Nâng hạng chứng khoán mở cơ hội hút vốn quốc tế dài hạn vào Việt Nam

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh – Việt Nam 2026, sáng 29-10. Ảnh: BTC

Sáng 29-10, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2026, hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM, các chuyên gia và đại diện tổ chức tài chính quốc tế đã thảo luận về cơ hội thu hút dòng vốn sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Trong đó, việc mở rộng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế, phát triển thị trường vốn và đa dạng hóa kênh huy động vốn được xem là những yêu cầu quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Nâng hạng mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế

Tại phiên thảo luận về thị trường vốn, bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell, nhận định việc nâng hạng giúp chứng khoán Việt Nam xuất hiện trong phạm vi phân bổ vốn của nhiều quỹ đầu tư quốc tế, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tài chính dài hạn.

Theo bà Du, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số được triển khai theo từng giai đoạn nhằm hạn chế biến động giá và tránh gây áp lực lên hoạt động giao dịch.

Đại diện FTSE Russell cũng đánh giá cao cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan quản lý Việt Nam và cộng đồng đầu tư quốc tế. Việc duy trì đối thoại giúp các bên tiếp nhận phản hồi, nhận diện và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách.

Các diễn giả tại hội thảo nhận định những cải cách gần đây cho thấy Việt Nam đang chuyển từ cam kết sang triển khai thực tế, trong đó đối thoại giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoàn thiện thị trường.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng nâng hạng chỉ là một cột mốc. Để thu hút và duy trì dòng vốn dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả giao dịch và phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức.

Đây cũng là những điều kiện để mở rộng các kênh huy động vốn cho nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell - Ảnh: BTC

TP.HCM muốn tăng hợp tác với các định chế tài chính Anh

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng mục tiêu xây dựng nền kinh tế thu nhập cao đòi hỏi Việt Nam chú trọng chất lượng dòng vốn, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ dựa vào quy mô đầu tư.

Theo ông Vinh, Anh có thế mạnh trong dịch vụ tài chính và thị trường vốn, bên cạnh giáo dục và năng lượng sạch. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Thương mại hai chiều Việt Nam - Anh đạt khoảng 9,4 tỉ USD năm 2025, tăng 11,3% so với năm trước. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thúc đẩy liên kết kinh tế.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, thành phố mong muốn mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, tổ chức xếp hạng và đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm, tư vấn của Anh.

Thông qua hợp tác, TP.HCM kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro và huy động vốn, góp phần phát triển thị trường tài chính.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Anh, ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam, cũng bày tỏ mong muốn tham gia phát triển thị trường vốn Việt Nam.

Bên cạnh tài chính, ông đề cập khả năng vận dụng chuyên môn của Anh trong các lĩnh vực giáo dục, dược phẩm và chuỗi cung ứng để hỗ trợ các ngành kinh tế trong nước.