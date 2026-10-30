Chứng khoán 30-10: VN-Index bước vào nhịp tăng mới, có thể vượt 1.800 điểm?

VN-Index cần giữ được mốc 1.750 điểm để củng cố nhịp tăng mới - Ảnh: HỮU HẠNH

Đóng cửa phiên 29-10, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%), xuống 1.755,61 điểm. Thanh khoản nhích tăng nhẹ so với phiên trước nhưng chưa có sự cải thiện rõ rệt của lực cầu.

VN-Index đã bước vào nhịp tăng mới?

Chứng khoán TPBank (TPS) đánh giá phiên 29-10 thị trường điều chỉnh với áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Dầu khí là tâm điểm bán mạnh, trong khi tài nguyên cơ bản và bán lẻ là những nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh. Thanh khoản quanh mức bình quân cho thấy áp lực bán chưa mang tính hoảng loạn, nhưng dòng tiền mới vẫn thận trọng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng.

TPS cho biết áp lực cung gia tăng khiến VN-Index gặp khó tại vùng kháng cự 1.755-1.775 điểm, nơi hội tụ các đường trung bình giá 50 phiên (MA50), 10 phiên (MA100) và 200 phiên (MA200). Dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa trên MA10 và MA20 quanh 1.750 điểm.

Việc thoát khỏi kênh giá giảm hình thành từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10 củng cố cơ sở cho nhận định thị trường đã bước vào một nhịp tăng mới. TPS nghiêng về kịch bản diễn biến hiện tại mang tính tái tích lũy ngắn hạn sau nhịp phục hồi, với điều kiện vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm tiếp tục được giữ vững. Trong kịch bản này, VN-Index có thể hướng đến 1.832 điểm.

Ở chiều thận trọng, Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.750 điểm. Nếu giữ được vùng này và thanh khoản cải thiện, thị trường có thể tích lũy trước khi hướng lại vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm. Ngược lại, nếu hỗ trợ bị xuyên thủng, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng lên.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam lưu ý chất lượng hồi phục đang có dấu hiệu suy yếu. Tỉ lệ cổ phiếu tăng giá tiếp tục dưới 35% trong phiên thứ 4 liên tiếp, trong khi số cổ phiếu thủng đáy một năm tăng lên 5,4%.

Chứng khoán Kafi cũng cho rằng nếu VN-Index giữ được 1.750 điểm cùng thanh khoản ổn định, chỉ số vẫn có cơ hội hồi phục lên 1.770-1.790 điểm. Tuy nhiên, nếu thủng mốc này kèm thanh khoản tăng mạnh, vùng 1.720-1.700 điểm sẽ là khu vực hỗ trợ tiếp theo.

Tránh mua đuổi

TPS đánh giá nhịp giảm hiện tại mang tính tái tích lũy trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên giải ngân thăm dò tại các nhịp rung lắc.

Tương tự, Kafi lưu ý nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tỉ trọng hợp lý ở các mã đầu ngành đã có dòng tiền hỗ trợ. Hạn chế mua đuổi trong các phiên giằng co, chủ động quản trị rủi ro và tận dụng nhịp rung lắc để quan sát, chọn điểm mua lại khi xuất hiện tín hiệu ổn định rõ ràng hơn.

Yuanta Việt Nam gợi ý nhà đầu tư ngắn hạn hạ tỉ trọng khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt. Nhà đầu tư nên tránh bắt đáy các doanh nghiệp còn động lượng giảm mạnh, đồng thời không mua đuổi cổ phiếu đã tăng quá cao. Chỉ nên giải ngân tập trung khi thị trường ổn định quanh 1.750 điểm, ưu tiên các nhóm có diễn biến tốt và triển vọng kết quả kinh doanh cả năm tích cực như bán lẻ, tiêu dùng, bảo hiểm, cao su, dệt may và thủy sản.

VCBS khuyến nghị theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần ở những cổ phiếu đánh mất hỗ trợ quan trọng và chỉ duy trì nắm giữ các mã có xu hướng ổn định. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận cân bằng trước khi mở vị thế mới.