh dấu sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, báo chí - truyền thông, các định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam phát triển.

Theo định hướng, diễn đàn sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm, trở thành không gian đối thoại về chính sách và chiến lược. 

Trở thành kênh để các bên cùng trao đổi, chia sẻ tầm nhìn và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng thị trường vốn minh bạch, vững mạnh và bền vững.

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 4.

Diễn đàn lần thứ nhất mang chủ đề “Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo các chuyên gia, sau ba thập niên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, yêu cầu trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, mà còn phải nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư trung và dài hạn ngày càng lớn của nền kinh tế.

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam dự kiến lên tới khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Trong khi đó, tín dụng ngân hàng vẫn đang giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện FTSE Russell, các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, doanh nghiệp cùng các chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế.

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 5.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho diễn đàn đối thoại định kỳ giữa cơ quan quản lý, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp về định hướng phát triển thị trường vốn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 6.

Đông đảo đại biểu, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tham dự sự kiện “Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam” chiều 30-10. - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 7.

Các đại biểu chăm chú theo dõi những nội dung trao đổi tại sự kiện về dòng vốn và vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam lần 1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ra mắt diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam thường niên - Ảnh 8.Nâng hạng chứng khoán mở cơ hội hút vốn quốc tế dài hạn vào Việt Nam

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán giúp Việt Nam tiếp cận thêm các quỹ đầu tư quốc tế, nhưng để duy trì dòng vốn dài hạn, thị trường cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận, hiệu quả giao dịch và phát triển nhà đầu tư tổ chức.

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NHẬT XUÂN - NHẬT QUANG - ÁNH HỒNG - ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: chứng khoán

    Dòng sự kiện: Diễn đàn thị trường vốn Việt Nam

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