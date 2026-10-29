Muốn hút vốn ngoại, doanh nghiệp phải nâng chuẩn quản trị

Nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp để đón dòng vốn quốc tế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9. Cùng với cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế, chất lượng quản trị doanh nghiệp ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nâng chuẩn quản trị để củng cố niềm tin nhà đầu tư

Chia sẻ tại hội thảo mới đây về việc nâng cao năng lực thành viên độc lập HĐQT, ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, cho rằng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế.

Sự kiện do Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty Việt Nam (VNICG) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tổ chức.

Theo ông Pang Te Cheng, Việt Nam có nhu cầu vốn lớn để phát triển hạ tầng, năng lượng và giao thông, trong khi tín dụng ngân hàng khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu của nền kinh tế. Vì vậy, phát triển thị trường vốn cần đi cùng việc bảo đảm thông tin tài chính minh bạch, đáng tin cậy.

Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng sức khỏe doanh nghiệp, hoạt động kế toán và kiểm toán cần bảo đảm chất lượng thực chất, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

Trong đó, thành viên độc lập HĐQT đóng vai trò quan trọng trong giám sát doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Thách thức không chỉ là đáp ứng số lượng theo quy định, mà còn ở việc thành viên độc lập có đủ năng lực và bản lĩnh để thực hiện đúng vai trò hay không.

Tại Việt Nam, Nghị định 155 năm 2020 của Chính phủ quy định số lượng thành viên độc lập HĐQT tại công ty đại chúng tùy theo quy mô HĐQT. Tuy nhiên, khảo sát của Hội Thành viên độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA) và FiinGroup năm 2023 cho thấy chỉ khoảng 68,4% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng yêu cầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty Việt Nam (VNICG), cho rằng vấn đề cần quan tâm hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng hoạt động của thành viên độc lập.

Ông Hoàng Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Viện trưởng VNICG - Ảnh: N.Q

Theo ông Hùng, thành viên HĐQT độc lập cần hiểu rõ trách nhiệm, chủ động yêu cầu cung cấp thông tin trước khi biểu quyết. Khi chưa đủ cơ sở đánh giá, họ cần đặt câu hỏi, yêu cầu làm rõ thay vì dễ dàng thông qua đề xuất của ban điều hành. Điều này đòi hỏi năng lực chuyên môn, khả năng phản biện và bản lĩnh đưa ra quan điểm độc lập.

Thành viên HĐQT độc lập phải giỏi giám sát, biết phản biện

Kinh nghiệm Singapore cho thấy yêu cầu về thành viên độc lập không chỉ dừng ở cơ cấu HĐQT mà còn gắn với cơ chế giám sát và đào tạo.

Theo quy định niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), mỗi công ty phải có ít nhất hai thành viên độc lập, chiếm tối thiểu một phần ba HĐQT. Nếu chủ tịch HĐQT không độc lập, thành viên độc lập phải chiếm đa số.

Từ năm 2022, thành viên độc lập giữ vị trí quá 9 năm phải được cổ đông thông qua theo cơ chế biểu quyết hai tầng. Thành viên HĐQT lần đầu tại công ty niêm yết cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định của SGX RegCo.

Bà Fann Kor, Tổng giám đốc Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA), cho biết biến động địa chính trị, thay đổi công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững đang khiến công việc của HĐQT ngày càng phức tạp. Thành viên HĐQT cần biết đánh giá các giả định của ban điều hành, đặt câu hỏi phù hợp và cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Theo bà, việc nâng cao năng lực không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà còn giúp thành viên HĐQT cải thiện khả năng phán đoán, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra quyết định tốt hơn.

Ông Hoàng Đức Hùng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công ty đại chúng và niêm yết, cần nhận thức rõ hơn về vai trò của thành viên độc lập. Khi muốn huy động vốn, thu hút nhà đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác đồng hành, doanh nghiệp phải chú trọng tính minh bạch và sự công bằng trong quản trị, điều hành.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn hóa năng lực thành viên HĐQT độc lập, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và nâng cao chất lượng giám sát là những yêu cầu cần được chú trọng.

Thành viên độc lập phải thực sự có khả năng phản biện, đánh giá rủi ro và bảo vệ quyền lợi cổ đông, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu.

Sắp diễn ra Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 Việc tháo gỡ các rào cản để thu hút dòng vốn quốc tế được đặt ra với thị trường chứng khoán cũng là một trong những nội dung trọng tâm tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do báo Tuổi Trẻ tổ chức, phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty CP Đầu tư F88 và Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú. Sự kiện sẽ diễn ra chiều 30-10 tại TP.HCM. Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, FTSE Russell, các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty chứng khoán và chuyên gia tài chính trong nước, quốc tế. Trong đó, phiên thảo luận "Việt Nam chào dòng vốn toàn cầu" sẽ tập trung nhận diện những rào cản đối với dòng vốn ngoại, từ giới hạn sở hữu nước ngoài, khả năng tiếp cận thị trường đến cơ chế giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro tỉ giá. Các diễn giả cũng sẽ trao đổi về những giải pháp nhằm tận dụng cơ hội sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, tiếp tục cải thiện các điều kiện để hướng tới đáp ứng tiêu chí nâng hạng của MSCI, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế dài hạn. Link đăng ký TẠI ĐÂY